https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/bakan-uraloglu-duyurdu-istanbulda-bayramda-ulasim-ucretsiz-mi--1096751191.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T11:03+0300
2025-06-03T11:03+0300
2025-06-03T11:03+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
bayram
kurban bayramı
ulaşım
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toplu ulaşım
i̇stanbul
marmaray
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı için yollarda alınan önlemleri anlattı. Bakan Uraloğlu İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi olacak sorusunu da yanıtlayarak, "İstanbul’da bayram süresince Marmaray, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı ücretsiz hizmet verecek" dedi.Fahiş fiyata idari para cezası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınan ulaşım tedbirleri ve trafik düzenlemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kurallara uymayan otobüs işletmelerine yönelik idari işlem uyguladık. Fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari ceza uygulamaya devam edeceğiz” dedi. İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?İstanbul’daki toplu ulaşım hizmetleriyle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, “İstanbul’da bayram süresince Marmaray, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı ücretsiz hizmet verecek” dedi. Havalimanlarındaki hizmet kalitesinin artırılması için de önemli adımlar attıklarını belirten Bakan, “İstanbul Havalimanı başta olmak üzere tüm havalimanlarında problem yaşanmaması adına personel sayımızı artırdık” ifadelerini kullandı.“Tatilde yol çalışmaları yapılmayacak”Bakan Uraloğlu, bayram tatili süresince karayollarında yol çalışması yapılmayacağını belirterek “Tatilde yol çalışmaları yapılmayacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/istanbullular-dikkat-29-mayista-toplu-ulasim-ucretsiz--1096561478.html
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istambul kurban bayramı, kurban bayramında istanbulda ulaşım ücretli mi, istanbulda kurban bayramında ulaşım ücretsiz mi
istambul kurban bayramı, kurban bayramında istanbulda ulaşım ücretli mi, istanbulda kurban bayramında ulaşım ücretsiz mi
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'da bayramda ulaşım ücretsiz mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı için yollarda alınan önlemleri anlattı. Bakan Uraloğlu İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi olacak sorusunu da yanıtlayarak, "İstanbul’da bayram süresince Marmaray, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı ücretsiz hizmet verecek" dedi.
Fahiş fiyata idari para cezası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınan ulaşım tedbirleri ve trafik düzenlemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kurallara uymayan otobüs işletmelerine yönelik idari işlem uyguladık. Fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari ceza uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul’daki toplu ulaşım hizmetleriyle ilgili de bilgi veren Uraloğlu, “İstanbul’da bayram süresince Marmaray, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı ücretsiz hizmet verecek” dedi. Havalimanlarındaki hizmet kalitesinin artırılması için de önemli adımlar attıklarını belirten Bakan, “İstanbul Havalimanı başta olmak üzere tüm havalimanlarında problem yaşanmaması adına personel sayımızı artırdık” ifadelerini kullandı.
“Tatilde yol çalışmaları yapılmayacak”
Bakan Uraloğlu, bayram tatili süresince karayollarında yol çalışması yapılmayacağını belirterek “Tatilde yol çalışmaları yapılmayacak” dedi.