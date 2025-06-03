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3 yaşında kaybolan Madeleine McCann dosyasında 18 yıl sonra yeni gelişme: Arama yeniden başlatıldı
3 yaşında kaybolan Madeleine McCann dosyasında 18 yıl sonra yeni gelişme: Arama yeniden başlatıldı
Sputnik Türkiye
Portekiz ve Alman polisi, 2007 yılında tatildeyken kaybolan Madeleine McCann'in izini sürebilmek için Algarve’de yeni bir arama başlattı. Operasyon, baş... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T10:52+0300
2025-06-03T10:53+0300
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İngiltere'den ailesiyle birlikte tatil için Portekiz'in Praia da Luz beldesine gelen 3 yaşındaki Madeleine McCann, 3 Mayıs 2007'de kaldıkları otel dairesinden gece saatlerinde gizemli bir şekilde kayboldu. Olay, dünya çapında büyük ses getirdi ve yıllar içinde geniş çaplı uluslararası soruşturmalara sahne oldu. Ancak geçen zamana rağmen küçük Madeleine’den iz bulunamaması nedeniyle araştırmalara nokta koyabilecek bir açıklama 2020 yılında Alman yetkililerden gelmişti: "Öldürüldüğünü sanıyoruz, katil zanlısı çocuk istismarından pek çok kez mahkumiyet almış mimli bir suçlu"Alman ve Portekizli yetkililer, kaybolma olayına dair yeni ipuçları nedeniyle küçük kızın yaklaşık 20 yıl önce kaybolduğu Algarve'deki Praia da Luz kasabasının yanında bulunan Lagos belediyesini kapsayan bölgede yeniden arama başlattı. Portekizli yetkililerin 2023 yılında yapılan aramalarda ele geçirilen tüm kanıtları Alman yetkililere teslim edecekleri belirtildi.Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan (Met) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmalarının bir parçası olarak Portekiz'de BKA (Alman federal polisi) tarafından yapılan aramaların farkındayız"Söz konusu bölgenin, Almanya'da cinsel suçlardan hüküm giymiş olan baş şüpheli Christian Brückner'ın daha önce sıkça zaman geçirdiği yerlerden biri olduğu belirtildi.'Şüpheli yakın zamanda serbest kalabilir, deliller için zaman daralıyor'Alman savcılar, 48 yaşındaki şüpheli serbest kalmadan önce soruşturmayı ilerletme çabasında. Daha önce aynı bölgede yapılan bir aramada çeşitli nesneler bulunmuş ancak bunların McCann ile doğrudan bağlantısı tespit edilememişti. Yetkililer şimdi bu alanı daha geniş kapsamlı şekilde tarıyor.Yeni soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/7-aylikken-konustu-2-yasinda-mensaya-girdi-mors-alfabesini-ogrenen-cocuk-dunyanin-en-zeki-insanlari-1096715978.html
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avrupa, lagos, almanya, soruşturma, kayıp

3 yaşında kaybolan Madeleine McCann dosyasında 18 yıl sonra yeni gelişme: Arama yeniden başlatıldı

10:52 03.06.2025 (güncellendi: 10:53 03.06.2025)
© AP Photo / SVEN KAESTNERMadeleine McCann
Madeleine McCann - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / SVEN KAESTNER
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Portekiz ve Alman polisi, 2007 yılında tatildeyken kaybolan Madeleine McCann'in izini sürebilmek için Algarve’de yeni bir arama başlattı. Operasyon, baş şüpheli Christian Brückner'e odaklanıyor.
İngiltere'den ailesiyle birlikte tatil için Portekiz'in Praia da Luz beldesine gelen 3 yaşındaki Madeleine McCann, 3 Mayıs 2007'de kaldıkları otel dairesinden gece saatlerinde gizemli bir şekilde kayboldu. Olay, dünya çapında büyük ses getirdi ve yıllar içinde geniş çaplı uluslararası soruşturmalara sahne oldu.
Ancak geçen zamana rağmen küçük Madeleine’den iz bulunamaması nedeniyle araştırmalara nokta koyabilecek bir açıklama 2020 yılında Alman yetkililerden gelmişti: "Öldürüldüğünü sanıyoruz, katil zanlısı çocuk istismarından pek çok kez mahkumiyet almış mimli bir suçlu"
Alman ve Portekizli yetkililer, kaybolma olayına dair yeni ipuçları nedeniyle küçük kızın yaklaşık 20 yıl önce kaybolduğu Algarve'deki Praia da Luz kasabasının yanında bulunan Lagos belediyesini kapsayan bölgede yeniden arama başlattı. Portekizli yetkililerin 2023 yılında yapılan aramalarda ele geçirilen tüm kanıtları Alman yetkililere teslim edecekleri belirtildi.
Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan (Met) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmalarının bir parçası olarak Portekiz'de BKA (Alman federal polisi) tarafından yapılan aramaların farkındayız"
Söz konusu bölgenin, Almanya'da cinsel suçlardan hüküm giymiş olan baş şüpheli Christian Brückner'ın daha önce sıkça zaman geçirdiği yerlerden biri olduğu belirtildi.

'Şüpheli yakın zamanda serbest kalabilir, deliller için zaman daralıyor'

Alman savcılar, 48 yaşındaki şüpheli serbest kalmadan önce soruşturmayı ilerletme çabasında. Daha önce aynı bölgede yapılan bir aramada çeşitli nesneler bulunmuş ancak bunların McCann ile doğrudan bağlantısı tespit edilememişti. Yetkililer şimdi bu alanı daha geniş kapsamlı şekilde tarıyor.
Yeni soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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