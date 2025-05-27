https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/istanbullular-dikkat-29-mayista-toplu-ulasim-ucretsiz--1096561478.html

İstanbullular dikkat: 29 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz

İstanbullular dikkat: 29 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz

Sputnik Türkiye

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu taşıma araçları İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T15:04+0300

2025-05-27T15:04+0300

2025-05-27T15:04+0300

yaşam

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ulaşım

ücretsiz ulaşım

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İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle, 29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.Etkinliklerle kutlanacakİstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.

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