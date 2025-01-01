https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/istanbulda-dun-ayasofya-bugun-emevi-yarin-aksa-yuruyusu-1092234149.html

İstanbul’da ‘Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' yürüyüşü

İstanbul’da ‘Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' yürüyüşü

Sputnik Türkiye

Milli İrade Platformu tarafından organize edilen 'Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' ve 'Dünyayı Uyandırıyoruz' sloganlarıyla düzenlenen etkinlik büyük bir... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T10:45+0300

2025-01-01T10:45+0300

2025-01-01T10:45+0300

türkiye

türkiye gençlik vakfı (tügva)

milli irade platformu

bilal erdoğan

mehmet fatih kacır

ömer bolat

suriye

gazze

israil

protesto gösterisi

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Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü. Geçen yıl da düzenlenen gösteriye 250 bin kişi katılırken, eyleme bu yıl da yoğun bir ilginin olduğu görüldü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor, hayır biz ayaktayız. Sabah kadar tazeyiz. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız. Nerede insan hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü? Bütün Batılı değerler, Gazze'de öldü. Biz imanımızdan aldığımız güçle, Allah'ın mazlumlara ettiği vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse, Filistin'de Gazze'de olacaktır inşallah" dedi.400'e yakın STK'dan destek katılımı Milli İrade Platformu'nun organize ettiği eylem için, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınmasının ardından küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelmeye başladı ve Galata Köprüsü'ne akın etti. Türkiye'deki 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu Milli İrade Platformu, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu. Etkinlikte konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetlemek için biraraya gelindiğini belirterek yaptığı konuşmasında, "Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Gazze için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor, hayır biz ayaktayız. Sabah kadar tazeyiz. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız." dedi. Bütün Batılı değerler Gazze'de öldüBilal Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Dün Ayasofya'nın camileri kapalıydı. Bugün açık elhamdülillah. Bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğiz inşallah. Allah bize inşallah zaferi müessir kılacaktır. Hamas bize sabıı öğretti. Suriye zafer coşkusu yaşarken biz buna ilgisiz kalamayız. Allah'tan Gazze için de zafer niyaz ediyorum. Buradan Gazze'ye, Suriye'ye selam olsun. Mübarek üç aylarınız hayırlara vesile olsun; Allah'a emanet olun." diye konuştu. Birçok siyasi yürüyüşe destek verdiYürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu da katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/iyv-baskani-bilal-erdogan-duyurdu-galata-koprusunde-gazze-yuruyusu-yapilacak-1091942726.html

türkiye

suriye

gazze

israil

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