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7 aylıkken konuştu, 2 yaşında Mensa'ya girdi: Mors alfabesini öğrenen çocuk, dünyanın en zeki insanları arasında
7 aylıkken konuştu, 2 yaşında Mensa'ya girdi: Mors alfabesini öğrenen çocuk, dünyanın en zeki insanları arasında
Sputnik Türkiye
Henüz konuşmayı yedi aylıkken öğrendi, bir yaşına gelmeden kitap okumaya başladı. Şimdi ise zekasıyla dünyanın en seçkin topluluklarından birine adım attı. 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere'de yaşayan iki yaşındaki bir çocuk, yüksek zeka puanıyla dünyanın en zeki bireylerini bir araya getiren Mensa'ya kabul edildi. Bu gelişmeyle Guinness Dünya Rekorları'na da adını yazdıran çocuk, şimdiye kadar Mensa'ya alınan en genç erkek üye oldu.2021 yılında doğan Joseph Harris-Birtill isimli çocuğun gelişiminin daha bebeklik döneminde dikkat çektiğini belirten ebeveynleri, bebeklerinin daha beş haftalıkken çevresine bilinçli tepkiler vermeye başladığını söylüyor. Küçük dahi, yedi aylıkken ilk kelimesini söylemiş, 18 aylık olduğunda ise kitapları yüksek sesle okumaya başlamış. Ayrıca sayıları ileri ve geri şekilde rahatlıkla sayabildiği gözlemlenmiş.'Mors alfabesini öğreniyor, Yunan alfabesini biliyor...'Küçük dahinin akademisyen ebeveynleri, çocuklarının beş farklı dilde ona kadar sayabildiğini, 100'e kadar da ileri ve geri sayımı zorlanmadan yapabildiğini aktarıyor. Periyodik tablo, Yunan alfabesi, Mors alfabesi gibi karmaşık bilgilere olan ilgisi ise uzmanları şaşırtmış durumda.Küçük dahinin annesi, “Mors alfabesini öğreniyor, Yunan alfabesini biliyor ve son zamanlarda periyodik tablo ile ilgilenmeye başladı. İlgi alanları çok geniş ve çeşitli ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye hevesli ve meydan okumayı seviyor” dedi.Ebeveynlerinin yönlendirmesiyle yapılan zeka testlerinde, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinin ulaştığı bir puan elde etti. Joseph Mensa'ya kabul edilmeden önce en küçük üye daha 2 yıl 195 günlükken kabul edilen Isla McNabb idi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/kanadada-doktor-bulmak-icin-gazeteye-ilan-verdi-bekleme-listesinde-80-binin-uzerindeyim-1096712270.html
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mensa, dahi, i̇ngiltere
mensa, dahi, i̇ngiltere

7 aylıkken konuştu, 2 yaşında Mensa'ya girdi: Mors alfabesini öğrenen çocuk, dünyanın en zeki insanları arasında

12:01 02.06.2025
© Fotoğraf : Guinness World Records7 aylıkken konuştu, 2 yaşında Mensa'ya girdi: Şu anda Mors alfabesini öğrenen çocuk, dünyanın en zeki insanları arasında
7 aylıkken konuştu, 2 yaşında Mensa'ya girdi: Şu anda Mors alfabesini öğrenen çocuk, dünyanın en zeki insanları arasında - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf : Guinness World Records
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Henüz konuşmayı yedi aylıkken öğrendi, bir yaşına gelmeden kitap okumaya başladı. Şimdi ise zekasıyla dünyanın en seçkin topluluklarından birine adım attı.
İngiltere'de yaşayan iki yaşındaki bir çocuk, yüksek zeka puanıyla dünyanın en zeki bireylerini bir araya getiren Mensa'ya kabul edildi. Bu gelişmeyle Guinness Dünya Rekorları'na da adını yazdıran çocuk, şimdiye kadar Mensa'ya alınan en genç erkek üye oldu.
2021 yılında doğan Joseph Harris-Birtill isimli çocuğun gelişiminin daha bebeklik döneminde dikkat çektiğini belirten ebeveynleri, bebeklerinin daha beş haftalıkken çevresine bilinçli tepkiler vermeye başladığını söylüyor. Küçük dahi, yedi aylıkken ilk kelimesini söylemiş, 18 aylık olduğunda ise kitapları yüksek sesle okumaya başlamış. Ayrıca sayıları ileri ve geri şekilde rahatlıkla sayabildiği gözlemlenmiş.

'Mors alfabesini öğreniyor, Yunan alfabesini biliyor...'

Küçük dahinin akademisyen ebeveynleri, çocuklarının beş farklı dilde ona kadar sayabildiğini, 100'e kadar da ileri ve geri sayımı zorlanmadan yapabildiğini aktarıyor. Periyodik tablo, Yunan alfabesi, Mors alfabesi gibi karmaşık bilgilere olan ilgisi ise uzmanları şaşırtmış durumda.
Küçük dahinin annesi, “Mors alfabesini öğreniyor, Yunan alfabesini biliyor ve son zamanlarda periyodik tablo ile ilgilenmeye başladı. İlgi alanları çok geniş ve çeşitli ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye hevesli ve meydan okumayı seviyor” dedi.
Ebeveynlerinin yönlendirmesiyle yapılan zeka testlerinde, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinin ulaştığı bir puan elde etti. Joseph Mensa'ya kabul edilmeden önce en küçük üye daha 2 yıl 195 günlükken kabul edilen Isla McNabb idi.
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