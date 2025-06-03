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Bakan Yerlikaya: 5.8'lik depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki kızımız kurtarılamadı
Bakan Yerlikaya: 5.8'lik depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki kızımız kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yıkım olmadığını, ancak Fethiye'de... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T06:52+0300
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/marmariste-58-buyuklugunde-deprem-1096743219.html
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ali yerlikaya, fethiye, marmaris, muğla valiliği, afad, deprem, deprem
ali yerlikaya, fethiye, marmaris, muğla valiliği, afad, deprem, deprem

Bakan Yerlikaya: 5.8'lik depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki kızımız kurtarılamadı

06:52 03.06.2025
© AA / Adem KutucuAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA / Adem Kutucu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yıkım olmadığını, ancak Fethiye'de panik atak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ise müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.
Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.
Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem: 69 kişi etkilendi, panik atak geçiren bir kişi hayatını kaybetti
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