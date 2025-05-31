https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/marmarayda-kavga-cocuklarinin-yaninda-babaya-yumruk-atildi-1096676096.html

Marmaray'da kavga: Çocuklarının yanında babaya yumruk atıldı

Marmaray'da kavga: Çocuklarının yanında babaya yumruk atıldı

Sputnik Türkiye

Marmaray'da çocukları yanında bulunan bir kişi darp edildi. Şikayet sonrası çocuklarının yanında babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Biri... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T03:25+0300

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türki̇ye

emniyet müdürlüğü

marmaray

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baba

çocuk

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İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavgada bir kişi çocuklarının yanında darp edildi. O anlar vatandaşların kameralarıyla kaydedilirken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yolculuk sırasında yaşanan yer verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında çocukları yanında bulunan D.E. (46) isimli vatandaş darp edildi.İkisi de gözaltına alındıOlayın ardından bölgeye hızla sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan İ.A. (22) isimli şahsı olay yerinde yakaladı. Diğer şüpheli E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonucu daha sonra gözaltına alındı.Bir kişi serbest bırakıldıKasten yaralama suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.D. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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emniyet müdürlüğü, marmaray, darp, baba, çocuk, mavi