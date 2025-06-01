https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-sumi-bolgesinde-bir-yerlesimin-kontrolunu-1096696827.html

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Sumi Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Sumi Bölgesi'nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona devam eden Rus birliklerin Sumi Bölgesi'nde Alekseyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. 01.06.2025, Sputnik Türkiye

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2025-06-01T12:52+0300

2025-06-01T13:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Sumi Bölgesi’nde Alekseyevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Düşman ordusu son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda 1.440 asker kaybetti.Rus ordusu Ukrayna’daki SİHA üretim tesislerini ve İHA fırlatma sahalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve Ukrayna’ya ait 100 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessaya-askeri-kargo-tasiyan-bir-gemiyi-vurdu-1096484824.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, sumi bölgesi, ukrayna ordusu, kayıp, ukrayna