https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/cinayet-suphesiyle-tutuklanmisti-intihar-kapsulu-savunucusu-yasamina-son-verdi-1096761418.html

'Cinayet' şüphesiyle tutuklanmıştı: 'İntihar kapsülü' savunucusu yaşamına son verdi

'Cinayet' şüphesiyle tutuklanmıştı: 'İntihar kapsülü' savunucusu yaşamına son verdi

Sputnik Türkiye

İsviçre'de tartışmalı Sarco ötenazi kapsülünün ilk kullanımı sonrası cinayet şüphesiyle tutuklanan Dr. Florian Willet, serbest bırakılmasının ardından yaşadığı... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T13:18+0300

2025-06-03T13:18+0300

2025-06-03T13:18+0300

yaşam

avrupa

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kapsül

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İsviçre'de faaliyet gösteren 'The Last Resort' adlı ötenazi kuruluşunun yöneticisi ve Sarco kapsülünün kullanımıyla ilgili önde gelen savunucularından bir olan Dr. Florian Willet, 5 Mayıs'ta Almanya'da 'destekli intihar' yoluyla hayatına son verdi. Willet, geçen yıl Sarco kapsülünüm ilk kullanımı sonrası yaşanan yasal süreçte 70 gün gözaltında kalmıştı ve bu süreçte ciddi psikolojik travmalar yaşadığı aktarıldı.Eylül 2024'te 64 yaşındaki ABD'li bir kadın, İsviçre'nin Schaffhausen bölgesinde Sarco kapsülünü kullanarak hayatına son verdi. Sarco kapsülü, kullanıcıya bir düğmeye basarak nitrojen gazı salınımı yoluyla 'hızlı ve acısız' bir ölüm sunmayı amaçlıyor. Ancak kadının boynunda bulunan izler 'cinayet' şüphesini akıllara getirmiş ve olay sırasında tek yetkili kişi olan Dr. Willet tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmalar sonucunda cinayet şüphesi düşürüldü ve Willet Aralık ayında serbest bırakıldı.Serbest bırakılmasının ardından Dr. Willet'in yaşadığı travmalar nedeniyle iki kere hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Ve Sarco'nun mucidi, 5 Mayıs'ta Almanya'da ismi açıklanmayan bir kuruluş aracılığıyla 'destekli intihar' yoluyla hayatına son verdiği aktarıldı.Sarco kapsülü icat eden Exit International Direktörü Dr. Philip Nitschke, Willet'in Aralık ayında serbest bırakılmasının ardından 'değişmiş bir adam olarak' döndüğünü aktardı: "Sıcak gülümsemesi ve özgüveni gitmişti. Onun yerine, hapsedilme deneyimi ve haksız yere boğma suçlaması nedeniyle derin bir travma geçirmiş gibi görünen bir adam vardı"İsviçre'de ötenazi 1942'den bu yana yasal, fakat ötenazi yasalarına uyulduğu sürece kişinin kendi hayatına son vermede 'dış yardım' almadan ve yardım edenlerin bunu 'bencil bir amaç dahilinde' yapmaması şartı koşuluyor.

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