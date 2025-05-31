https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/marmarayda-kavga-cocuklarinin-yaninda-babaya-yumruk-atildi-1096676096.html
Marmaray'da kavga: Çocuklarının yanında babaya yumruk atıldı
Marmaray'da kavga: Çocuklarının yanında babaya yumruk atıldı
Sputnik Türkiye
Marmaray'da çocukları yanında bulunan bir kişi darp edildi. Şikayet sonrası çocuklarının yanında babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Biri... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T03:25+0300
2025-05-31T03:25+0300
2025-05-31T03:25+0300
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emniyet müdürlüğü
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baba
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İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavgada bir kişi çocuklarının yanında darp edildi. O anlar vatandaşların kameralarıyla kaydedilirken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yolculuk sırasında yaşanan yer verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında çocukları yanında bulunan D.E. (46) isimli vatandaş darp edildi.İkisi de gözaltına alındıOlayın ardından bölgeye hızla sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan İ.A. (22) isimli şahsı olay yerinde yakaladı. Diğer şüpheli E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonucu daha sonra gözaltına alındı.Bir kişi serbest bırakıldıKasten yaralama suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.D. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-11-kisi-tutuklandi-4-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1096675270.html
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emniyet müdürlüğü, marmaray, darp, baba, çocuk, mavi
emniyet müdürlüğü, marmaray, darp, baba, çocuk, mavi
Marmaray'da kavga: Çocuklarının yanında babaya yumruk atıldı
Marmaray'da çocukları yanında bulunan bir kişi darp edildi. Şikayet sonrası çocuklarının yanında babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Biri serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavgada bir kişi çocuklarının yanında darp edildi. O anlar vatandaşların kameralarıyla kaydedilirken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yolculuk sırasında yaşanan yer verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında çocukları yanında bulunan D.E. (46) isimli vatandaş darp edildi.
İkisi de gözaltına alındı
Olayın ardından bölgeye hızla sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan İ.A. (22) isimli şahsı olay yerinde yakaladı. Diğer şüpheli E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonucu daha sonra gözaltına alındı.
Bir kişi serbest bırakıldı
Kasten yaralama suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.D. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.