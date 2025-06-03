https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/hukumet-dusmustu-hollanda-basbakani-dick-schoof-istifa-etti-1096768785.html

Hükümet düşmüştü: Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Hükümet düşmüştü: Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Sputnik Türkiye

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesi sonrası istifasını Kral Willem Alexander'a sundu. Geert... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T17:18+0300

2025-06-03T17:18+0300

2025-06-03T17:18+0300

dünya

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hollanda

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i̇stifa

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Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini koalisyondan çekmesiyle hükümet düştü. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor." ifadesini kullandı.PVV lideri, sabah saatlerinde yapılan koalisyon toplantısında göçmen konusundaki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine koalisyondaki diğer partilerin liderlerine, partisini hükümetten çektiğini duyurdu.Dick Schoof'un i̇stifa açıklamasıHollanda Başbakanı Dick Schoof, PVV'nin koalisyondan çekilmesi sonrası istifasını Hollanda Kralı Willem Alexander'a sundu. Schoof, mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.Eski istihbarat başkanı olan Schoof, Temmuz 2024'te göreve başladığından bu yana yaklaşık 11 ay başbakanlık yapmış oldu. Koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle istifa eden Schoof'un durumu, Hollanda siyasetinde yeni bir kriz döneminin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.Wilders'in 10 maddelik göç planı kriziWilders, Mayıs ayı sonunda düzenlediği bir basın toplantısında hükümete rest çekmiş ve sabrının tükendiğini açıklamıştı. Hazırladığı 10 maddelik göç planının birkaç hafta içinde uygulanmaması hâlinde koalisyonu bitireceğini belirtmişti.PVV lideri Wilders'in göç politikaları konusundaki sert tutumu, koalisyon ortakları tarafından kabul görmemişti. Bu durum, hükümet içinde giderek artan gerilimin son noktaya ulaşmasına neden oldu.

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