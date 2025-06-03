https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rus-uzman-rusya-istanbuldaki-gorusmelerle-muzakere-yetenegini-ortaya-koydu-1096743557.html
Rus uzman: Rusya, İstanbul’daki görüşmelerle müzakere yeteneğini ortaya koydu
Rus uzman: Rusya, İstanbul’daki görüşmelerle müzakere yeteneğini ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi ve siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Rusya'nın, dün gerçekleştirilen terör... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T04:23+0300
2025-06-03T04:23+0300
2025-06-03T04:23+0300
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi ve siyaset bilimci Bogdan Bezpalko yaptığı açıklamada, Rusya, İstanbul’da Ukrayna çatışmasına ilişkin gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerin ardından müzakere yeteneğini ortaya koyduğunu, kimsenin Moskova'yı mümkün olan her şekilde bozmaya çalışan Kiev'in aksine çatışma üzerine bahis oynadığı için suçlayamayacağını söyledi.Bezpalko yaptığı açıklamada, “Elbette hiç kimse Rusya’yı müzakerelerden veya barışçıl çözüm yollarından kaçınmakla ve kesin olarak çatışmaya bel bağlamakla suçlayamaz. Gerçekte herkes çok iyi biliyor ve anlıyor ki çatışmaya bel bağlayan taraf Ukrayna’dır. Ukrayna, bu müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve bir barış anlaşması olarak hayata geçirilmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.” ifadelerini kullandı.'Rusya, dün tanık olduğumuz terör saldırılarına rağmen gerçekten müzakere yürütebileceğini gösterdi'Uzman, İstanbul’daki müzakerelerin, Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik saldırıları eşliğinde gerçekleştiğini hatırlatarak “Rusya, dün tanık olduğumuz terör saldırılarına rağmen gerçekten müzakere yürütebileceğini gösterdi. Rusya, darbeye onurluca karşı koyabiliyor ve kendi pozisyonunu koruyabiliyor.” diye vurguladı.Bezpalko ayrıca, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın danışmanı Vladimir Medinskiy’in açıklamalarının da ustaca yürütülen bir diplomasi örneği olarak değerlendirilebileceğini söyledi.Bezpalko, Rusya’nın kendisi için temel öneme sahip olmayan konularda müzakere ve uzlaşmaya gittiğini belirtti. Esir değişimi konusunda bile, Ukrayna tarafının ısrar ettiği 'herkes karşılık herkes' ilkesi temelinde bir değişimi kabul ettiğini, ancak bunun yalnızca ağır yaralılar için geçerli olduğunu ifade etti. Bu konuda, Rusya’nın elindeki esir sayısı bakımından hala üstünlüğü koruduğunu, Ukrayna’da esir bulunan Rus askerlerinin sayısından fazla esire sahip olduklarını vurguladı.Neler olmuştu?Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu Pazartesi günü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda bir saatten fazla süren toplantıyla sona erdi.Daha önce Rus tarafı 2 Haziran'da İstanbul'da ikinci tur görüşmelerin yapılmasını önermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın barışçıl çözüm şartlarına ilişkin bir memorandum hazırladığını ve bu memorandumun ülkenin krizin temel nedenlerinin güvenli bir şekilde aşılmasına ilişkin pozisyonunu tam olarak özetlediğini belirtmişti.Rusya ve Ukrayna arasında üç yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Görüşmeler yaklaşık iki saat sürmüştü. Görüşmelerin ardından taraflar 'bine bin' formülüne göre geniş çaplı bir esir değişimi yapılacağını açıklamış ve ateşkes konusundaki görüşlerini sunma konusunda mutabık kalmışlardı. 23-25 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca, Rusya ve Ukrayna esir değişimi gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/stratejik-iliskiler-uzmani-el-rez-zelenskiynin-saldirgan-tutumu-catismayi-surdurme-arzusunu-acikca-1096743108.html
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rusya, bogdan bezpalko, vladimir medinskiy, i̇stanbul, ukrayna
rusya, bogdan bezpalko, vladimir medinskiy, i̇stanbul, ukrayna
Rus uzman: Rusya, İstanbul’daki görüşmelerle müzakere yeteneğini ortaya koydu
Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi ve siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Rusya'nın, dün gerçekleştirilen terör saldırılarına rağmen gerçekten müzakere yürütebileceğini gösterdiğini söyledi.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi ve siyaset bilimci Bogdan Bezpalko yaptığı açıklamada, Rusya, İstanbul’da Ukrayna çatışmasına ilişkin gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerin ardından müzakere yeteneğini ortaya koyduğunu, kimsenin Moskova'yı mümkün olan her şekilde bozmaya çalışan Kiev'in aksine çatışma üzerine bahis oynadığı için suçlayamayacağını söyledi.
Bezpalko yaptığı açıklamada, “Elbette hiç kimse Rusya’yı müzakerelerden veya barışçıl çözüm yollarından kaçınmakla ve kesin olarak çatışmaya bel bağlamakla suçlayamaz. Gerçekte herkes çok iyi biliyor ve anlıyor ki çatışmaya bel bağlayan taraf Ukrayna’dır. Ukrayna, bu müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve bir barış anlaşması olarak hayata geçirilmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.” ifadelerini kullandı.
'Rusya, dün tanık olduğumuz terör saldırılarına rağmen gerçekten müzakere yürütebileceğini gösterdi'
Uzman, İstanbul’daki müzakerelerin, Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik saldırıları eşliğinde gerçekleştiğini hatırlatarak “Rusya, dün tanık olduğumuz terör saldırılarına rağmen gerçekten müzakere yürütebileceğini gösterdi. Rusya, darbeye onurluca karşı koyabiliyor ve kendi pozisyonunu koruyabiliyor.” diye vurguladı.
Bezpalko ayrıca, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın danışmanı Vladimir Medinskiy’in açıklamalarının da ustaca yürütülen bir diplomasi örneği olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Bezpalko, Rusya’nın kendisi için temel öneme sahip olmayan konularda müzakere ve uzlaşmaya gittiğini belirtti. Esir değişimi konusunda bile, Ukrayna tarafının ısrar ettiği 'herkes karşılık herkes' ilkesi temelinde bir değişimi kabul ettiğini, ancak bunun yalnızca ağır yaralılar için geçerli olduğunu ifade etti. Bu konuda, Rusya’nın elindeki esir sayısı bakımından hala üstünlüğü koruduğunu, Ukrayna’da esir bulunan Rus askerlerinin sayısından fazla esire sahip olduklarını vurguladı.
Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin ikinci turu Pazartesi günü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda bir saatten fazla süren toplantıyla sona erdi.
Daha önce Rus tarafı 2 Haziran'da İstanbul'da ikinci tur görüşmelerin yapılmasını önermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın barışçıl çözüm şartlarına ilişkin bir memorandum hazırladığını ve bu memorandumun ülkenin krizin temel nedenlerinin güvenli bir şekilde aşılmasına ilişkin pozisyonunu tam olarak özetlediğini belirtmişti.
Rusya ve Ukrayna arasında üç yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Görüşmeler yaklaşık iki saat sürmüştü.
Görüşmelerin ardından taraflar 'bine bin' formülüne göre geniş çaplı bir esir değişimi yapılacağını açıklamış ve ateşkes konusundaki görüşlerini sunma konusunda mutabık kalmışlardı. 23-25 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca, Rusya ve Ukrayna esir değişimi gerçekleştirmişti.