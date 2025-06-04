https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/slutskiy-rusya-karsiti-soylemler-almanlarin-merz-ve-ortaklarina-sempatisini-artirmayacak-1096777233.html

Slutskiy: Rusya karşıtı söylemler, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacak

Slutskiy: Rusya karşıtı söylemler, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya karşıtı söylemlerin, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacağını... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T05:21+0300

2025-06-04T05:21+0300

2025-06-04T05:21+0300

dünya

rusya devlet duması

leonid slutskiy

rusya

roderich kiesewetter

almanya

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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya karşıtı söylemlerin seçmenlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e ne de onun müttefiklerine sempati duymasını sağlayamayacağını ifade etti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi Federal Meclis milletvekili Roderich Kiesewetter, Almanya’da kalan Rus diplomatların sınır dışı edilmesini ve Berlin’deki Rus Evi’nin kapatılmasını talep etti. Ayrıca Kiesewetter, Rus turistlere vize verilmesinin yasaklanmasını, bazı bilgi kaynaklarının kapatılmasını ve sosyal ağlarda dezenformasyon yaydığı iddia edilen sayfaların engellenmesini önerdi.Slutskiy, bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:Slutskiy ayrıca, Almanya Şansölyesi’nin partisinin temsilcilerinin Batı siyasetinde yaygın olan “popülizm hastalığı”ndan muzdarip olduğunu belirterek “Rusofobiyi diplomatik savaş düzeyinde yapay biçimde gündemde tutmak, puan kazanmak için başarısız bir yöntemdir. Özellikle de somut icraatlar ortaya koyacak bir şey yoksa, bu yaklaşım hiçbir sonuç vermez.” dedi.

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rusya devlet duması, leonid slutskiy, rusya, roderich kiesewetter, almanya