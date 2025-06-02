https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/macronun-balmumu-heykeli-sergilendigi-muzeden-calindi-1096738550.html

Macron’un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı

Macron’un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı

Sputnik Türkiye

Paris'teki ünlü Grevin Müzesi'nden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balmumu heykeli çalındı. Polis kaynaklarına göre, iki kadın ve bir erkek, turist... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T19:11+0300

2025-06-02T19:11+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balmumu heykeli sergilendiği müzeden çalındı.Geçen günlerde eşinden yediği tokatla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Grevin Müzesi'nde sergilenen balmumu heykelinin çalınması ülkede gündem oldu. İki kadın ve bir erkeğin turist kılığında müzeye girerek dikkat çekmeden içeride kıyafet değiştirdiği, daha sonra çalışan gibi davranarak heykeli bir battaniyeye sarıp acil çıkış kapısından kaçırdığı belirlendi.Heykelin yaklaşık 40 bin euro değerinde olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma açıldı. Müze yetkilileri ve Fransız polisinin çalınan eserin bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tokat-iddialariyla-gundeme-oturmustu-macron-cifti-bu-sefer-ucaktan-el-ele-indi-1096586605.html

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