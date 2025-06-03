https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiraci-ve-ev-sahiplerinin-bekledigi-kira-artis-orani-aciklandi-haziranda-ne-kadar-zam-yapilacak-1096747622.html

Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı açıklandı: Haziranda ne kadar zam yapılacak?

Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı açıklandı: Haziranda ne kadar zam yapılacak?

Sputnik Türkiye

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında, Haziran 2025 kira artış oranı belli oldu. Enflasyon, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45.80 olarak... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T10:08+0300

2025-06-03T10:08+0300

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Kira sözleşmesini Haziran 2025’te yenileyecek olan ev ve iş yeri kiracıları için uygulanacak azami kira zammı oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası belli oldu. Kira artışları, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.Kanunen belirlenen kira artış oranı sınırı, yalnızca konut kiralarını kapsarken, iş yeri kiraları için taraflar arasında farklı oranlar kararlaştırılabiliyor. Ancak birçok iş yeri sahibi de enflasyon ortalamasını referans alıyor. Haziran 2025 itibarıyla kira artışında kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalaması netleşmiş durumda.Haziran ayı kira zam oranıHaziran ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 45.80 oldu.Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 48.73’tüNisan 2025 verilerine göre, kira artış oranı yüzde 48.73 olarak belirlenmişti. Bu oran, kiracıların yeni dönemde ödeyeceği tutarın yasal üst sınırını oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-tufe-orani-ne-kadar-oldu--1096746807.html

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