https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/orban-ukrayna-abye-katilirsa-her-euro-forint-ve-zlotiyi-emecek-1096773181.html
Orban: Ukrayna, AB'ye katılırsa her euro, forint ve zlotiyi emecek
Orban: Ukrayna, AB'ye katılırsa her euro, forint ve zlotiyi emecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılması halinde Avrupa sanayisini desteklemek için ayrılan tüm kaynakları emeceğini... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T21:22+0300
2025-06-03T21:22+0300
2025-06-03T21:21+0300
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macaristan
avrupa birliği
ab
ukrayna
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Orban, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Ukrayna, Avrupa ailelerini, Avrupa çiftçilerini ve Avrupa endüstrisini güçlendirmek için şimdiye kadar harcadığımız her euro, forint ve zlotiyi emecek” ifadelerine yer vererek, bürokratların Avrupalıların paralarının nereye gideceği konusunda kayıtsız kaldıklarını belirtti.Macaristan Başbakanı ayrıca, vatandaşlarını Ukrayna'nın AB'ye olası katılımı hakkında yapılan ankete aktif olarak katılma çağrısı yaparak böyle bir adımın olası sonuçları konusundaki endişelerini ifade etti.Orban daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın uzayabileceğine dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/macaristan-basbakani-orban-bruksel-ukraynanin-catismayi-surdurmesi-gerektigine-karar-verdi-1096743726.html
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viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, avrupa
Orban: Ukrayna, AB'ye katılırsa her euro, forint ve zlotiyi emecek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılması halinde Avrupa sanayisini desteklemek için ayrılan tüm kaynakları emeceğini söyledi.
Orban, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Ukrayna, Avrupa ailelerini, Avrupa çiftçilerini ve Avrupa endüstrisini güçlendirmek için şimdiye kadar harcadığımız her euro, forint ve zlotiyi emecek” ifadelerine yer vererek, bürokratların Avrupalıların paralarının nereye gideceği konusunda kayıtsız kaldıklarını belirtti.
Macaristan Başbakanı ayrıca, vatandaşlarını Ukrayna'nın AB'ye olası katılımı hakkında yapılan ankete aktif olarak katılma çağrısı yaparak böyle bir adımın olası sonuçları konusundaki endişelerini ifade etti.
Orban daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın uzayabileceğine dikkat çekmişti.