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Bilal Erdoğan'la fotoğrafı gündem olmuştu: Volkan Demirel ilk kez konuştu
Bilal Erdoğan'la fotoğrafı gündem olmuştu: Volkan Demirel ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'la fotoğrafı gündem olan Volkan Demirel, Asist Analiz'deki programında... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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Volkan Demirel, Bilal Erdoğan’la çekilen fotoğrafı sonrası yaptığı açıklamada buluşmanın siyasi yöne çekilmemesi gerektiğini belirtti.Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'la sosyal medya fenomenleri bir etkinlikte bir araya gelmişti. Etkinlikte çekilen fotoğrafta Volkan Demirel'in de yer alması sosyal medyada gündeme gelirken, deneyimli futbolcu Asist Analiz programında konuya açıklık getirdi.'Benim siyasetim yok'Sosyal medya programında Bilal Erdoğan'la fotoğrafı hakkında gelen eleştirilere cevap veren Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:
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bilal erdoğan, volkan demirel, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, siyaset
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Bilal Erdoğan'la fotoğrafı gündem olmuştu: Volkan Demirel ilk kez konuştu

23:25 02.06.2025
© Fotoğraf : Batuhan Mumcu instagramBilal Erdoğan
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf : Batuhan Mumcu instagram
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'la fotoğrafı gündem olan Volkan Demirel, Asist Analiz'deki programında açıklamalarda bulundu. Davet edildiği her etkinliğe katıldığını belirten Demirel, siyasetle ilgisi olmadığını ve tek siyasetinin futbol olduğunu açıkladı.
Volkan Demirel, Bilal Erdoğan’la çekilen fotoğrafı sonrası yaptığı açıklamada buluşmanın siyasi yöne çekilmemesi gerektiğini belirtti.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'la sosyal medya fenomenleri bir etkinlikte bir araya gelmişti. Etkinlikte çekilen fotoğrafta Volkan Demirel'in de yer alması sosyal medyada gündeme gelirken, deneyimli futbolcu Asist Analiz programında konuya açıklık getirdi.

'Benim siyasetim yok'

Sosyal medya programında Bilal Erdoğan'la fotoğrafı hakkında gelen eleştirilere cevap veren Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

Benim siyasetim yok. Ben davet edildiğim yere de icabet ederim. Mekanın sahibi benim çok eskiden tanıdığım bir kardeşim, 'abi gelir misin' dedi gelirim dedim. Yarın bir gün başka bir yerde davet ederler oraya da giderim. Kimse beni bir tarafa çekmeye çalışmasın, benim tarafım yok. Ben tamamen bir Türk evladıyım, herkesle de fotoğraf veririm bu beni rahatsız etmez sizi de etmesin. Fenerbahçe ortamında da bir tarafım yok, ben Fenerbahçeliyim. Aziz Başkan benim babam, Ali Koç benim abim. Benim siyasette sağım solum yok, ben Türk evladıyım. Benim siyasetim futbol.

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