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Elektrikli scooter kullananlar dikkat: Zorunlu trafik sigortası geliyor
Elektrikli scooter kullananlar dikkat: Zorunlu trafik sigortası geliyor
Sputnik Türkiye
Trafikte kontrolsüzce çoğalan ve kazalara sebep olan elektrikli scooterlar için yeni düzenlemeler yapılıyor. Scooter sahipleri için ehliyet ve sigorta... 01.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-01T11:50+0300
2025-06-01T11:51+0300
türki̇ye
scooter
scooter
elektrikli scooter
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Elektrikli scooter sahiplerini ilgilendiren kanun için düzenlemeler yapılıyor.Scooter kullananlar dikkatTrafikte çokça görülmeye başlanan, herhangi kural, kanuna uymadan kullanımı artan, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarına karışan, maddi hasarlara neden olan, yol kenarı ve kaldırımlara usulsüzce park edilen scooterlar kontrol altına alınıyor.Meclis'e gelen Karayolları Trafik Kanunu'nda elektrikli scooter'lar için yeni düzenlemeler yer alıyor. Milyonlarca kullanıcı olan ve hiçbir kanuna raiyet etmeden trafik, çevre yolu ve otobanlara çıkan scooter'lar için zorunluluklar geliyor.Trafik sigortası şartıElektrikli scooter'larda plaka, sigorta, fenni muayene, ehliyet gibi zorunluluklar bulunmuyor. Bugün herhangi bir yerden elektrikli scooter alarak trafiğe katılabiliyorsunuz.Ancak trafiğin olağan düzenine aykırı olarak hareket edildiğinde ve ortaya çıkan maddi ve manevi hasarlarda elektrikli scooter sahibi de karşı taraf da büyük zorluk içine giriyor.Elektrikli scooter'lar trafiğe katıldığı için zorunlu trafik sigortasına tabi tutulmak isteniyor. Böylece elektrikli scooterın karıştığı bir kazada karşı tarafa verilen hasar trafik sigortasından karşılanacak. Günümüzde elektrikli scooter'lerinin karıştığı maddi ve manevi hasarlı kazalarda uzun süren dava süreçleri başlıyor ve büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.Scooterlara plaka mı geliyor?Trafikte plakasız olarak dolaşan elektrikli scooter'lar yeni sistemle birlikte plakaya sahip olması gerekebilir. Hem kural ihlalleri hem de trafik sigortası için plakaya işlenmesi gereken bilgiler nedeniyle elektrikli scooter'lar plaka alabilir.50 cc motorlarda da mağduriyet var50 cc motosikletler B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Bu motosikletler trafikte aktif olarak kullanılıyor ve herhangi bir kaza anında karşı tarafın masraflarını karşılaması için dava açması gerekiyor. Uzun hukuki süreçler nedeniyle birçok mağduriyet doğmuş durumda.50 cc motosiklet için 100 cc ayarı50 CC motosikletlerde piston ve bazı teknik değişiklikler yaparak motor hacimleri yükseltiliyor ve gereğinden fazla hızlı gidebiliyorlar. Bu değişiklikler ruhsata işlenmediği için yasa dışı olarak kullanımları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/elektrikli-scooterlara-hiz-limiti-ve-yerli-uretim-sarti-geliyor-6-bin-923-lira-idari-para-cezasi-1092866081.html
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Elektrikli scooter kullananlar dikkat: Zorunlu trafik sigortası geliyor

11:50 01.06.2025 (güncellendi: 11:51 01.06.2025)
© AAScooter
Scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© AA
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Trafikte kontrolsüzce çoğalan ve kazalara sebep olan elektrikli scooterlar için yeni düzenlemeler yapılıyor. Scooter sahipleri için ehliyet ve sigorta zorunluluğu gelebilir.
Elektrikli scooter sahiplerini ilgilendiren kanun için düzenlemeler yapılıyor.

Scooter kullananlar dikkat

Trafikte çokça görülmeye başlanan, herhangi kural, kanuna uymadan kullanımı artan, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarına karışan, maddi hasarlara neden olan, yol kenarı ve kaldırımlara usulsüzce park edilen scooterlar kontrol altına alınıyor.

Meclis'e gelen Karayolları Trafik Kanunu'nda elektrikli scooter'lar için yeni düzenlemeler yer alıyor. Milyonlarca kullanıcı olan ve hiçbir kanuna raiyet etmeden trafik, çevre yolu ve otobanlara çıkan scooter'lar için zorunluluklar geliyor.

Trafik sigortası şartı

Elektrikli scooter'larda plaka, sigorta, fenni muayene, ehliyet gibi zorunluluklar bulunmuyor. Bugün herhangi bir yerden elektrikli scooter alarak trafiğe katılabiliyorsunuz.

Ancak trafiğin olağan düzenine aykırı olarak hareket edildiğinde ve ortaya çıkan maddi ve manevi hasarlarda elektrikli scooter sahibi de karşı taraf da büyük zorluk içine giriyor.

Elektrikli scooter'lar trafiğe katıldığı için zorunlu trafik sigortasına tabi tutulmak isteniyor. Böylece elektrikli scooterın karıştığı bir kazada karşı tarafa verilen hasar trafik sigortasından karşılanacak. Günümüzde elektrikli scooter'lerinin karıştığı maddi ve manevi hasarlı kazalarda uzun süren dava süreçleri başlıyor ve büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.

Scooterlara plaka mı geliyor?

Trafikte plakasız olarak dolaşan elektrikli scooter'lar yeni sistemle birlikte plakaya sahip olması gerekebilir. Hem kural ihlalleri hem de trafik sigortası için plakaya işlenmesi gereken bilgiler nedeniyle elektrikli scooter'lar plaka alabilir.

50 cc motorlarda da mağduriyet var

50 cc motosikletler B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Bu motosikletler trafikte aktif olarak kullanılıyor ve herhangi bir kaza anında karşı tarafın masraflarını karşılaması için dava açması gerekiyor. Uzun hukuki süreçler nedeniyle birçok mağduriyet doğmuş durumda.

50 cc motosiklet için 100 cc ayarı

50 CC motosikletlerde piston ve bazı teknik değişiklikler yaparak motor hacimleri yükseltiliyor ve gereğinden fazla hızlı gidebiliyorlar. Bu değişiklikler ruhsata işlenmediği için yasa dışı olarak kullanımları devam ediyor.
Scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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