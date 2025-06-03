https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu-1096768300.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T17:04+0300

2025-06-03T17:04+0300

2025-06-03T17:04+0300

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telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi yaptı.İki bakan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmeye yönelik sürdürülen diplomatik çabaları ve dün İstanbul’da yapılan müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdi. İstanbul’daki görüşmelerin barışa katkı sunacak bir zemin oluşturabileceği vurgulandı. Ayrıca Suriye’deki son durum ve Gazze'de yaşanan insani kriz de gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ve temasların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.

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türki̇ye

abd

ukrayna

rusya

i̇stanbul

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abd, türkiye, ukrayna, rusya, telefon görüşmesi, telefon, barış, i̇stanbul