5.8 ile sallanan Muğla için Doç. Dr. Bülent Özmen'den yeni uyarı: Büyüklüğü 7’yi geçebilecek depremler de olabilir

“Muğla il sınırları içinde karada deprem üretme potansiyeli olan Yatağan Fayı, Muğla Fayı, Milas Fayı, Gökova Fay Zonu, Datça Fayı, Selimiye Fayı, Bozburun Fayı, Taşlıca Fayı, Kale Fayı, Esen Fayı gibi aktif ve deprem üretme potansiyeli olan faylar vardır. Bunun yanında hem Ege Denizi içinde hem de Aydın, Denizli, Isparta, Burdur gibi illerde büyük deprem üretme potansiyeli olan faylarda meydana gelebilecek olası depremlerden de önemli derecede etkilenecektir. Muğla ili resmi olarak 1945, 1947, 1963, 1972, 1996 ve 2019 yıllarında yayınlanmış olan bütün resmi deprem bölgeleri ve deprem tehlike haritalarında her zaman deprem tehlikesi yüksek olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla bu bölgenin deprem tehlikesinin yüksek olduğu geçmiş yıllarda yayınlanmış bilimsel çalışmalarla ve resmi deprem haritalarıyla da ortaya konmuştur. Dolayısıyla bugün meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, deprem bilimciler için sürpriz olmamıştır. Aksine bu bölgede bu büyüklükte hatta büyüklüğü 7’yi geçebilecek depremlerin de olabileceği birçok bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur."