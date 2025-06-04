https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/trump-yonetimi-9-milyar-dolarlik-medya-fonunu-iptal-ediyor-hangi-kanallar-kapatilacak-kimler-1096796190.html

Trump yönetimi 9 milyar dolarlık medya fonunu iptal ediyor: Hangi kanallar kapatılacak, kimler etkilenecek?

Trump yönetimi 9 milyar dolarlık medya fonunu iptal ediyor: Hangi kanallar kapatılacak, kimler etkilenecek?

Sputnik Türkiye

Trump yönetimi, NPR, PBS ve USAID dahil olmak üzere kamu yayıncılığı ve dış yardım kuruluşları için ayrılan 9 milyar dolarlık federal fonu iptal etmek istiyor... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T14:32+0300

2025-06-04T14:32+0300

2025-06-04T14:32+0300

trump yönetimi

abd

npr

pbs

dünya

abd

donald trump

mike johnson

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

new york times

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Donald Trump yönetimi, ABD'de kamuya ait medya kuruluşları ve dış yardım programları için halihazırda onaylanmış 9 milyar doları aşkın federal fonun feshedilmesini talep etti.New York Times'ın haberine göre, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Kongre'ye sunduğu bütçe paketinde kamu yayıncılığı ve dış yardımlar için daha önce onaylanan fonların iptalini istedi.Hangi kuruluşlar etkilenecek?Medya kuruluşlarıKamu Yayıncılığı Kurumu (CPB) tarafından fonlanan şu kuruluşlar doğrudan etkilenecek:'Dış yardım' kuruluşlarıKongre'den onay süreciTemsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon kesintisine yönelik talebin kendilerine ulaştığını ve Temsilciler Meclisi'nin kesinti tasarısını haftaya gündeme getireceğini bildirdi.Bu gelişme, Trump'ın federal bütçe reformu çerçevesinde attığı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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trump yönetimi, abd, npr, pbs, abd, donald trump, mike johnson, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), new york times, x