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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu-1096768300.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T17:04+0300
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türki̇ye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi yaptı.İki bakan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmeye yönelik sürdürülen diplomatik çabaları ve dün İstanbul’da yapılan müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdi. İstanbul’daki görüşmelerin barışa katkı sunacak bir zemin oluşturabileceği vurgulandı. Ayrıca Suriye’deki son durum ve Gazze'de yaşanan insani kriz de gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ve temasların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.
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abd, türkiye, ukrayna, rusya, telefon görüşmesi, telefon, barış, i̇stanbul
abd, türkiye, ukrayna, rusya, telefon görüşmesi, telefon, barış, i̇stanbul

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

17:04 03.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey, Jr.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey, Jr.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi yaptı.
İki bakan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi sona erdirmeye yönelik sürdürülen diplomatik çabaları ve dün İstanbul’da yapılan müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdi. İstanbul’daki görüşmelerin barışa katkı sunacak bir zemin oluşturabileceği vurgulandı.
Ayrıca Suriye’deki son durum ve Gazze'de yaşanan insani kriz de gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Diplomatik kaynaklar, görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ve temasların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Başkan Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya açık
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