'Tokat' iddialarıyla gündeme oturmuştu: Macron çifti bu sefer uçaktan el ele indi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’de gidişat federalizme doğru gidiyor gibi gözüküyor’
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bir uygulamayla arabanın tüm tamir ihtiyaçları gideriliyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tokat-iddialariyla-gundeme-oturmustu-macron-cifti-bu-sefer-ucaktan-el-ele-indi-1096586605.html
'Tokat' iddialarıyla gündeme oturmuştu: Macron çifti bu sefer uçaktan el ele indi
'Tokat' iddialarıyla gündeme oturmuştu: Macron çifti bu sefer uçaktan el ele indi
Sputnik Türkiye
Vietnam ziyaretlerinde gündeme oturan 'tokat görüntülerinin' ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Endonezya'da objektiflere... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:24+0300
2025-05-28T12:24+0300
dünya
avrupa
emmanuel macron
brigitte macron
endonezya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096585534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872b807acaf5fd16ea2489b27c3a5ba8.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Güneydoğu Asya turunun Endonezya ayağında uçağın merdivenlerinden kol kola inerken görüntülendi. Bu kareler, Vietnam gezileri sırasında sosyal medyada gündem olan 'tokat' görüntülerinin ardından dikkat çekti.Vietnam'ın Hanoi kentinde çekilen ve kısa sürede dünyanın gündemine oturan videoda, First Lady Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'un yüzüne dokunduğu görülüyordu. Bu görüntüler, çiftin ilişkisi hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, olayın sadece çift arasında şakalaşma olduğu belirtilmişti.Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya resmi ziyarette bulunan çift, bu sefer uçağın merdivenlerinden inerken kol kola ve gülümseyerek poz verdi. Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya ziyareti kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmeler yapması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/macron-esinden-tokat-yedikten-sonra-konustu-sakalasiyorduk-1096536993.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096585534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e284d9075e23a69d1739af157d89070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, emmanuel macron, brigitte macron, endonezya
avrupa, emmanuel macron, brigitte macron, endonezya

'Tokat' iddialarıyla gündeme oturmuştu: Macron çifti bu sefer uçaktan el ele indi

12:24 28.05.2025
© AP Photo / Achmad IbrahimEmmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron
Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Abone ol
Vietnam ziyaretlerinde gündeme oturan 'tokat görüntülerinin' ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Endonezya'da objektiflere kol kola poz verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Güneydoğu Asya turunun Endonezya ayağında uçağın merdivenlerinden kol kola inerken görüntülendi. Bu kareler, Vietnam gezileri sırasında sosyal medyada gündem olan 'tokat' görüntülerinin ardından dikkat çekti.
Vietnam'ın Hanoi kentinde çekilen ve kısa sürede dünyanın gündemine oturan videoda, First Lady Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'un yüzüne dokunduğu görülüyordu. Bu görüntüler, çiftin ilişkisi hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, olayın sadece çift arasında şakalaşma olduğu belirtilmişti.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya resmi ziyarette bulunan çift, bu sefer uçağın merdivenlerinden inerken kol kola ve gülümseyerek poz verdi.
Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya ziyareti kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmeler yapması planlanıyor.
Brigitte Macron’un Vietnam’da Emmanuel Macron’a tokadı kameralara yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
DÜNYA
Macron, eşinden tokat yedikten sonra konuştu: 'Şakalaşıyorduk'
26 Mayıs, 22:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала