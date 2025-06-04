https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/milli-voleybolcu-ebrar-karakurtun-yeni-takimi-belli-oldu-ulkeme-dondugum-icin-cok-mutluyum-1096804741.html
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu: 'Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum'
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu: 'Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum'
Sputnik Türkiye
Sultanlar Ligi takımı Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u transfer etti. Son iki sezonda Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T19:02+0300
2025-06-04T19:02+0300
2025-06-04T19:02+0300
spor
ebrar karakurt
bursa
sultanlar ligi
vakıfbank
türk hava yolları (thy)
maç
maç yayını
voleybol
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ebrar Karakurt ''Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu" dedi.Son iki sezonda Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen 25 yaşındaki smaçör, daha önce Vakıfbank, Bursa, Türk Hava Yolları ve Novara'da da oynamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ebrar-karakurt-ve-zehra-gunes-dunyanin-en-zengin-kadin-voleybolcular-listesine-girdi--1091400209.html
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ebrar karakurt, bursa, sultanlar ligi, vakıfbank, türk hava yolları (thy), maç, maç yayını, voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
ebrar karakurt, bursa, sultanlar ligi, vakıfbank, türk hava yolları (thy), maç, maç yayını, voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu: 'Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum'
Sultanlar Ligi takımı Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u transfer etti. Son iki sezonda Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen 25 yaşındaki smaçör, daha önce Vakıfbank, Bursa, Türk Hava Yolları ve Novara'da da oynamıştı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ebrar Karakurt ''Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu" dedi.
Son iki sezonda Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen 25 yaşındaki smaçör, daha önce Vakıfbank, Bursa, Türk Hava Yolları ve Novara'da da oynamıştı.