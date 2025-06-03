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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/avrupa-parlamentosu-uyesi-kartheiser-ecr-beni-ihrac-etmekle-en-az-iki-hata-yapiyor-1096770090.html
Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser: ECR beni ihraç etmekle en az iki hata yapıyor
Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser: ECR beni ihraç etmekle en az iki hata yapıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Kartheiser, ECR Partisi’nin üyelerine vicdan özgürlüğüne aykırı bir siyasi tutum dayatmaya çalıştığını belirtti. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T18:08+0300
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Fernand Kartheiser, Sputnik’e verdiği demeçte, partisi ECR’nin (Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Partisi) Rusya'yı ziyareti nedeniyle kendisini ihraç edilmesini değerlendirirken en az iki hata yaptığını söyledi.Kartheiser, “ECR bu eylemiyle en az iki hata yapıyor: ECR üyelerine, parlamenterlerin vicdan özgürlüğüne aykırı bir siyasi tutum dayatmaya çalışıyor ve AB açısından Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasının önemini kavrayamıyor” dedi.Politikacı, oylama sonucunda partiden ihraç edileceğini beklediğini belirterek, “Bu ihracın haklı bir gerekçesi olduğunu düşünmüyorum, ancak muhaliflerim çoğunlukta” ifadesini kullandı.ECR’nin Kartheiser’in ihracına ilişkin oylamayı çarşamba günkü parti toplantısında yapması bekleniyor.Kartheiser, geçen hafta Rusya'ya giderek Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile görüşmüştü.Daha önce, Avrupa Parlamentosu'ndaki ECR grubunun eş başkanı Patrick Jaki, Rusya'yı ziyaret etmesi halinde Lüksemburg Milletvekili Fernand Kartheiser'in partiden ihraç edilmesini önereceği tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rusyayi-ziyaret-etmisti-avrupa-parlamentosu-uyesi-kartheiser-partisinden-ihrac-edilecek-1096765645.html
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fernand kartheiser, muhafazakarlar ve reformcular grubu (ecr), avrupa parlamentosu (ap), lüksemburg, rusya, aleksandr gruşko, grigoriy karasin, leonid slutskiy

Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser: ECR beni ihraç etmekle en az iki hata yapıyor

18:08 03.06.2025
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Kartheiser, ECR Partisi’nin üyelerine vicdan özgürlüğüne aykırı bir siyasi tutum dayatmaya çalıştığını belirtti.
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Fernand Kartheiser, Sputnik’e verdiği demeçte, partisi ECR’nin (Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Partisi) Rusya'yı ziyareti nedeniyle kendisini ihraç edilmesini değerlendirirken en az iki hata yaptığını söyledi.
Kartheiser, “ECR bu eylemiyle en az iki hata yapıyor: ECR üyelerine, parlamenterlerin vicdan özgürlüğüne aykırı bir siyasi tutum dayatmaya çalışıyor ve AB açısından Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasının önemini kavrayamıyor” dedi.
Politikacı, oylama sonucunda partiden ihraç edileceğini beklediğini belirterek, “Bu ihracın haklı bir gerekçesi olduğunu düşünmüyorum, ancak muhaliflerim çoğunlukta” ifadesini kullandı.
ECR’nin Kartheiser’in ihracına ilişkin oylamayı çarşamba günkü parti toplantısında yapması bekleniyor.
Kartheiser, geçen hafta Rusya'ya giderek Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile görüşmüştü.
Daha önce, Avrupa Parlamentosu'ndaki ECR grubunun eş başkanı Patrick Jaki, Rusya'yı ziyaret etmesi halinde Lüksemburg Milletvekili Fernand Kartheiser'in partiden ihraç edilmesini önereceği tehdidinde bulunmuştu.
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Fernand Kartheiser - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
DÜNYA
Rusya'yı ziyaret etmişti: Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser partisinden ihraç edilecek
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