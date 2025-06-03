Rusya'yı ziyaret etmişti: Avrupa Parlamentosu üyesi Kartheiser partisinden ihraç edilecek

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Fernand Kartheiser'in Rusya'yı ziyaret etmesi nedeniyle partisinden ihraç edileceği belirtildi.



Euractiv'de yer alan habere göre Lüksemburglu siyasetçi Kartheiser'in Rusya ziyareti, ECR Partisi (Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Partisi) için bardağı taşıran son damla oldu.



Kararın yarın yapılacak parti toplantısında alınabileceği belirtiliyor.



Daha önce Sputnik'e konuşan Kartheiser, böyle bir senaryonun mümkün olduğunu söylemişti.



Bu gelişmeyi bir başarı olarak değerlendiren Kartheiser, Moskova'da nazik ve bilgili politikacılarla bir araya geldiğini belirtmişti.



Kartheiser, geçen hafta Rusya'ya giderek Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile görüşmüştü.



Kartheiser daha önce de Sputnik'e demeçler vererek ECR'nin Ukrayna politikasını eleştirmişti.