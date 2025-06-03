https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bakan-yerlikaya-58lik-depremde-panik-atak-geciren-14-yasindaki-kizimiz-kurtarilamadi-1096744104.html

Bakan Yerlikaya: 5.8'lik depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki kızımız kurtarılamadı

Bakan Yerlikaya: 5.8'lik depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki kızımız kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yıkım olmadığını, ancak Fethiye'de... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T06:52+0300

2025-06-03T06:52+0300

2025-06-03T06:52+0300

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ali yerlikaya

fethiye

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muğla valiliği

afad

deprem

deprem

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/marmariste-58-buyuklugunde-deprem-1096743219.html

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ali yerlikaya, fethiye, marmaris, muğla valiliği, afad, deprem, deprem