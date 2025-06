https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/tuik-enflasyon-verilerini-duyurdu-tufe-orani-ne-kadar-oldu--1096746807.html

TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: TÜFE oranı ne kadar oldu?

TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: TÜFE oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Mayıs ayında aylık yüzde 1.53... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T10:03+0300

2025-06-03T10:03+0300

2025-06-03T10:05+0300

ekonomi̇

enflasyon

tüi̇k

enflasyon oranı

enflasyon rakamı

son dakika enflasyon

enflasyon rakamları

mayıs ayı enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088647340_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d17e63696758f6c4463d4106a52e9cac.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon oranı memur ve emekli zammı için belirleyici oldu. Haziran kira zam onranı, 5 aylık enflasyon farkı ve beklentiler netleşti. Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1.53 olurken yıllık bazda yüzde 35.41'e geriledi.Memur ve emekli zammını belirleyecek fark netleştiTÜİK, her ay olduğu gibi bu ay da bir önceki aya dair enflasyon oranını ayın ilk iş gününde duyurdu. Mayıs enflasyonu ile birlikte beş aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu fark, memur ve emekliler için yapılacak temmuz zammının temelini oluşturuyor.Haziran ayı kira zam oranıKira zammı için ev sahipleri ve kiracıların beklediği tarih geldi. TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon rakamların ardından konut ve iş yerlerinin kira artış rakamları da belli oldu.Ekonomistlerin beklentisiAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 23 ekonomistin tahminlerine göre, mayıs ayında TÜFE’deki artışın yüzde 1.80 ila yüzde 2.75 aralığında olacağı öngörülüyordu. Tahminlerin ortalaması ise yüzde 2.10 seviyesindeydi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da mayıs ayı enflasyonu ülke genelinin üzerinde gerçekleşti. İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2.83 oranında arttı.Nisan 2025 enflasyon verilerine göre, TÜFE aylık bazda yüzde 3, aralık ayına göre yüzde 13.36, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 37.86 artış göstermişti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 48.73 olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-mayis-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1096746240.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, mayıs enflasyonu, mayıs 2025 enflasyon verileri, tüik enflasyon verisi, enflasyon farkı, 5 aylık enflasyon farkı, tüfe mayıs 2025, tüfe oranı, tüfe artışı, memur zammı, emekli maaş zammı, kira artış oranı, mayıs ayı enflasyonu, tüik mayıs enflasyon, yıllık enflasyon oranı, enflasyon ne kadar oldu, enflasyon kaç çıktı, nisan ayı enflasyon verileri, enflasyon beklentisi, aa finans anketi, ekonomistlerin enflasyon tahmini, istanbul enflasyonu, istanbul ticaret odası verisi, güncel enflasyon rakamları, enflasyon verileri açıklandı, mayıs ayı tüfe, 2025 enflasyon tahmini, maaş zammı hesaplama, kiracı zam oranı, ev sahibi zam oranı, enflasyon rakamları mayıs 2025, son dakika enflasyon, tüik enflasyon mayıs 2025, enflasyon zammı, enflasyon açıklaması