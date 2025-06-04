5.8 ile sallanan Muğla için Doç. Dr. Bülent Özmen'den yeni uyarı: Büyüklüğü 7’yi geçebilecek depremler de olabilir
© Fotoğrafdeprem
© Fotoğraf
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Türkiye'nin neredeyse her noktası çeşitli zaman dilimlerinde depremlere şahit oluyor. Son olarak Muğla'da 5'in üzerinde meydana gelen deprem bölgede yaşayanları huzursuz etti. Doç. Dr. Bülent Özmen Muğla depreminin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi ve "Büyüklüğü 7’yi geçebilecek depremler de olabilir" dedi.
5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yalnızca Muğla’da değil; İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi.
'Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm Anadolu levhasının altına kayıyor'
Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen Milliyet'e konuştu ve bölge için kritik uyarılarda bulundu:
“Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap tektonik levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucunda şekillenmiş veya şekillenmektedir. Bölgede Afrika ile Anadolu levhalarının birbirine yaklaşımı ve Afrika levhasının kuzeydeki Anadolu levhası altına dalması sonucunda Helenik Yayı ve Kıbrıs Yayı şeklinde isimlendirilen dalma-batma zonları (yitim zonları) meydana gelmiştir. Helenik-Kıbrıs Yayı, Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne doğru uzanır. Bölge sık aralıklarla büyük ve orta şiddette depremler üretmektedir. Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye doğru hareket etmekte ve Anadolu levhasının altına dalmaktadır. Bu hareket neticesinde yaklaşık 65 milyon yıl sonra Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecektir.”
Muğla'da büyük deprem oldu mu?
Doç. Dr. Bülent Özmen Ege’nin kentin deprem geçmişini şöyle anlattı:
“Bu bölgede aletsel dönemde meydana gelen en büyük deprem 24 Nisan 1957 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde Fethiye (Muğla) açıklarındaki depremlerdir. 24 Nisan’da meydana gelen depremin büyüklüğü 6.8, 25 Nisan’dakinin ise 7.1 olarak kayıtlara geçti. Bu bölge 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere benzer şekilde 68 yıl önce birbirini 7 saat arayla izleyen 2 büyük depremle sarsılmıştı. Bu depremler nedeniyle Marmaris’te de ciddi hasar meydana geldi. Tarihsel ve aletsel dönemde Muğla ili ve kıyılarını etkileyen On İki Ada ve Girit Adası civarında çok sayıda deprem meydana geldi. Tarihsel dönemdeki depremlerin en önemlileri MÖ 226 ve MS 1481 yılında meydana gelmiştir.”
Muğla'da büyük deprem olur mu?
Muğla’nın etrafı birçok fayla çevrili ve büyük bir deprem aslına pek de şaşırtıcı değil bölge için. Doç. Dr. Özmen Muğla’nın deprem geleceğine ilişkin şunları da ekledi:
“Muğla il sınırları içinde karada deprem üretme potansiyeli olan Yatağan Fayı, Muğla Fayı, Milas Fayı, Gökova Fay Zonu, Datça Fayı, Selimiye Fayı, Bozburun Fayı, Taşlıca Fayı, Kale Fayı, Esen Fayı gibi aktif ve deprem üretme potansiyeli olan faylar vardır. Bunun yanında hem Ege Denizi içinde hem de Aydın, Denizli, Isparta, Burdur gibi illerde büyük deprem üretme potansiyeli olan faylarda meydana gelebilecek olası depremlerden de önemli derecede etkilenecektir. Muğla ili resmi olarak 1945, 1947, 1963, 1972, 1996 ve 2019 yıllarında yayınlanmış olan bütün resmi deprem bölgeleri ve deprem tehlike haritalarında her zaman deprem tehlikesi yüksek olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla bu bölgenin deprem tehlikesinin yüksek olduğu geçmiş yıllarda yayınlanmış bilimsel çalışmalarla ve resmi deprem haritalarıyla da ortaya konmuştur. Dolayısıyla bugün meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, deprem bilimciler için sürpriz olmamıştır. Aksine bu bölgede bu büyüklükte hatta büyüklüğü 7’yi geçebilecek depremlerin de olabileceği birçok bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur."