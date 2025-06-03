https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/orban-ukrayna-abye-katilirsa-her-euro-forint-ve-zlotiyi-emecek-1096773181.html

Orban: Ukrayna, AB'ye katılırsa her euro, forint ve zlotiyi emecek

Orban: Ukrayna, AB'ye katılırsa her euro, forint ve zlotiyi emecek

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılması halinde Avrupa sanayisini desteklemek için ayrılan tüm kaynakları emeceğini... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T21:22+0300

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avrupa birliği

ab

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Orban, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Ukrayna, Avrupa ailelerini, Avrupa çiftçilerini ve Avrupa endüstrisini güçlendirmek için şimdiye kadar harcadığımız her euro, forint ve zlotiyi emecek” ifadelerine yer vererek, bürokratların Avrupalıların paralarının nereye gideceği konusunda kayıtsız kaldıklarını belirtti.Macaristan Başbakanı ayrıca, vatandaşlarını Ukrayna'nın AB'ye olası katılımı hakkında yapılan ankete aktif olarak katılma çağrısı yaparak böyle bir adımın olası sonuçları konusundaki endişelerini ifade etti.Orban daha önce, Ukrayna'daki çatışmanın uzayabileceğine dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/macaristan-basbakani-orban-bruksel-ukraynanin-catismayi-surdurmesi-gerektigine-karar-verdi-1096743726.html

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