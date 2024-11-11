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Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı
Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi sonrası konuşan Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Karul, Karahantepe ve Göbeklitepe’nin arkeolojik... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T10:54+0300
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Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Dünya Neolitik Kongresi sonrası, bölgenin uluslararası ilgi odağı haline geldiğini belirtti. 63 ülkeden bin akademisyenin katıldığı kongre, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Neolitik dönemin sırlarını barındıran alanların araştırılmasına yeni bir ivme kazandırdı.Karahantepe’ye günlük 1500 ziyaretçiHürriyet'e konuşan ve Karahantepe'nin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Karul, “Günlük ziyaretçi sayısı 1500’e kadar ulaşıyor. 2025’te bölgeye koruma çatısı yapılacak ve yeni bir araştırma merkezi kurulacak” dedi. Karul, son iki yılda bölgede birçok insan iskeleti ve 10’dan fazla kazınmış kafatası parçası bulduklarını belirtti.Kafatası ritüelleri ve gizemli i̇zlerKarahantepe’de bulunan kafatası parçalarında çakmaktaşı gibi keskin aletlerle yapılan izler tespit edildi. Karul, bu işaretlerin belirli aralıklarla ve ritüel amaçlı yapıldığını ifade ederek, “Kanibalizm tartışmalı bir konu, ancak eldeki verilere bakarak kesin bir şey söylemek zor” dedi.'Uzaylılarla i̇lişkilendirme abartılı'Göbeklitepe ve Karahantepe’nin uzaylılar ve enerji ile ilişkilendirilmesi konusundaki soruları yanıtlayan Karul, “Enerji işleriyle uğraşan ve bize kazı yapılacak yeri telkin eden insanlar var. Ancak, bu tür söylemler, dikkat çekici hikayelere dayanan, öğrenme çabasından uzak görüşler” dedi.Ritüellerde beyazlar i̇çinde yalınayak ziyaretçilerKarahantepe Kazı Başkan Yardımcısı Ender Barın, bölgede sıkça karşılaşılan ilginç olayları paylaştı: Karahantepe, Göbeklitepe’den daha eski olabilirProf. Dr. Karul’un açıklamalarına göre, Karahantepe’nin Göbeklitepe’den bile daha erken bir döneme ait olabileceği düşünülüyor. Bugüne kadar 250’den fazla “T” şeklinde dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı ve bu da bölgenin Neolitik çağın en eski yerleşimlerinden biri olabileceğine işaret ediyor.Bu çarpıcı detaylar, Karahantepe ve Göbeklitepe'nin gizemini artırırken, ziyaretçilerin ve araştırmacıların bölgeye olan ilgisini perçinliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/dunyanin-her-yerinden-bine-yakin-profesor-sirri-cozmeye-geldi-karahantepenin-gizemi-karsisinda-1090213480.html
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Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı

10:54 11.11.2024
© FotoğrafTarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı
Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Fotoğraf
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Şanlıurfa’da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi sonrası konuşan Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Karul, Karahantepe ve Göbeklitepe’nin arkeolojik çalışmalarıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Bölgede kazılan kafatası ritüelleri ve uzaylılarla ilişkilendirme çabaları, merak uyandırdı.
Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Dünya Neolitik Kongresi sonrası, bölgenin uluslararası ilgi odağı haline geldiğini belirtti. 63 ülkeden bin akademisyenin katıldığı kongre, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Neolitik dönemin sırlarını barındıran alanların araştırılmasına yeni bir ivme kazandırdı.

Karahantepe’ye günlük 1500 ziyaretçi

Hürriyet'e konuşan ve Karahantepe'nin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Karul, “Günlük ziyaretçi sayısı 1500’e kadar ulaşıyor. 2025’te bölgeye koruma çatısı yapılacak ve yeni bir araştırma merkezi kurulacak” dedi. Karul, son iki yılda bölgede birçok insan iskeleti ve 10’dan fazla kazınmış kafatası parçası bulduklarını belirtti.

Kafatası ritüelleri ve gizemli i̇zler

Karahantepe’de bulunan kafatası parçalarında çakmaktaşı gibi keskin aletlerle yapılan izler tespit edildi. Karul, bu işaretlerin belirli aralıklarla ve ritüel amaçlı yapıldığını ifade ederek, “Kanibalizm tartışmalı bir konu, ancak eldeki verilere bakarak kesin bir şey söylemek zor” dedi.

'Uzaylılarla i̇lişkilendirme abartılı'

Göbeklitepe ve Karahantepe’nin uzaylılar ve enerji ile ilişkilendirilmesi konusundaki soruları yanıtlayan Karul, “Enerji işleriyle uğraşan ve bize kazı yapılacak yeri telkin eden insanlar var. Ancak, bu tür söylemler, dikkat çekici hikayelere dayanan, öğrenme çabasından uzak görüşler” dedi.

Ritüellerde beyazlar i̇çinde yalınayak ziyaretçiler

Karahantepe Kazı Başkan Yardımcısı Ender Barın, bölgede sıkça karşılaşılan ilginç olayları paylaştı:
“Beyaz kıyafetlerle gelen ziyaretçiler, taşlara ellerini ve yüzlerini sürüp yerlere yatıyor. Bir kişi, ‘Burayı kazın, bulacağınız şey çalışmanızın seyrini değiştirecek’ dedi. Bir kadın ise kayıp kardeşini aramak için buradaki ‘portal kapısı’na geldiğini iddia etti.”

Karahantepe, Göbeklitepe’den daha eski olabilir

Prof. Dr. Karul’un açıklamalarına göre, Karahantepe’nin Göbeklitepe’den bile daha erken bir döneme ait olabileceği düşünülüyor. Bugüne kadar 250’den fazla “T” şeklinde dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı ve bu da bölgenin Neolitik çağın en eski yerleşimlerinden biri olabileceğine işaret ediyor.
Bu çarpıcı detaylar, Karahantepe ve Göbeklitepe'nin gizemini artırırken, ziyaretçilerin ve araştırmacıların bölgeye olan ilgisini perçinliyor.
Türkiye'de Karahantepe'ye özel ödül - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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Dünyanın her yerinden bine yakın profesör 'sırrı çözmeye' geldi: 'Karahantepe'nin gizemi karşısında büyülendiler'
9 Kasım, 14:58
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