https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu-1096768300.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T17:04+0300
2025-06-03T17:04+0300
2025-06-03T17:04+0300
türki̇ye
abd
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ukrayna
rusya
telefon görüşmesi
telefon
barış
i̇stanbul
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi yaptı.İki bakan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmeye yönelik sürdürülen diplomatik çabaları ve dün İstanbul’da yapılan müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdi. İstanbul’daki görüşmelerin barışa katkı sunacak bir zemin oluşturabileceği vurgulandı. Ayrıca Suriye’deki son durum ve Gazze'de yaşanan insani kriz de gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ve temasların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/beyaz-saray-baskan-trump-erdoganin-davetine-acik-1096740043.html
türki̇ye
abd
ukrayna
rusya
i̇stanbul
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abd, türkiye, ukrayna, rusya, telefon görüşmesi, telefon, barış, i̇stanbul
abd, türkiye, ukrayna, rusya, telefon görüşmesi, telefon, barış, i̇stanbul
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi yaptı.
İki bakan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmeye yönelik sürdürülen diplomatik çabaları ve dün İstanbul’da yapılan müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdi. İstanbul’daki görüşmelerin barışa katkı sunacak bir zemin oluşturabileceği vurgulandı.
Ayrıca Suriye’deki son durum ve Gazze'de yaşanan insani kriz de gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Diplomatik kaynaklar, görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ve temasların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.