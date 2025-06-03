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5 bin yıllık gizemin Anahtarı Karatepe'de bulundu: Çözülemeyen yazıların sırrını bulana 1 milyon TL ödül verilecek
5 bin yıllık gizemin Anahtarı Karatepe'de bulundu: Çözülemeyen yazıların sırrını bulana 1 milyon TL ödül verilecek
Sputnik Türkiye
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Doç. Dr. Faris Demir, UNESCO Dünya Belleği'ne kayıtlı Karatepe Yazıtları'nın İndus Vadisi uygarlığının gizemli... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve "Karatepe" kitabının yazarı Doç. Dr. Faris Demir, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen Karatepe Yazıtları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Demir, bu yazıtların dünyanın en uzun çift dilli hiyeroglif metinleri olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Luwi Hiyeroglifleri, Mısır hiyerogliflerinden daha gelişmiş, daha anlaşılır ve en önemlisi evrensel bir yapıya sahiptir" dedi.Evrensel yazı sistemi olarak Anadolu hiyeroglifleriAkademisyen Demir, yazının kökeninin resim ve sembollere dayandığını belirterek, resim yazılarının eski insanların dünyayı algılayış biçimini anlamamızda önemli rol oynadığını vurguladı."En dikkat çekici özellikleri evrensel olmalarıdır, yani herhangi bir dile bağlı olmamalarıdır. Karatepe yazıtlarındaki Anadolu Hiyeroglifleri'nin kökeni Göbeklitepe, Körtik Tepe ve Çatalhöyük gibi resimden simgeye geçişin örneklerine kadar uzanmaktadır" ifadelerini kullandı.Modern dönemle bağlantı: Emoji kullanımıDoç. Dr. Demir, günümüzde emoji kullanımının yaygınlaştığını hatırlatarak, yakın gelecekte herhangi bir dile bağlı olmayan evrensel bir yazı dilinin gelişmesinin mümkün olduğunu belirtti.Fonetik hece değerleri taşıyan simgelerin bir dile bağlı olduğunu söyleyen uzman, ideogram ve logogramlar sayesinde bu dillerin çözümlenebildiğini, ancak çift dilli yazıtlar olmadan bu sürecin zorlaştığını vurguladı.Karatepe'nin kültürler arası köprü rolüAntik döneme ait birçok resim ve sembolün Karatepe'de görülebildiğini belirten Demir, Anadolu Luvi hiyeroglif yazıtlarının kökeninin seramiksiz neolitik döneme kadar uzandığını açıkladı."Göbeklitepe, Körtiktepe ve Çatalhöyük gibi yerleşimlerdeki sembollerle Karatepe'deki semboller arasında benzerlikler var. Karatepe Yazıtları, Girit hiyerogliflerinin çözümünde olduğu gibi, kuzeydoğu Afganistan'dan Pakistan'a ve Hindistan'ın kuzeybatısına kadar uzanan İndus Vadisi yazıtlarının anlaşılmasına katkı sağlayabilir" dedi.İndus vadisi ile yapısal benzerliklerAnadolu Luvi Hiyeroglifleri ile İndus Vadisi yazıtları arasındaki yapısal benzerlikleri açıklayan Demir, her iki yazı sisteminin de sağdan sola doğru yazıldığını ve ideogramlar ile fonetik hece sistemine sahip olduğunu belirtti."Mühürlerdeki yazı yönü, mühür üzerindeki figürün baktığı yöne göre belirlenir. Bazı semboller birbirine görsel olarak çok benzemektedir. Ancak İndus Vadisi yazıtlarının kısa olması, çözümlemeyi zorlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.İnka taşı ile şaşırtıcı bağlantılarDoç. Dr. Demir, İnka Taşı üzerindeki hiyeroglif sembollerin de Anadolu Luvi Hiyeroglifleriyle benzerlik gösterdiğini vurguladı. Özellikle kutsal ağaç tasviri başta olmak üzere birçok sembolün kültürel benzerlikleri gözler önüne serdiğini ifade etti."Bu benzerlikler; tanrılar, yerleşimler, nehirler, yaşam, meyveler, düşmanlar, tehlike ve kötülükler gibi konuların izini sürebileceğimiz ortak bir anlatı sunuyor" diye konuştu.1 milyon dolarlık ödülün anahtarı Karatepe'deHindistan'ın İndus Vadisi yazıtlarının çözülmesi için 1 milyon dolarlık ödül koyduğunu hatırlatan Demir, Karatepe'deki hiyeroglif yazıtların bu gizemi çözebilecek önemli ipuçları sunduğunu vurguladı."Hindistan, 5 bin 300 yıllık İndus Vadisi uygarlığının gizemli yazısını çözebilecek kişiye 1 milyon dolarlık ödül vadediyor. Karatepe'deki hiyeroglif yazıtlar, resimler ve simgeler bu yazıtların çözümüne dair önemli ipuçları sunmaktadır" açıklamasında bulundu.Teknoloji ve kültürel analiz gerekliliğiUzman Demir, bu tür yazıtların çözülmesinin sadece teknolojiyle değil, kültürel yapıyı analiz edebilen pratik bir zekayla mümkün olacağını belirtti. İşaret ve sembollerden oluşan yazının çözülmesinin tarihe ışık tutacağını vurguladı.Arkeoloji dünyasında yeni ufuklarKaratepe Yazıtları'nın çözülememiş hiyerogliflerin anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini belirten Demir, bu keşfin arkeoloji ve tarih bilimi açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğine işaret etti.Osmaniye'deki bu tarihi mirasın, dünya medeniyetleri arasındaki bağlantıları anlamamızda kilit rol oynayabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/tarih-oncesi-gizem-karahantepede-calisan-arkeologlar-beyaz-kiyafetlerle-portal-kapisi-arayan-1090251720.html
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karatepe, anadolu, göbeklitepe, unesco, bilim, bilim insanları, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı
karatepe, anadolu, göbeklitepe, unesco, bilim, bilim insanları, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı

