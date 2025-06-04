https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-yonetimi-9-milyar-dolarlik-medya-fonunu-iptal-ediyor-hangi-kanallar-kapatilacak-kimler-1096796190.html
Trump yönetimi 9 milyar dolarlık medya fonunu iptal ediyor: Hangi kanallar kapatılacak, kimler etkilenecek?
Trump yönetimi 9 milyar dolarlık medya fonunu iptal ediyor: Hangi kanallar kapatılacak, kimler etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Trump yönetimi, NPR, PBS ve USAID dahil olmak üzere kamu yayıncılığı ve dış yardım kuruluşları için ayrılan 9 milyar dolarlık federal fonu iptal etmek istiyor... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T14:32+0300
2025-06-04T14:32+0300
2025-06-04T14:32+0300
trump yönetimi
abd
npr
pbs
dünya
abd
donald trump
mike johnson
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
new york times
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Donald Trump yönetimi, ABD'de kamuya ait medya kuruluşları ve dış yardım programları için halihazırda onaylanmış 9 milyar doları aşkın federal fonun feshedilmesini talep etti.New York Times'ın haberine göre, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Kongre'ye sunduğu bütçe paketinde kamu yayıncılığı ve dış yardımlar için daha önce onaylanan fonların iptalini istedi.Hangi kuruluşlar etkilenecek?Medya kuruluşlarıKamu Yayıncılığı Kurumu (CPB) tarafından fonlanan şu kuruluşlar doğrudan etkilenecek:'Dış yardım' kuruluşlarıKongre'den onay süreciTemsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon kesintisine yönelik talebin kendilerine ulaştığını ve Temsilciler Meclisi'nin kesinti tasarısını haftaya gündeme getireceğini bildirdi.Bu gelişme, Trump'ın federal bütçe reformu çerçevesinde attığı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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trump yönetimi, abd, npr, pbs, abd, donald trump, mike johnson, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), new york times, x
trump yönetimi, abd, npr, pbs, abd, donald trump, mike johnson, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), new york times, x
Trump yönetimi 9 milyar dolarlık medya fonunu iptal ediyor: Hangi kanallar kapatılacak, kimler etkilenecek?
Trump yönetimi, NPR, PBS ve USAID dahil olmak üzere kamu yayıncılığı ve dış yardım kuruluşları için ayrılan 9 milyar dolarlık federal fonu iptal etmek istiyor. Medya kuruluşları iflas bayraklarını çekebilir.
Donald Trump yönetimi, ABD'de kamuya ait medya kuruluşları ve dış yardım programları için halihazırda onaylanmış 9 milyar doları aşkın federal fonun feshedilmesini talep etti.
New York Times'ın
haberine göre, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB)
, Kongre'ye
sunduğu bütçe paketinde kamu yayıncılığı ve dış yardımlar için daha önce onaylanan fonların iptalini istedi.
Hangi kuruluşlar etkilenecek?
Kamu Yayıncılığı Kurumu (CPB) tarafından fonlanan şu kuruluşlar doğrudan etkilenecek:
Ulusal Kamu Radyosu (NPR)
Çeşitli yerel kamu radyo ve televizyon istasyonları
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afrika Kalkınma Vakfı (USADF) Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson
, X sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, fon kesintisine yönelik talebin kendilerine ulaştığını ve Temsilciler Meclisi'nin
kesinti tasarısını haftaya gündeme getireceğini bildirdi.
Bu gelişme, Trump'ın federal bütçe reformu çerçevesinde attığı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.