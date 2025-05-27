https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/istanbullular-dikkat-29-mayista-toplu-ulasim-ucretsiz--1096561478.html
İstanbullular dikkat: 29 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
İstanbullular dikkat: 29 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
Sputnik Türkiye
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu taşıma araçları İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T15:04+0300
2025-05-27T15:04+0300
2025-05-27T15:04+0300
yaşam
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ulaşım
ücretsiz ulaşım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088704483_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_bd34d81a6a1da45443fa9276fe6d44f3.jpg
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle, 29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.Etkinliklerle kutlanacakİstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/bakan-uraloglu-duyurdu-19-mayista-istanbul-ankara-ve-izmirde-rayli-sistemler-ucretsiz-olacak-1096312511.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088704483_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_465cd37eab08dc40e63083bda675915d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbulun fethi ne zaman, istanbul ne zaman fethedildi, 29 mayısta ne oldu, istanbulun fethinin kaçıncı yılı, istanbul ne zaman fethedildi, istanbulun fethi, 29 mayıs istanbulun fethi, 29 mayıs ucretsiz ulaşım, 29 mayısta ulaşım ücretsiz mi,
istanbulun fethi ne zaman, istanbul ne zaman fethedildi, 29 mayısta ne oldu, istanbulun fethinin kaçıncı yılı, istanbul ne zaman fethedildi, istanbulun fethi, 29 mayıs istanbulun fethi, 29 mayıs ucretsiz ulaşım, 29 mayısta ulaşım ücretsiz mi,
İstanbullular dikkat: 29 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu taşıma araçları İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle, 29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.
Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.
Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.