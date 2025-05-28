https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tokat-iddialariyla-gundeme-oturmustu-macron-cifti-bu-sefer-ucaktan-el-ele-indi-1096586605.html
'Tokat' iddialarıyla gündeme oturmuştu: Macron çifti bu sefer uçaktan el ele indi
'Tokat' iddialarıyla gündeme oturmuştu: Macron çifti bu sefer uçaktan el ele indi
Sputnik Türkiye
Vietnam ziyaretlerinde gündeme oturan 'tokat görüntülerinin' ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Endonezya'da objektiflere... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:24+0300
2025-05-28T12:24+0300
2025-05-28T12:24+0300
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brigitte macron
endonezya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Güneydoğu Asya turunun Endonezya ayağında uçağın merdivenlerinden kol kola inerken görüntülendi. Bu kareler, Vietnam gezileri sırasında sosyal medyada gündem olan 'tokat' görüntülerinin ardından dikkat çekti.Vietnam'ın Hanoi kentinde çekilen ve kısa sürede dünyanın gündemine oturan videoda, First Lady Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'un yüzüne dokunduğu görülüyordu. Bu görüntüler, çiftin ilişkisi hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, olayın sadece çift arasında şakalaşma olduğu belirtilmişti.Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya resmi ziyarette bulunan çift, bu sefer uçağın merdivenlerinden inerken kol kola ve gülümseyerek poz verdi. Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya ziyareti kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmeler yapması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/macron-esinden-tokat-yedikten-sonra-konustu-sakalasiyorduk-1096536993.html
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avrupa, emmanuel macron, brigitte macron, endonezya
avrupa, emmanuel macron, brigitte macron, endonezya
'Tokat' iddialarıyla gündeme oturmuştu: Macron çifti bu sefer uçaktan el ele indi
Vietnam ziyaretlerinde gündeme oturan 'tokat görüntülerinin' ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Endonezya'da objektiflere kol kola poz verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Güneydoğu Asya turunun Endonezya ayağında uçağın merdivenlerinden kol kola inerken görüntülendi. Bu kareler, Vietnam gezileri sırasında sosyal medyada gündem olan 'tokat' görüntülerinin ardından dikkat çekti.
Vietnam'ın Hanoi kentinde çekilen ve kısa sürede dünyanın gündemine oturan videoda, First Lady Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'un yüzüne dokunduğu görülüyordu. Bu görüntüler, çiftin ilişkisi hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, olayın sadece çift arasında şakalaşma olduğu belirtilmişti.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya resmi ziyarette bulunan çift, bu sefer uçağın merdivenlerinden inerken kol kola ve gülümseyerek poz verdi.
Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya ziyareti kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmeler yapması planlanıyor.