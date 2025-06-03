https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/macaristan-basbakani-orban-bruksel-ukraynanin-catismayi-surdurmesi-gerektigine-karar-verdi-1096743726.html

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdi

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdi

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban yayımlanan bir video mesajında, Brüksel’in Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T04:43+0300

2025-06-03T04:43+0300

2025-06-03T04:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

macaristan

viktor orban

peter szijjarto

brüksel

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel’in Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdiğini, buna karşılık Macaristan’ın çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne yönelik çabaları desteklediğini söyledi.Orban, yayımlanan bir video mesajında, “Durum çok açık: Ne yazık ki Başkan Trump'ın çabalarına rağmen bu savaştan çıkmıyoruz, aksine savaşın içine doğru ilerliyoruz. Brüksel bürokratları Amerika'nın barış planlarını desteklemiyor. Ukrayna'nın savaşa devam etmesi gerektiğine karar verdiler. Macaristan buna karşı çıkıyor. Macaristan daha ziyade Amerika'nın barış çabalarını desteklemektedir.” ifadelerini kullandı.Orban, Budapeşte’nin 'çatışmanın sürmesini isteyen Brüksel liderliğinin, Macaristan’ı zorla savaş yanlısı Avrupa koalisyonuna dahil etmek için her şeyi yapacağına' hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.Orban ayrıca Macaristan'a karşı istihbarat operasyonlarının ve dış destekli karalama kampanyalarının hız kazanacağı gerçeğine de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.Orban daha önce de Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ABD'nin yaklaşımına katılması gerektiğinin farkına varması gerektiğini, farklı yollara sapmanın bir anlamı olmadığını söylemişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Avrupalı siyasetçileri Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesini engellememeye çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rus-uzman-rusya-istanbuldaki-gorusmelerle-muzakere-yetenegini-ortaya-koydu-1096743557.html

macaristan

brüksel

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, peter szijjarto, brüksel, ukrayna