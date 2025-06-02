https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/macronun-balmumu-heykeli-sergilendigi-muzeden-calindi-1096738550.html
Macron’un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı
Macron’un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı
Sputnik Türkiye
Paris'teki ünlü Grevin Müzesi'nden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balmumu heykeli çalındı. Polis kaynaklarına göre, iki kadın ve bir erkek, turist... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T19:11+0300
2025-06-02T19:11+0300
2025-06-02T19:11+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı.Geçen günlerde eşinden yediği tokatla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Grevin Müzesi'nde sergilenen balmumu heykelinin çalınması ülkede gündem oldu. İki kadın ve bir erkeğin turist kılığında müzeye girerek dikkat çekmeden içeride kıyafet değiştirdiği, daha sonra çalışan gibi davranarak heykeli bir battaniyeye sarıp acil çıkış kapısından kaçırdığı belirlendi.Heykelin yaklaşık 40 bin euro değerinde olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma açıldı. Müze yetkilileri ve Fransız polisinin çalınan eserin bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tokat-iddialariyla-gundeme-oturmustu-macron-cifti-bu-sefer-ucaktan-el-ele-indi-1096586605.html
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paris, fransa, emmanuel macron, tokat, heykel, balmumu heykel, heykel tecavüz, saldırı, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği
Macron’un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı
Paris'teki ünlü Grevin Müzesi'nden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balmumu heykeli çalındı. Polis kaynaklarına göre, iki kadın ve bir erkek, turist kılığında müzeye girerek dikkat çekmeden içeride kıyafet değiştirdi. Daha sonra çalışan gibi davranarak heykeli bir battaniyeye sarıp acil çıkış kapısından kaçırdı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı.
Geçen günlerde eşinden yediği tokatla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Grevin Müzesi'nde sergilenen balmumu heykelinin çalınması ülkede gündem oldu. İki kadın ve bir erkeğin turist kılığında müzeye girerek dikkat çekmeden içeride kıyafet değiştirdiği, daha sonra çalışan gibi davranarak heykeli bir battaniyeye sarıp acil çıkış kapısından kaçırdığı belirlendi.
Heykelin yaklaşık 40 bin euro değerinde olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma açıldı. Müze yetkilileri ve Fransız polisinin çalınan eserin bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdığı açıklandı.