https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ebrar-karakurt-ve-zehra-gunes-dunyanin-en-zengin-kadin-voleybolcular-listesine-girdi--1091400209.html

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, 'Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi'ne girdi

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, 'Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi'ne girdi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en sevilen kadın voleybolcuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, 'Dünyanın en zengin kadın voleybolcular' listesine girdi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T12:55+0300

2024-12-11T12:55+0300

2024-12-11T12:55+0300

yaşam

zehra güneş

ebrar karakurt

lokomotiv kaliningrad

voleybol

türkiye a milli kadın voleybol takımı

servet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086301848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec7d72860233562bad7378fa4eb2aebf.jpg

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın en sevilen isimleri arasında yer alan Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, Rich Verse’in açıkladığı “Dünyanın en zengin kadın voleybolcuları” listesine girdi. Listede, Karakurt 4.3 milyon dolarlık servetiyle 13. sırada, Güneş ise 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.Reklam çalışmaları ve sponsorluk anlaşmaları servetlerini artırdıVoleybolcular Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine sahip. İki isim de sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilirken, reklam çalışmaları ve sponsorluk anlaşmaları servetlerini artırmalarını sağladı. Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş kimdir? Hangi takımda oynuyorlar?Türkiye kadın milli voleybol takımı oyuncusu olan Karakurt, şu anda Rusya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'da pasör çaprazı ve smaçör olarak oynuyor. 4,2 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 13. kadın voleybolcusu olan Karakurt, renkli kişiliğiyle de sevilen isimler arasında yer alıyor4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 14. kadın voleybolcusu olan Zehra Güneş VakıfBank'ta orta oyuncu olarak oynuyor. En zengin kadın voleybolcular listesinde hangi isimler var?Brezilyalı yıldız Sheilla Castro, 12 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Onu yine Brezilyalı isimler Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes takip etti.İşte dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesi:1- Sheilla Castro (Brezilya) – 12 milyon dolar2- Jaqueline Carvalho (Brezilya) – 9,1 milyon dolar3- Gabriela Guimaraes (Brezilya) – 8,8 milyon dolar4- Thaisa Daher (Brezilya) – 7,7 milyon dolar5- Paola Egonu (İtalya) – 7,3 milyon dolar6- Yuliya Gerasymova (Ukrayna) – 7 milyon dolar7- Fabi Claudino (Brezilya) – 6,9 milyon dolar8- Kim Yeon Koung (Güney Kore) – 6,7 milyon dolar9- Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) – 6 milyon dolar10- Samantha Bricio (Meksika) – 4,7 milyon dolar11- Sabina Altynbekova (Kazakistan) – 4,7 milyon dolar12- Nataliya Goncharova (Rusya) – 4,4 milyon dolar13- Ebrar Karakurt (Türkiye) – 4,2 milyon dolar14- Zehra Güneş (Türkiye) – 4 milyon dolar15- Jordan Larson (Amerika) – 3,7 milyon dolar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bogazin-simge-yalisini-chobaninin-sahibi-hamdi-ulukaya-aliyor-45-milyon-dolar-odeyecegi-iddia-1091397472.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ebrar karakurt, zehra güneş, en zengin kadın voleybolcular listesi, ebrar karakurt serveti, ebrar karakurt hangi takımda oynuyor, zehra güneş serveti, zehra güneş hangi takımda oynuyor, ebrar karakurt kimdir, zehra güneş kimdir