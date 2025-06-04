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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kellogg-ukraynanin-rus-hava-uslerine-yonelik-saldirilari-catismanin-tirmanma-riskini-artirdi--1096776464.html
Kellogg: Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırıları çatışmanın tırmanma riskini artırdı
Kellogg: Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırıları çatışmanın tırmanma riskini artırdı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik terör saldırılarının çatışmanın tırmanma riskini artırdığını ifade etti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
abd
keith kellogg
ukrayna
fox news
rusya savunma bakanlığı
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ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna’nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakların bulunduğu Rusya’daki stratejik hava üslerine düzenlediği saldırıların çatışmanın tırmanma potansiyelini artırdığını söyledi. Kellogg, “Bir ulusun hayatta kalma sisteminin parçası olan üçlü caydırıcılık yapısına saldırdığınızda, risk seviyesi yükselir çünkü karşı tarafın ne yapacağını bilemezsiniz. Bu bir belirsizliktir ve Ukrayna’nın yaptığının tam olarak bu olduğunu düşünüyorum. Biz de tam olarak bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Bu noktaya gelmek istemeyiz.” ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zelenskiy-birlesik-kuvvetler-ve-hava-saldiri-birliklerinin-komutanlarini-atadi-1096774842.html
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abd, keith kellogg, ukrayna, fox news, rusya savunma bakanlığı
abd, keith kellogg, ukrayna, fox news, rusya savunma bakanlığı

Kellogg: Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik saldırıları çatışmanın tırmanma riskini artırdı

02:42 04.06.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik terör saldırılarının çatışmanın tırmanma riskini artırdığını ifade etti.
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna’nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakların bulunduğu Rusya’daki stratejik hava üslerine düzenlediği saldırıların çatışmanın tırmanma potansiyelini artırdığını söyledi.
Kellogg, “Bir ulusun hayatta kalma sisteminin parçası olan üçlü caydırıcılık yapısına saldırdığınızda, risk seviyesi yükselir çünkü karşı tarafın ne yapacağını bilemezsiniz. Bu bir belirsizliktir ve Ukrayna’nın yaptığının tam olarak bu olduğunu düşünüyorum. Biz de tam olarak bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Bu noktaya gelmek istemeyiz.” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.
Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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