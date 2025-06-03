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TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: TÜFE oranı ne kadar oldu?
TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: TÜFE oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Mayıs ayında aylık yüzde 1.53... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T10:03+0300
2025-06-03T10:05+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon oranı memur ve emekli zammı için belirleyici oldu. Haziran kira zam onranı, 5 aylık enflasyon farkı ve beklentiler netleşti. Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1.53 olurken yıllık bazda yüzde 35.41'e geriledi.Memur ve emekli zammını belirleyecek fark netleştiTÜİK, her ay olduğu gibi bu ay da bir önceki aya dair enflasyon oranını ayın ilk iş gününde duyurdu. Mayıs enflasyonu ile birlikte beş aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu fark, memur ve emekliler için yapılacak temmuz zammının temelini oluşturuyor.Haziran ayı kira zam oranıKira zammı için ev sahipleri ve kiracıların beklediği tarih geldi. TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon rakamların ardından konut ve iş yerlerinin kira artış rakamları da belli oldu.Ekonomistlerin beklentisiAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 23 ekonomistin tahminlerine göre, mayıs ayında TÜFE’deki artışın yüzde 1.80 ila yüzde 2.75 aralığında olacağı öngörülüyordu. Tahminlerin ortalaması ise yüzde 2.10 seviyesindeydi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da mayıs ayı enflasyonu ülke genelinin üzerinde gerçekleşti. İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2.83 oranında arttı.Nisan 2025 enflasyon verilerine göre, TÜFE aylık bazda yüzde 3, aralık ayına göre yüzde 13.36, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 37.86 artış göstermişti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 48.73 olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-mayis-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1096746240.html
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TÜİK enflasyon verilerini duyurdu: TÜFE oranı ne kadar oldu?

10:03 03.06.2025 (güncellendi: 10:05 03.06.2025)
© AAPazar
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Mayıs ayında aylık yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 arttı. Enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarından kira artış oranına kadar kritik rol oynuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon oranı memur ve emekli zammı için belirleyici oldu. Haziran kira zam onranı, 5 aylık enflasyon farkı ve beklentiler netleşti. Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1.53 olurken yıllık bazda yüzde 35.41'e geriledi.

Memur ve emekli zammını belirleyecek fark netleşti

TÜİK, her ay olduğu gibi bu ay da bir önceki aya dair enflasyon oranını ayın ilk iş gününde duyurdu. Mayıs enflasyonu ile birlikte beş aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu fark, memur ve emekliler için yapılacak temmuz zammının temelini oluşturuyor.

Haziran ayı kira zam oranı

Kira zammı için ev sahipleri ve kiracıların beklediği tarih geldi. TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon rakamların ardından konut ve iş yerlerinin kira artış rakamları da belli oldu.

Ekonomistlerin beklentisi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 23 ekonomistin tahminlerine göre, mayıs ayında TÜFE’deki artışın yüzde 1.80 ila yüzde 2.75 aralığında olacağı öngörülüyordu. Tahminlerin ortalaması ise yüzde 2.10 seviyesindeydi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da mayıs ayı enflasyonu ülke genelinin üzerinde gerçekleşti. İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2.83 oranında arttı.
Nisan 2025 enflasyon verilerine göre, TÜFE aylık bazda yüzde 3, aralık ayına göre yüzde 13.36, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 37.86 artış göstermişti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 48.73 olmuştu.
Market alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
EKONOMİ
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu
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