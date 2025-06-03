https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/marmariste-58-buyuklugunde-deprem-1096743219.html

Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, saat 02.17'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

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AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinin 10.43 kilometre açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.17'deki depremin derinliği 67.91 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.7 büyüklüğünde Bozburun açıklarında meydana geldiğini ve 76 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/afad-duyurdu-bingolde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1096696730.html

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