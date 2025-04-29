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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/harvard-hakkinda-irka-dayali-ayrimcilik-iddiasiyla-sorusturma-baslatildi-1095761172.html
Harvard hakkında 'ırka dayalı ayrımcılık' iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Harvard hakkında 'ırka dayalı ayrımcılık' iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi ve üniversitenin prestijli hukuk dergisi Harvard Law Review hakkında, makale seçimlerinde "ırka dayalı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T08:01+0300
2025-04-29T08:01+0300
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Harvard Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Filistin'e destek gösterileri başta olmak üzere son dönemde federal hükümetin hedefi haline gelen Harvard ile Trump yönetimi arasındaki gerilim tırmanıyor.ABD Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Harvard Law Review'ın makale seçim sürecinde "ırkı temel aldığı" yönündeki şikayetler üzerine hem dergi hem de üniversite hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Soruşturmanın, derginin yazar seçiminde ırkı öncelik haline getirdiği, liyakat kriterlerinin geri planda bırakıldığı iddialarını mercek altına alacağı belirtildi. İncelemenin ayrıca derginin mali kaynakları, denetim prosedürleri, üyelik yapısı ve makale yayın politikalarını da kapsayacağı ifade edildi.Trump yönetimi soruşturmanın, federal fon kullanan kurumlarda ırk temelinde ayrımcılığı yasaklayan 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın 6. Başlığının ihlal edilip edilmediğini tespit etmeye yönelik olduğunu vurguladı.Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlıkTrump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.Bu bağlamda yönetim, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere Trump yönetimine dava açmıştı.
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Harvard hakkında 'ırka dayalı ayrımcılık' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

08:01 29.04.2025
© AP Photo / Steven SenneHarvard Üniversitesi
Harvard Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Steven Senne
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ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi ve üniversitenin prestijli hukuk dergisi Harvard Law Review hakkında, makale seçimlerinde "ırka dayalı ayrımcılık" yapıldığı iddiaları üzerine resmi soruşturma başlattı.
Harvard Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Filistin'e destek gösterileri başta olmak üzere son dönemde federal hükümetin hedefi haline gelen Harvard ile Trump yönetimi arasındaki gerilim tırmanıyor.
ABD Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Harvard Law Review'ın makale seçim sürecinde "ırkı temel aldığı" yönündeki şikayetler üzerine hem dergi hem de üniversite hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmanın, derginin yazar seçiminde ırkı öncelik haline getirdiği, liyakat kriterlerinin geri planda bırakıldığı iddialarını mercek altına alacağı belirtildi. İncelemenin ayrıca derginin mali kaynakları, denetim prosedürleri, üyelik yapısı ve makale yayın politikalarını da kapsayacağı ifade edildi.
Trump yönetimi soruşturmanın, federal fon kullanan kurumlarda ırk temelinde ayrımcılığı yasaklayan 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın 6. Başlığının ihlal edilip edilmediğini tespit etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.
Bu bağlamda yönetim, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.
Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere Trump yönetimine dava açmıştı.
Harvard öğrenci protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
DÜNYA
Harvard, milyar dolarlarını kesen Trump'ı dava açtı
22 Nisan, 08:22
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