5 bin yıllık gizemin Anahtarı Karatepe'de bulundu: Çözülemeyen yazıların sırrını bulana 1 milyon TL ödül verilecek

14:55 03.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur5 bin yıllık gizemin Anahtarı Karatepe'de bulundu: Çözülemeyen yazıların sırrını bulana 1 milyon TL ödül
5 bin yıllık gizemin Anahtarı Karatepe'de bulundu: Çözülemeyen yazıların sırrını bulana 1 milyon TL ödül - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Doç. Dr. Faris Demir, UNESCO Dünya Belleği'ne kayıtlı Karatepe Yazıtları'nın İndus Vadisi uygarlığının gizemli yazılarıyla benzerlik gösterdiğini açıkladı. Hindistan'ın 1 milyon dolar ödül koyduğu İndus Vadisi yazıtlarının çözümünde Karatepe'nin önemli ipuçları sunabileceği belirtildi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve "Karatepe" kitabının yazarı Doç. Dr. Faris Demir, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen Karatepe Yazıtları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Demir, bu yazıtların dünyanın en uzun çift dilli hiyeroglif metinleri olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Luwi Hiyeroglifleri, Mısır hiyerogliflerinden daha gelişmiş, daha anlaşılır ve en önemlisi evrensel bir yapıya sahiptir" dedi.

Evrensel yazı sistemi olarak Anadolu hiyeroglifleri

Akademisyen Demir, yazının kökeninin resim ve sembollere dayandığını belirterek, resim yazılarının eski insanların dünyayı algılayış biçimini anlamamızda önemli rol oynadığını vurguladı.
"En dikkat çekici özellikleri evrensel olmalarıdır, yani herhangi bir dile bağlı olmamalarıdır. Karatepe yazıtlarındaki Anadolu Hiyeroglifleri'nin kökeni Göbeklitepe, Körtik Tepe ve Çatalhöyük gibi resimden simgeye geçişin örneklerine kadar uzanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Modern dönemle bağlantı: Emoji kullanımı

Doç. Dr. Demir, günümüzde emoji kullanımının yaygınlaştığını hatırlatarak, yakın gelecekte herhangi bir dile bağlı olmayan evrensel bir yazı dilinin gelişmesinin mümkün olduğunu belirtti.
Fonetik hece değerleri taşıyan simgelerin bir dile bağlı olduğunu söyleyen uzman, ideogram ve logogramlar sayesinde bu dillerin çözümlenebildiğini, ancak çift dilli yazıtlar olmadan bu sürecin zorlaştığını vurguladı.

