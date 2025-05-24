https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessaya-askeri-kargo-tasiyan-bir-gemiyi-vurdu-1096484824.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa’ya askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa’ya askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Odessa'ya askeri kargo taşıyan bir konteyner gemisine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T17:53+0300
2025-05-24T17:53+0300
2025-05-24T17:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
odessa
rusya
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇skender füzesi
mühimmat
rus ordusu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odessa'ya insansız botlar, insansız hava araçları (İHA) ve mühimmat taşıyan bir konteyner gemisine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “23 Mayıs’ta ‘İskender’ operasyonel-taktik füze sistemi mürettebatı, Odessa limanına askeri malzeme taşıyan bir konteyner gemisine ve bu limandaki bir konteyner deposuna grup füze saldırısı düzenledi” ifadelerine yer verildi.Gemide, aralarında insansız botlar, İHA’lar ve mühimmatın da olduğu yaklaşık 100 konteyner bulunduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-ordusu-3-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1096477053.html
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rusya savunma bakanlığı, odessa, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇skender füzesi, mühimmat, rus ordusu
rusya savunma bakanlığı, odessa, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇skender füzesi, mühimmat, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa’ya askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Odessa'ya askeri kargo taşıyan bir konteyner gemisine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odessa'ya insansız botlar, insansız hava araçları (İHA) ve mühimmat taşıyan bir konteyner gemisine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, “23 Mayıs’ta ‘İskender’ operasyonel-taktik füze sistemi mürettebatı, Odessa limanına askeri malzeme taşıyan bir konteyner gemisine ve bu limandaki bir konteyner deposuna grup füze saldırısı düzenledi” ifadelerine yer verildi.
Gemide, aralarında insansız botlar, İHA’lar ve mühimmatın da olduğu yaklaşık 100 konteyner bulunduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.