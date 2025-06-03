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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/hukumet-dusmustu-hollanda-basbakani-dick-schoof-istifa-etti-1096768785.html
Hükümet düşmüştü: Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Hükümet düşmüştü: Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti
Sputnik Türkiye
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesi sonrası istifasını Kral Willem Alexander'a sundu. Geert... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T17:18+0300
2025-06-03T17:18+0300
dünya
geert wilders
dick schoof
koalisyon
i̇şçi partisi (hollanda)
hollanda
hollanda hükümeti
istifa
i̇stifa
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Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini koalisyondan çekmesiyle hükümet düştü. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor." ifadesini kullandı.PVV lideri, sabah saatlerinde yapılan koalisyon toplantısında göçmen konusundaki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine koalisyondaki diğer partilerin liderlerine, partisini hükümetten çektiğini duyurdu.Dick Schoof'un i̇stifa açıklamasıHollanda Başbakanı Dick Schoof, PVV'nin koalisyondan çekilmesi sonrası istifasını Hollanda Kralı Willem Alexander'a sundu. Schoof, mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.Eski istihbarat başkanı olan Schoof, Temmuz 2024'te göreve başladığından bu yana yaklaşık 11 ay başbakanlık yapmış oldu. Koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle istifa eden Schoof'un durumu, Hollanda siyasetinde yeni bir kriz döneminin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.Wilders'in 10 maddelik göç planı kriziWilders, Mayıs ayı sonunda düzenlediği bir basın toplantısında hükümete rest çekmiş ve sabrının tükendiğini açıklamıştı. Hazırladığı 10 maddelik göç planının birkaç hafta içinde uygulanmaması hâlinde koalisyonu bitireceğini belirtmişti.PVV lideri Wilders'in göç politikaları konusundaki sert tutumu, koalisyon ortakları tarafından kabul görmemişti. Bu durum, hükümet içinde giderek artan gerilimin son noktaya ulaşmasına neden oldu.
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geert wilders, dick schoof, koalisyon, i̇şçi partisi (hollanda), hollanda, hollanda hükümeti, istifa, i̇stifa
geert wilders, dick schoof, koalisyon, i̇şçi partisi (hollanda), hollanda, hollanda hükümeti, istifa, i̇stifa

Hükümet düşmüştü: Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

17:18 03.06.2025
© AP Photo / Peter DejongDick Schoof
Dick Schoof - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesi sonrası istifasını Kral Willem Alexander'a sundu. Geert Wilders'in lideri olduğu PVV'nin göç politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle koalisyonu terk etmesi üzerine, Temmuz 2024'te göreve başlayan hükümet düştü.
Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini koalisyondan çekmesiyle hükümet düştü. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor." ifadesini kullandı.
PVV lideri, sabah saatlerinde yapılan koalisyon toplantısında göçmen konusundaki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine koalisyondaki diğer partilerin liderlerine, partisini hükümetten çektiğini duyurdu.

Dick Schoof'un i̇stifa açıklaması

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, PVV'nin koalisyondan çekilmesi sonrası istifasını Hollanda Kralı Willem Alexander'a sundu. Schoof, mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.
Eski istihbarat başkanı olan Schoof, Temmuz 2024'te göreve başladığından bu yana yaklaşık 11 ay başbakanlık yapmış oldu. Koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle istifa eden Schoof'un durumu, Hollanda siyasetinde yeni bir kriz döneminin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Wilders'in 10 maddelik göç planı krizi

Wilders, Mayıs ayı sonunda düzenlediği bir basın toplantısında hükümete rest çekmiş ve sabrının tükendiğini açıklamıştı. Hazırladığı 10 maddelik göç planının birkaç hafta içinde uygulanmaması hâlinde koalisyonu bitireceğini belirtmişti.
PVV lideri Wilders'in göç politikaları konusundaki sert tutumu, koalisyon ortakları tarafından kabul görmemişti. Bu durum, hükümet içinde giderek artan gerilimin son noktaya ulaşmasına neden oldu.
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