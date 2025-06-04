https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/slutskiy-rusya-karsiti-soylemler-almanlarin-merz-ve-ortaklarina-sempatisini-artirmayacak-1096777233.html
Slutskiy: Rusya karşıtı söylemler, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacak
Slutskiy: Rusya karşıtı söylemler, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya karşıtı söylemlerin, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacağını... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T05:21+0300
2025-06-04T05:21+0300
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya karşıtı söylemlerin seçmenlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e ne de onun müttefiklerine sempati duymasını sağlayamayacağını ifade etti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi Federal Meclis milletvekili Roderich Kiesewetter, Almanya’da kalan Rus diplomatların sınır dışı edilmesini ve Berlin’deki Rus Evi’nin kapatılmasını talep etti. Ayrıca Kiesewetter, Rus turistlere vize verilmesinin yasaklanmasını, bazı bilgi kaynaklarının kapatılmasını ve sosyal ağlarda dezenformasyon yaydığı iddia edilen sayfaların engellenmesini önerdi.Slutskiy, bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:Slutskiy ayrıca, Almanya Şansölyesi’nin partisinin temsilcilerinin Batı siyasetinde yaygın olan “popülizm hastalığı”ndan muzdarip olduğunu belirterek “Rusofobiyi diplomatik savaş düzeyinde yapay biçimde gündemde tutmak, puan kazanmak için başarısız bir yöntemdir. Özellikle de somut icraatlar ortaya koyacak bir şey yoksa, bu yaklaşım hiçbir sonuç vermez.” dedi.
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rusya devlet duması, leonid slutskiy, rusya, roderich kiesewetter, almanya
rusya devlet duması, leonid slutskiy, rusya, roderich kiesewetter, almanya
Slutskiy: Rusya karşıtı söylemler, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacak
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya karşıtı söylemlerin, Almanların Merz ve ortaklarına sempatisini artırmayacağını söyledi.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya karşıtı söylemlerin seçmenlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e ne de onun müttefiklerine sempati duymasını sağlayamayacağını ifade etti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi Federal Meclis milletvekili Roderich Kiesewetter, Almanya’da kalan Rus diplomatların sınır dışı edilmesini ve Berlin’deki Rus Evi’nin kapatılmasını talep etti.
Ayrıca Kiesewetter, Rus turistlere vize verilmesinin yasaklanmasını, bazı bilgi kaynaklarının kapatılmasını ve sosyal ağlarda dezenformasyon yaydığı iddia edilen sayfaların engellenmesini önerdi.
Slutskiy, bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Almanya’da Merz’in partisinden bir milletvekili Berlin’de Rus casuslarını ‘keşfetti’. Ancak Rusya karşıtı söylemler ne Şansölye Merz’e ne de müttefiklerine seçmenlerin sempatisini kazandıracaktır. Aynı şekilde, casusluk paranoyası ve dış düşman arayışı da sıradan Almanların sorunlarını çözmeyecektir.”
Slutskiy ayrıca, Almanya Şansölyesi’nin partisinin temsilcilerinin Batı siyasetinde yaygın olan “popülizm hastalığı”ndan muzdarip olduğunu belirterek “Rusofobiyi diplomatik savaş düzeyinde yapay biçimde gündemde tutmak, puan kazanmak için başarısız bir yöntemdir. Özellikle de somut icraatlar ortaya koyacak bir şey yoksa, bu yaklaşım hiçbir sonuç vermez.” dedi.