Karatepe'nin kültürler arası köprü rolü

Antik döneme ait birçok resim ve sembolün Karatepe'de görülebildiğini belirten Demir, Anadolu Luvi hiyeroglif yazıtlarının kökeninin seramiksiz neolitik döneme kadar uzandığını açıkladı.
"Göbeklitepe, Körtiktepe ve Çatalhöyük gibi yerleşimlerdeki sembollerle Karatepe'deki semboller arasında benzerlikler var. Karatepe Yazıtları, Girit hiyerogliflerinin çözümünde olduğu gibi, kuzeydoğu Afganistan'dan Pakistan'a ve Hindistan'ın kuzeybatısına kadar uzanan İndus Vadisi yazıtlarının anlaşılmasına katkı sağlayabilir" dedi.

İndus vadisi ile yapısal benzerlikler

Anadolu Luvi Hiyeroglifleri ile İndus Vadisi yazıtları arasındaki yapısal benzerlikleri açıklayan Demir, her iki yazı sisteminin de sağdan sola doğru yazıldığını ve ideogramlar ile fonetik hece sistemine sahip olduğunu belirtti.
"Mühürlerdeki yazı yönü, mühür üzerindeki figürün baktığı yöne göre belirlenir. Bazı semboller birbirine görsel olarak çok benzemektedir. Ancak İndus Vadisi yazıtlarının kısa olması, çözümlemeyi zorlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İnka taşı ile şaşırtıcı bağlantılar

Doç. Dr. Demir, İnka Taşı üzerindeki hiyeroglif sembollerin de Anadolu Luvi Hiyeroglifleriyle benzerlik gösterdiğini vurguladı. Özellikle kutsal ağaç tasviri başta olmak üzere birçok sembolün kültürel benzerlikleri gözler önüne serdiğini ifade etti.
"Bu benzerlikler; tanrılar, yerleşimler, nehirler, yaşam, meyveler, düşmanlar, tehlike ve kötülükler gibi konuların izini sürebileceğimiz ortak bir anlatı sunuyor" diye konuştu.

1 milyon dolarlık ödülün anahtarı Karatepe'de

Hindistan'ın İndus Vadisi yazıtlarının çözülmesi için 1 milyon dolarlık ödül koyduğunu hatırlatan Demir, Karatepe'deki hiyeroglif yazıtların bu gizemi çözebilecek önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.
"Hindistan, 5 bin 300 yıllık İndus Vadisi uygarlığının gizemli yazısını çözebilecek kişiye 1 milyon dolarlık ödül vadediyor. Karatepe'deki hiyeroglif yazıtlar, resimler ve simgeler bu yazıtların çözümüne dair önemli ipuçları sunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Teknoloji ve kültürel analiz gerekliliği

Uzman Demir, bu tür yazıtların çözülmesinin sadece teknolojiyle değil, kültürel yapıyı analiz edebilen pratik bir zekayla mümkün olacağını belirtti. İşaret ve sembollerden oluşan yazının çözülmesinin tarihe ışık tutacağını vurguladı.

Arkeoloji dünyasında yeni ufuklar

Karatepe Yazıtları'nın çözülememiş hiyerogliflerin anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini belirten Demir, bu keşfin arkeoloji ve tarih bilimi açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğine işaret etti.
Osmaniye'deki bu tarihi mirasın, dünya medeniyetleri arasındaki bağlantıları anlamamızda kilit rol oynayabileceği değerlendiriliyor.
Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı
11 Kasım 2024, 10:54
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