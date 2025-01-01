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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/istanbulda-dun-ayasofya-bugun-emevi-yarin-aksa-yuruyusu-1092234149.html
İstanbul’da ‘Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' yürüyüşü
İstanbul’da ‘Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' yürüyüşü
Sputnik Türkiye
Milli İrade Platformu tarafından organize edilen 'Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' ve 'Dünyayı Uyandırıyoruz' sloganlarıyla düzenlenen etkinlik büyük bir... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T10:45+0300
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türkiye
türkiye gençlik vakfı (tügva)
milli irade platformu
bilal erdoğan
mehmet fatih kacır
ömer bolat
suriye
gazze
israil
protesto gösterisi
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Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü. Geçen yıl da düzenlenen gösteriye 250 bin kişi katılırken, eyleme bu yıl da yoğun bir ilginin olduğu görüldü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor, hayır biz ayaktayız. Sabah kadar tazeyiz. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız. Nerede insan hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü? Bütün Batılı değerler, Gazze'de öldü. Biz imanımızdan aldığımız güçle, Allah'ın mazlumlara ettiği vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse, Filistin'de Gazze'de olacaktır inşallah" dedi.400'e yakın STK'dan destek katılımı Milli İrade Platformu'nun organize ettiği eylem için, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınmasının ardından küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelmeye başladı ve Galata Köprüsü'ne akın etti. Türkiye'deki 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu Milli İrade Platformu, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu. Etkinlikte konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetlemek için biraraya gelindiğini belirterek yaptığı konuşmasında, "Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Gazze için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor, hayır biz ayaktayız. Sabah kadar tazeyiz. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız." dedi. Bütün Batılı değerler Gazze'de öldüBilal Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Dün Ayasofya'nın camileri kapalıydı. Bugün açık elhamdülillah. Bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğiz inşallah. Allah bize inşallah zaferi müessir kılacaktır. Hamas bize sabıı öğretti. Suriye zafer coşkusu yaşarken biz buna ilgisiz kalamayız. Allah'tan Gazze için de zafer niyaz ediyorum. Buradan Gazze'ye, Suriye'ye selam olsun. Mübarek üç aylarınız hayırlara vesile olsun; Allah'a emanet olun." diye konuştu. Birçok siyasi yürüyüşe destek verdiYürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/iyv-baskani-bilal-erdogan-duyurdu-galata-koprusunde-gazze-yuruyusu-yapilacak-1091942726.html
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büyük filistin yürüyüşü, bilal erdoğan, ayasofya, filistin destek yürüyüşü,
büyük filistin yürüyüşü, bilal erdoğan, ayasofya, filistin destek yürüyüşü,

İstanbul’da ‘Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' yürüyüşü

10:45 01.01.2025
© Elif ÖztürkFilistin yürüyüşü
Filistin yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© Elif Öztürk
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Milli İrade Platformu tarafından organize edilen 'Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' ve 'Dünyayı Uyandırıyoruz' sloganlarıyla düzenlenen etkinlik büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor.
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü. Geçen yıl da düzenlenen gösteriye 250 bin kişi katılırken, eyleme bu yıl da yoğun bir ilginin olduğu görüldü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor, hayır biz ayaktayız. Sabah kadar tazeyiz. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız. Nerede insan hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü? Bütün Batılı değerler, Gazze'de öldü. Biz imanımızdan aldığımız güçle, Allah'ın mazlumlara ettiği vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse, Filistin'de Gazze'de olacaktır inşallah" dedi.
© Murat ŞengülFilistin yürüyüşü
Filistin yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
Filistin yürüyüşü
© Murat Şengül

400'e yakın STK'dan destek katılımı

Milli İrade Platformu'nun organize ettiği eylem için, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınmasının ardından küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelmeye başladı ve Galata Köprüsü'ne akın etti. Türkiye'deki 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu Milli İrade Platformu, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.
© Cemal YurttaşFilistin yürüyüşü
Filistin yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
Filistin yürüyüşü
© Cemal Yurttaş
Etkinlikte konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetlemek için biraraya gelindiğini belirterek yaptığı konuşmasında, "Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Gazze için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor, hayır biz ayaktayız. Sabah kadar tazeyiz. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız." dedi.
© Elif ÖztürkFilistin yürüyüşü
Filistin yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
Filistin yürüyüşü
© Elif Öztürk

Bütün Batılı değerler Gazze'de öldü

Bilal Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bugün Gazze'de soykırımın 453. günü. Siyonist, Nazist İsrail çocukları, kadınları katlediyor. Camileri, kiliseleri hedef alıyor. Mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor. 453 günde, 50 binden fazla kardeşimizi katlettik. İsrail bu soykırımı yalnız başına, tek başına yapmıyor. Dünyanın birçok ülkesi mühimmat sağlayarak bu insanlık suçunun ortağı oluyor. Nerede insan hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü? Bütün Batılı değerler, Gazze'de öldü. Kendilerinden olmayanlara acımadıklarını bir daha gösterdiler. Biz imanımızdan aldığımız güçle, Allah'ın mazlumlara ettiği vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse, Filistin'de Gazze'de olacaktır inşallah. Sevgili kardeşlerim, biz önce kendimize güveneceğiz. Suriye'de müslümanlar, azmettiler, sabrettiler ve başardılar."

Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Dün Ayasofya'nın camileri kapalıydı. Bugün açık elhamdülillah. Bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğiz inşallah. Allah bize inşallah zaferi müessir kılacaktır. Hamas bize sabıı öğretti. Suriye zafer coşkusu yaşarken biz buna ilgisiz kalamayız. Allah'tan Gazze için de zafer niyaz ediyorum. Buradan Gazze'ye, Suriye'ye selam olsun. Mübarek üç aylarınız hayırlara vesile olsun; Allah'a emanet olun." diye konuştu.
© Cemal YurttaşFilistin yürüyüşü
Filistin yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
Filistin yürüyüşü
© Cemal Yurttaş

Birçok siyasi yürüyüşe destek verdi

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da katıldı.
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
İYV Başkanı Bilal Erdoğan duyurdu: Galata Köprüsü'nde 'Gazze Yürüyüşü' yapılacak
23 Aralık 2024, 22:47
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