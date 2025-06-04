https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kellogg-ukraynanin-rus-hava-uslerine-yonelik-saldirilari-catismanin-tirmanma-riskini-artirdi--1096776464.html
Kellogg: Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırıları çatışmanın tırmanma riskini artırdı
Kellogg: Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırıları çatışmanın tırmanma riskini artırdı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik terör saldırılarının çatışmanın tırmanma riskini artırdığını ifade etti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T02:42+0300
2025-06-04T02:42+0300
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ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna’nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakların bulunduğu Rusya’daki stratejik hava üslerine düzenlediği saldırıların çatışmanın tırmanma potansiyelini artırdığını söyledi. Kellogg, “Bir ulusun hayatta kalma sisteminin parçası olan üçlü caydırıcılık yapısına saldırdığınızda, risk seviyesi yükselir çünkü karşı tarafın ne yapacağını bilemezsiniz. Bu bir belirsizliktir ve Ukrayna’nın yaptığının tam olarak bu olduğunu düşünüyorum. Biz de tam olarak bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Bu noktaya gelmek istemeyiz.” ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zelenskiy-birlesik-kuvvetler-ve-hava-saldiri-birliklerinin-komutanlarini-atadi-1096774842.html
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abd, keith kellogg, ukrayna, fox news, rusya savunma bakanlığı
abd, keith kellogg, ukrayna, fox news, rusya savunma bakanlığı
Kellogg: Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırıları çatışmanın tırmanma riskini artırdı
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik terör saldırılarının çatışmanın tırmanma riskini artırdığını ifade etti.
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna’nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakların bulunduğu Rusya’daki stratejik hava üslerine düzenlediği saldırıların çatışmanın tırmanma potansiyelini artırdığını söyledi.
Kellogg, “Bir ulusun hayatta kalma sisteminin parçası olan üçlü caydırıcılık yapısına saldırdığınızda, risk seviyesi yükselir çünkü karşı tarafın ne yapacağını bilemezsiniz. Bu bir belirsizliktir ve Ukrayna’nın yaptığının tam olarak bu olduğunu düşünüyorum. Biz de tam olarak bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Bu noktaya gelmek istemeyiz.” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.
Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.