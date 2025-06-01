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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-sumi-bolgesinde-bir-yerlesimin-kontrolunu-1096696827.html
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Sumi Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Sumi Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona devam eden Rus birliklerin Sumi Bölgesi'nde Alekseyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T12:52+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Sumi Bölgesi’nde Alekseyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Düşman ordusu son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda 1.440 asker kaybetti.Rus ordusu Ukrayna’daki SİHA üretim tesislerini ve İHA fırlatma sahalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve Ukrayna’ya ait 100 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessaya-askeri-kargo-tasiyan-bir-gemiyi-vurdu-1096484824.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, sumi bölgesi, ukrayna ordusu, kayıp, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, sumi bölgesi, ukrayna ordusu, kayıp, ukrayna

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Sumi Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

12:52 01.06.2025 (güncellendi: 13:21 01.06.2025)
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona devam eden Rus birliklerin Sumi Bölgesi'nde Alekseyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Sumi Bölgesi’nde Alekseyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Düşman ordusu son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda 1.440 asker kaybetti.
Rus ordusu Ukrayna’daki SİHA üretim tesislerini ve İHA fırlatma sahalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve Ukrayna’ya ait 100 uçak tipi İHA önledi.
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