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Rusya'yı ziyaret etmişti: Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser partisinden ihraç edilecek
Rusya'yı ziyaret etmişti: Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser partisinden ihraç edilecek
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Ukrayna'ya desteğin ve Rusya karşıtlığının arttığı Avrupa siyasetinde farklı görüşlere sahip siyasetçilere yönelik baskı giderek artıyor. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Fernand Kartheiser'in Rusya'yı ziyaret etmesi nedeniyle partisinden ihraç edileceği belirtildi.Euractiv'de yer alan habere göre Lüksemburglu siyasetçi Kartheiser'in Rusya ziyareti, ECR Partisi (Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Partisi) için bardağı taşıran son damla oldu.Kararın yarın yapılacak parti toplantısında alınabileceği belirtiliyor.Daha önce Sputnik'e konuşan Kartheiser, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu söylemişti. Bu gelişmeyi bir başarı olarak değerlendiren Kartheiser, Moskova'da nazik ve bilgili politikacılarla bir araya geldiğini belirtmişti.Kartheiser, geçen hafta Rusya'ya giderek Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile görüşmüştü.Kartheiser daha önce de Sputnik'e demeçler vererek ECR'nin Ukrayna politikasını eleştirmişti.
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haberler, avrupa, aleksandr gruşko, rusya, ukrayna, avrupa parlamentosu (ap), sputnik, federasyon konseyi, muhafazakarlar ve reformcular grubu (ecr), fernand kartheiser
haberler, avrupa, aleksandr gruşko, rusya, ukrayna, avrupa parlamentosu (ap), sputnik, federasyon konseyi, muhafazakarlar ve reformcular grubu (ecr), fernand kartheiser

Rusya'yı ziyaret etmişti: Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser partisinden ihraç edilecek

15:10 03.06.2025 (güncellendi: 15:12 03.06.2025)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinNghị sĩ Nghị viện châu Âu Fernand Kartheiser
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Fernand Kartheiser - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Ukrayna'ya desteğin ve Rusya karşıtlığının arttığı Avrupa siyasetinde farklı görüşlere sahip siyasetçilere yönelik baskı giderek artıyor.
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Fernand Kartheiser'in Rusya'yı ziyaret etmesi nedeniyle partisinden ihraç edileceği belirtildi.

Euractiv'de yer alan habere göre Lüksemburglu siyasetçi Kartheiser'in Rusya ziyareti, ECR Partisi (Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Partisi) için bardağı taşıran son damla oldu.

Kararın yarın yapılacak parti toplantısında alınabileceği belirtiliyor.

Daha önce Sputnik'e konuşan Kartheiser, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu söylemişti.

Bu gelişmeyi bir başarı olarak değerlendiren Kartheiser, Moskova'da nazik ve bilgili politikacılarla bir araya geldiğini belirtmişti.

Kartheiser, geçen hafta Rusya'ya giderek Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile görüşmüştü.

Kartheiser daha önce de Sputnik'e demeçler vererek ECR'nin Ukrayna politikasını eleştirmişti.
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