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Marmaris'teki deprem sonrası kafalarda soru işareti oluştu: Panik atak ölümcül mü?
Marmaris'teki deprem sonrası kafalarda soru işareti oluştu: Panik atak ölümcül mü?
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Panik atak öldürür mü?
2025-06-04T14:56+0300
2025-06-04T14:57+0300
sağlik
panik atak
deprem
marmaris
korku
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3 Haziran saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Aydın ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre yerleşim yerlerinde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. 69 kişinin paniğe bağlı yüksekten atlama sebebiyle yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili en dikkat çekici gelişme ise 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün tüm müdahalelere rağmen 'panik atak' sebebiyle hayatını kaybetmesi oldu.'Panik atak bir alarm sistemidir'14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ölüm sebebi panik atağa dair akıllara bir dizi soru işaretini getirdi. Milliyet'e konuşan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Berna Aygün, "Panik atak, kişinin aniden ortaya çıkan yoğun kaygı, korku veya endişe atağı yaşadığı bir durumdur. Genellikle ortada gerçek bir tehlike olmamasına rağmen, kişi sanki kötü bir şey olacakmış gibi hisseder, kalbi hızla çarpar, nefesi daralır, göğsü sıkışır, başı döner. Çoğu zaman bu belirtiler o kadar şiddetlidir ki kişi kalp krizi geçirdiğini ya da öleceğini düşünebilir. Panik atak, vücudun tehlikeye karşı alarm sisteminin devreye girmesi gibidir. Normalde hayatta kalmamızı sağlayan bu sistem, panik atakta yanlış bir sinyalle çalışabilir. Kişi kendini kaçacak bir yer ararken ya da kontrolü tamamen kaybetmiş gibi hissederken bulabilir. Bu ataklar genellikle 10 ila 30 dakika sürer. Panik atak bir hastalık değil, bir belirtidir. Zaman zaman tek başına yaşanabilir, ancak sık sık tekrarlıyorsa bu durum 'panik bozukluk' olarak adlandırılır ve profesyonel destek gerektirir" ifadelerini kullandı.Panik atak öldürür mü?Afranur Günlü'nün hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni olarak panik atak sebep gösterildi, peki panik atak bir ölüm sebebi mi?Asıl sebep kalp rahatsızlığı mı?14 yaşındaki Afranur Günlü'nün panik atak nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından akıllara gelen "Panik atak öldürür mü?" sorusuna Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Nurten Eker Ömeroğlu, panik atağın kalbi yapısal, işlevsel ve ritim sorununa sahip olmayan bir insan için ani ölüm nedeni taşımadığını belirterek cevap verdi. Koroner kalp hastalığı olan yaşlı insanlarda olabileceğine dair tartışmaların var olduğunu ancak doğuştan koroner anomalisi olmayan bir çocuk için bu durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Bir çocuğun korku nedeniyle hayatını kaybedebileceğine dair kaygıları ise şu şekilde açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/58-ile-sallanan-mugla-icin-doc-dr-bulent-ozmenden-yeni-uyari-buyuklugu-7yi-gecebilecek-depremler-de-1096781136.html
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Marmaris'teki deprem sonrası kafalarda soru işareti oluştu: Panik atak ölümcül mü?

14:56 04.06.2025 (güncellendi: 14:57 04.06.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturpanik atak
panik atak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 69 kişi yaralandı. 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün ise 'panik atak' nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Peki, kişinin geçirdiği panik atak sonucu yaşamını yitirmesi mümkün mü?
3 Haziran saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Aydın ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre yerleşim yerlerinde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. 69 kişinin paniğe bağlı yüksekten atlama sebebiyle yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili en dikkat çekici gelişme ise 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün tüm müdahalelere rağmen 'panik atak' sebebiyle hayatını kaybetmesi oldu.

'Panik atak bir alarm sistemidir'

14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ölüm sebebi panik atağa dair akıllara bir dizi soru işaretini getirdi. Milliyet'e konuşan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Berna Aygün, "Panik atak, kişinin aniden ortaya çıkan yoğun kaygı, korku veya endişe atağı yaşadığı bir durumdur. Genellikle ortada gerçek bir tehlike olmamasına rağmen, kişi sanki kötü bir şey olacakmış gibi hisseder, kalbi hızla çarpar, nefesi daralır, göğsü sıkışır, başı döner. Çoğu zaman bu belirtiler o kadar şiddetlidir ki kişi kalp krizi geçirdiğini ya da öleceğini düşünebilir. Panik atak, vücudun tehlikeye karşı alarm sisteminin devreye girmesi gibidir. Normalde hayatta kalmamızı sağlayan bu sistem, panik atakta yanlış bir sinyalle çalışabilir. Kişi kendini kaçacak bir yer ararken ya da kontrolü tamamen kaybetmiş gibi hissederken bulabilir. Bu ataklar genellikle 10 ila 30 dakika sürer. Panik atak bir hastalık değil, bir belirtidir. Zaman zaman tek başına yaşanabilir, ancak sık sık tekrarlıyorsa bu durum 'panik bozukluk' olarak adlandırılır ve profesyonel destek gerektirir" ifadelerini kullandı.

Panik atak öldürür mü?

Afranur Günlü'nün hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni olarak panik atak sebep gösterildi, peki panik atak bir ölüm sebebi mi?
"Eğer önceden bilinen ciddi bir kalp hastalığı, solunum problemi veya başka bir kronik rahatsızlığı yoksa, yalnızca panik atak nedeniyle hayatını kaybettiği yorumu tıbben çok net ve kesin olarak yapmamız uygun olmaz. Ancak deprem gibi çok yoğun korku uyandıran olaylarda çocuklar şok durumuna girebilir. Hiperventilasyon, bilinç kaybı, hatta vagal refleks yoluyla ani kalp durması nadir de olsa görülebilir. Adli tıp sonuçları netleşmeden 'Tek neden panik ataktı' demek fazla indirgemeci bir yorum olabilir"

Asıl sebep kalp rahatsızlığı mı?

14 yaşındaki Afranur Günlü'nün panik atak nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından akıllara gelen "Panik atak öldürür mü?" sorusuna Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Nurten Eker Ömeroğlu, panik atağın kalbi yapısal, işlevsel ve ritim sorununa sahip olmayan bir insan için ani ölüm nedeni taşımadığını belirterek cevap verdi. Koroner kalp hastalığı olan yaşlı insanlarda olabileceğine dair tartışmaların var olduğunu ancak doğuştan koroner anomalisi olmayan bir çocuk için bu durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Bir çocuğun korku nedeniyle hayatını kaybedebileceğine dair kaygıları ise şu şekilde açıkladı:
"Eğer çocuk daha önce hiç bulgu vermemiş ya da bulguları gözden kaçmış yapısal ya da fonksiyonel bir kalp hastalığına sahip ise bu mümkün olabilir. Yapısal kalp hastalığı olarak sınıfladığımız hastalıkların büyük kısmı doğuştan kalp hastalıklarıdır. Bunların en önemlileri beyne kan gitmesini özellikle de efor ve stres sırasında engelleyen sol karıncık çıkış yolu darlıklarıdır. Aslında muayenede saptanması mümkün olan bu hastalıklar ne yazık ki bazen gözden kaçabilir. Oldukça nadir görülen doğuştan koroner anomaliler de bu grupta sayılabilir. Bir kısmı geçirilen kalp kası enfeksiyonlarına ikincil, bir kısmı genetik olan kardiyomyopati dediğimiz kalp kası hastalıkları da bu şekilde ani ölüm nedeni olabilir."
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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