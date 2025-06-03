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Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı açıklandı: Haziranda ne kadar zam yapılacak?
Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı açıklandı: Haziranda ne kadar zam yapılacak?
Sputnik Türkiye
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında, Haziran 2025 kira artış oranı belli oldu. Enflasyon, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45.80 olarak... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Kira sözleşmesini Haziran 2025’te yenileyecek olan ev ve iş yeri kiracıları için uygulanacak azami kira zammı oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası belli oldu. Kira artışları, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.Kanunen belirlenen kira artış oranı sınırı, yalnızca konut kiralarını kapsarken, iş yeri kiraları için taraflar arasında farklı oranlar kararlaştırılabiliyor. Ancak birçok iş yeri sahibi de enflasyon ortalamasını referans alıyor. Haziran 2025 itibarıyla kira artışında kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalaması netleşmiş durumda.Haziran ayı kira zam oranıHaziran ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 45.80 oldu.Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 48.73’tüNisan 2025 verilerine göre, kira artış oranı yüzde 48.73 olarak belirlenmişti. Bu oran, kiracıların yeni dönemde ödeyeceği tutarın yasal üst sınırını oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-tufe-orani-ne-kadar-oldu--1096746807.html
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haziran 2025 kira zammı, kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, haziran ayı kira artışı, konut kira zammı, iş yeri kira artış oranı, 12 aylık tüfe ortalaması, türk borçlar kanunu 344. madde, haziran kira kontratı, kira sözleşmesi yenileme, kiracılara kira zammı, haziran enflasyon rakamları, kira zam hesaplama
haziran 2025 kira zammı, kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, haziran ayı kira artışı, konut kira zammı, iş yeri kira artış oranı, 12 aylık tüfe ortalaması, türk borçlar kanunu 344. madde, haziran kira kontratı, kira sözleşmesi yenileme, kiracılara kira zammı, haziran enflasyon rakamları, kira zam hesaplama

Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı açıklandı: Haziranda ne kadar zam yapılacak?

10:08 03.06.2025 (güncellendi: 10:10 03.06.2025)
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında, Haziran 2025 kira artış oranı belli oldu. Enflasyon, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45.80 olarak gerçekleşti. Haziran ayı itibarıyla konut ve iş yeri kira sözleşmeleri bu oran üzerinden yenilenecek.
Kira sözleşmesini Haziran 2025’te yenileyecek olan ev ve iş yeri kiracıları için uygulanacak azami kira zammı oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası belli oldu. Kira artışları, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.
Kanunen belirlenen kira artış oranı sınırı, yalnızca konut kiralarını kapsarken, iş yeri kiraları için taraflar arasında farklı oranlar kararlaştırılabiliyor. Ancak birçok iş yeri sahibi de enflasyon ortalamasını referans alıyor. Haziran 2025 itibarıyla kira artışında kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalaması netleşmiş durumda.

Haziran ayı kira zam oranı

Haziran ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 45.80 oldu.

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 48.73’tü

Nisan 2025 verilerine göre, kira artış oranı yüzde 48.73 olarak belirlenmişti. Bu oran, kiracıların yeni dönemde ödeyeceği tutarın yasal üst sınırını oluşturuyor.
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
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TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: TÜFE oranı ne kadar oldu?
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