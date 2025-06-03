https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/marmariste-58-buyuklugunde-deprem-1096743219.html
Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 02.17'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T02:35+0300
2025-06-03T02:35+0300
2025-06-03T02:44+0300
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AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinin 10.43 kilometre açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.17'deki depremin derinliği 67.91 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.7 büyüklüğünde Bozburun açıklarında meydana geldiğini ve 76 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/afad-duyurdu-bingolde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1096696730.html
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son dakika, afad, marmaris
son dakika, afad, marmaris
Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
02:35 03.06.2025 (güncellendi: 02:44 03.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, saat 02.17'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak paylaştı. Deprem İzmir dahil çevre illerden de hissedildi.
AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinin 10.43 kilometre açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 02.17'deki depremin derinliği 67.91 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.7 büyüklüğünde Bozburun açıklarında meydana geldiğini ve 76 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.