https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessaya-askeri-kargo-tasiyan-bir-gemiyi-vurdu-1096484824.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa’ya askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa’ya askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Odessa'ya askeri kargo taşıyan bir konteyner gemisine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T17:53+0300

2025-05-24T17:53+0300

2025-05-24T17:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

odessa

rusya

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

i̇skender füzesi

mühimmat

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086130923_0:34:1821:1058_1920x0_80_0_0_c30142cd12854b7aed0948926536b223.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odessa'ya insansız botlar, insansız hava araçları (İHA) ve mühimmat taşıyan bir konteyner gemisine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “23 Mayıs’ta ‘İskender’ operasyonel-taktik füze sistemi mürettebatı, Odessa limanına askeri malzeme taşıyan bir konteyner gemisine ve bu limandaki bir konteyner deposuna grup füze saldırısı düzenledi” ifadelerine yer verildi.Gemide, aralarında insansız botlar, İHA’lar ve mühimmatın da olduğu yaklaşık 100 konteyner bulunduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli olarak Ukraynalı askerlerin, teçhizatının ve yabancı militanların konuşlandığı yerlerin yanı sıra Ukrayna enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedeflere saldırmadığını defalarca vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-ordusu-3-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1096477053.html

odessa

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, odessa, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇skender füzesi, mühimmat, rus ordusu