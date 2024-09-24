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İntihar kapsülü kullanarak hayatını sonlandırmıştı: Firma çalışanları 'intihara yardımdan' gözaltına alındı
İntihar kapsülü kullanarak hayatını sonlandırmıştı: Firma çalışanları 'intihara yardımdan' gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İsviçre'de intihar kapsülünü kullanarak ölen kişi hakkında açılan soruşturma dahilinde firma çalışanlarından bazılarının gözaltına alındığı bildirildi. 64... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T18:10+0300
2024-09-24T18:20+0300
yaşam
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ABD'li bir kadının, İsviçre ormanında 'intihar kapsülü' kullanarak ölen ilk kişi olduğu bildirildi.64 yaşındaki kadının, İsviçre-Almanya sınırına yakın Schaffhausen Kantonu'ndaki özel bir ormanlık alanda, 'huzurlu, hızlı ve onurlu' bir şekilde öldüğünü söyleyen firma yetkilileri, kapsülde ölen kadının 'şiddetli ağrı içeren çok ciddi bir hastalığa sahip' olduğunu ve 'en az iki senedir ölmek istediği' bildirdi. Firma yetkilileri, yaptıkları açıklamada '23 Eylül Pazartesi günü, ABD'nin orta batı kesiminden 64 yaşında bir kadının cihazı kullanarak öldüğünü' belirterek olayı doğruladı. Firmada çalışan birkaç kişinin, İsviçre polisi tarafından açılan soruşturma üzerine 'intihara yardım etme ve kışkırtma' şüpheleriyle gözaltına alındığını bildirdi.Bir ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri düzenledikleri baskında intihar kapsülüne el koydu. Ölen kişi üzerinde otopsi yapılacağı bildirildi.İsviçre İçişleri Bakanı Elisabeth Baume-Schneider yaptığı açıklamada, 'Sarco intihar kapsüllerinin iki açıdan yasal olmadığını, ürün güvenliği yasasının taleplerini yerine getirmeyen bir cihazın piyasaya sürülmemesi gerektiğini ve bir kapsülde azot gazının kullanılmasının kanun dışı olduğunu' belirtti.Kapsülü kullanmak için bir bekleme listesi var Kapsülü kullanarak hayatlarına son vermek isteyen yaklaşık 120 başvuru olduğu bildirildi. Bekleme listesinde bulunanların yaklaşık dörtte birinin İngiliz olduğu söyleniyor. Bunların arasında, eski bir mühendis ve eşi de var. 46 yıldır evli olan çift, eski hemşire olan Christine'e yakın zamanda erken evre vasküler demans teşhisinin konulmasının ardından bu kararı aldıklarını söylüyor.İsviçre'de ötenazi 1942'den bu yana yasal, fakat ötenazi yasalarına uyulduğu sürece kişinin kendi hayatına son vermede 'dış yardım' almadan ve yardım edenlerin bunu 'bencil bir amaç dahilinde' yapmaması şartı koşuluyor.Sarco 'intihar kapsülü' olarak adlandırılan kapsülün içinde bir tuşa basılarak mühürlü haznenin içine azot gazı salınımıyla içindeki kişinin birkaç dakika içinde uykuya dalmasını ve boğularak ölmesi için tasarlanmış. Phillip Nitschke tarafından 2017 yılında icat edilen kapsül, Pegasos ya da 'intihar pod'u' olarak biliniyor. Nitschke, 2021'de cihazın İsviçre'de yasal olması için hakkında yasal tavsiye aradığını ve aldığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/dunyada-her-yil-1-milyon-kisi-intihar-ediyor--1087862886.html
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avrupa, abd, isviçre, ötenazi, kapsül, ağır hasta, intihar
avrupa, abd, isviçre, ötenazi, kapsül, ağır hasta, intihar

İntihar kapsülü kullanarak hayatını sonlandırmıştı: Firma çalışanları 'intihara yardımdan' gözaltına alındı

