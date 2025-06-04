https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/milli-voleybolcu-ebrar-karakurtun-yeni-takimi-belli-oldu-ulkeme-dondugum-icin-cok-mutluyum-1096804741.html

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu: 'Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum'

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu: 'Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum'

Sputnik Türkiye

Sultanlar Ligi takımı Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u transfer etti. Son iki sezonda Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T19:02+0300

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ebrar Karakurt ''Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu" dedi.Son iki sezonda Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen 25 yaşındaki smaçör, daha önce Vakıfbank, Bursa, Türk Hava Yolları ve Novara'da da oynamıştı.

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