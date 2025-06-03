https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/brezilyali-uzman-rusya-ukrayna-muzakerelerini-degerlendirdi-buradan-baris-cikmayacak-1096745326.html

Uzmanlar Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi: ‘Batı barışı engelliyor’

Uzmanlar Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi: ‘Batı barışı engelliyor’

Sputnik Türkiye

Batı ülkelerinin barış müzakerelerine yönelik tutumuna dikkat çeken yabancı uzmanlar, Avrupalıların Rusya’yla savaşa girmek için silahlandığını belirtti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T07:19+0300

2025-06-03T07:19+0300

2025-06-03T08:10+0300

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Dünyanın önde gelen uluslararası ilişkiler uzmanları, Sputnik'e açıklamalarında, dün İstanbul'da gerçekleşen ikinci tur Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi. Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı ve ‘Ukrayna’daki Savaş: Analiz ve Gelecek’ adlı kitabın yazarı Ricardo Cabral, Kiev’in şimdi tarafsız statüyü kabul etmek ve NATO'ya katılmaktan vazgeçmek konusunda zorlandığını dile getirdi.Rusya'nın ilgili taleplerine karşılık olarak ABD ve Avrupa'dan baskının beklendiğini söyleyen Cabral, bunun da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini zorlaştıracağını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:“Avrupalıların ne düşündüğü konusunda hiç şüphe yok” diyen Cabral, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya ve Ukrayna diyaloğu sürdürmek istiyor ama Avrupa engelliyor’Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Martín Rodríguez Osses, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun önceki gün düzenlediği saldırılara rağmen görüşmenin gerçekleşmiş olmasının her iki tarafın diyaloğu sürdürmek ve gelecekte bu çatışmaya son vermek istediğine işaret ettiğini söyledi.“Son olaylar göz önüne alındığında toplantının oldukça kısa süreceği tahmin edilebilirdi, ancak gerçekleşmiş olması önemli” diyen Arjantinli uzman, Avrupalıların müzakerelerle ilgili duruşuna dikkat çekerek bu konuda şu yorumda bulundu:Görüşmelerde ele alınan konular arasında geçici ateşkesin de olduğunu anımsatan Osses, “Bu, sınırın uzunluğu göz önüne alındığında çok dikkatli bir inceleme gerektiriyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/macaristan-basbakani-orban-bruksel-ukraynanin-catismayi-surdurmesi-gerektigine-karar-verdi-1096743726.html

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