18:10 24.09.2024 (güncellendi: 18:20 24.09.2024)
© Fotoğraf : nicearchitectsTaşınabilir kapsül görünümündeki Ecocapsule, medeniyetin olmadığı yerlerde bile her türlü konforu sunacak şekilde tasarlanmış.
Taşınabilir kapsül görünümündeki Ecocapsule, medeniyetin olmadığı yerlerde bile her türlü konforu sunacak şekilde tasarlanmış. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf : nicearchitects
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İsviçre'de intihar kapsülünü kullanarak ölen kişi hakkında açılan soruşturma dahilinde firma çalışanlarından bazılarının gözaltına alındığı bildirildi. 64 yaşında, ciddi bir hastalığa sahip olduğu bildirilen kadın, girdiği kapsülde bir tuşa basarak hayatına son verdiği açıklandı.
ABD'li bir kadının, İsviçre ormanında 'intihar kapsülü' kullanarak ölen ilk kişi olduğu bildirildi.
64 yaşındaki kadının, İsviçre-Almanya sınırına yakın Schaffhausen Kantonu'ndaki özel bir ormanlık alanda, 'huzurlu, hızlı ve onurlu' bir şekilde öldüğünü söyleyen firma yetkilileri, kapsülde ölen kadının 'şiddetli ağrı içeren çok ciddi bir hastalığa sahip' olduğunu ve 'en az iki senedir ölmek istediği' bildirdi.
Firma yetkilileri, yaptıkları açıklamada '23 Eylül Pazartesi günü, ABD'nin orta batı kesiminden 64 yaşında bir kadının cihazı kullanarak öldüğünü' belirterek olayı doğruladı. Firmada çalışan birkaç kişinin, İsviçre polisi tarafından açılan soruşturma üzerine 'intihara yardım etme ve kışkırtma' şüpheleriyle gözaltına alındığını bildirdi.
Bir ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri düzenledikleri baskında intihar kapsülüne el koydu. Ölen kişi üzerinde otopsi yapılacağı bildirildi.
İsviçre İçişleri Bakanı Elisabeth Baume-Schneider yaptığı açıklamada, 'Sarco intihar kapsüllerinin iki açıdan yasal olmadığını, ürün güvenliği yasasının taleplerini yerine getirmeyen bir cihazın piyasaya sürülmemesi gerektiğini ve bir kapsülde azot gazının kullanılmasının kanun dışı olduğunu' belirtti.

Kapsülü kullanmak için bir bekleme listesi var

Kapsülü kullanarak hayatlarına son vermek isteyen yaklaşık 120 başvuru olduğu bildirildi. Bekleme listesinde bulunanların yaklaşık dörtte birinin İngiliz olduğu söyleniyor.
Bunların arasında, eski bir mühendis ve eşi de var. 46 yıldır evli olan çift, eski hemşire olan Christine'e yakın zamanda erken evre vasküler demans teşhisinin konulmasının ardından bu kararı aldıklarını söylüyor.
İsviçre'de ötenazi 1942'den bu yana yasal, fakat ötenazi yasalarına uyulduğu sürece kişinin kendi hayatına son vermede 'dış yardım' almadan ve yardım edenlerin bunu 'bencil bir amaç dahilinde' yapmaması şartı koşuluyor.
Sarco 'intihar kapsülü' olarak adlandırılan kapsülün içinde bir tuşa basılarak mühürlü haznenin içine azot gazı salınımıyla içindeki kişinin birkaç dakika içinde uykuya dalmasını ve boğularak ölmesi için tasarlanmış.
Phillip Nitschke tarafından 2017 yılında icat edilen kapsül, Pegasos ya da 'intihar pod'u' olarak biliniyor. Nitschke, 2021'de cihazın İsviçre'de yasal olması için hakkında yasal tavsiye aradığını ve aldığını söylemişti.
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