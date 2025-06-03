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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/macaristan-basbakani-orban-bruksel-ukraynanin-catismayi-surdurmesi-gerektigine-karar-verdi-1096743726.html
Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdi
Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdi
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yayımlanan bir video mesajında, Brüksel’in Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel’in Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdiğini, buna karşılık Macaristan’ın çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne yönelik çabaları desteklediğini söyledi.Orban, yayımlanan bir video mesajında, “Durum çok açık: Ne yazık ki Başkan Trump'ın çabalarına rağmen bu savaştan çıkmıyoruz, aksine savaşın içine doğru ilerliyoruz. Brüksel bürokratları Amerika'nın barış planlarını desteklemiyor. Ukrayna'nın savaşa devam etmesi gerektiğine karar verdiler. Macaristan buna karşı çıkıyor. Macaristan daha ziyade Amerika'nın barış çabalarını desteklemektedir.” ifadelerini kullandı.Orban, Budapeşte’nin 'çatışmanın sürmesini isteyen Brüksel liderliğinin, Macaristan’ı zorla savaş yanlısı Avrupa koalisyonuna dahil etmek için her şeyi yapacağına' hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.Orban ayrıca Macaristan'a karşı istihbarat operasyonlarının ve dış destekli karalama kampanyalarının hız kazanacağı gerçeğine de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.Orban daha önce de Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ABD'nin yaklaşımına katılması gerektiğinin farkına varması gerektiğini, farklı yollara sapmanın bir anlamı olmadığını söylemişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Avrupalı siyasetçileri Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesini engellememeye çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rus-uzman-rusya-istanbuldaki-gorusmelerle-muzakere-yetenegini-ortaya-koydu-1096743557.html
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macaristan, viktor orban, peter szijjarto, brüksel, ukrayna
macaristan, viktor orban, peter szijjarto, brüksel, ukrayna

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel, Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdi

04:43 03.06.2025
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban yayımlanan bir video mesajında, Brüksel’in Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel’in Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesi gerektiğine karar verdiğini, buna karşılık Macaristan’ın çatışmanın barışçıl yollarla çözümüne yönelik çabaları desteklediğini söyledi.
Orban, yayımlanan bir video mesajında, “Durum çok açık: Ne yazık ki Başkan Trump'ın çabalarına rağmen bu savaştan çıkmıyoruz, aksine savaşın içine doğru ilerliyoruz. Brüksel bürokratları Amerika'nın barış planlarını desteklemiyor. Ukrayna'nın savaşa devam etmesi gerektiğine karar verdiler. Macaristan buna karşı çıkıyor. Macaristan daha ziyade Amerika'nın barış çabalarını desteklemektedir.” ifadelerini kullandı.
Orban, Budapeşte’nin 'çatışmanın sürmesini isteyen Brüksel liderliğinin, Macaristan’ı zorla savaş yanlısı Avrupa koalisyonuna dahil etmek için her şeyi yapacağına' hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Orban ayrıca Macaristan'a karşı istihbarat operasyonlarının ve dış destekli karalama kampanyalarının hız kazanacağı gerçeğine de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
Orban daha önce de Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ABD'nin yaklaşımına katılması gerektiğinin farkına varması gerektiğini, farklı yollara sapmanın bir anlamı olmadığını söylemişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise Avrupalı siyasetçileri Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesini engellememeye çağırmıştı.
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