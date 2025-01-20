https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/elektrikli-scooterlara-hiz-limiti-ve-yerli-uretim-sarti-geliyor-6-bin-923-lira-idari-para-cezasi-1092866081.html

Elektrikli scooterlara hız limiti ve yerli üretim şartı geliyor: 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek

Elektrikli scooterlara hız limiti ve yerli üretim şartı geliyor: 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skooter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını belirterek, "Kullanılan ürünlerin belirli bir... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T14:44+0300

2025-01-20T14:44+0300

2025-01-20T14:44+0300

türkiye

scooter

scooter

elektrikli scooter

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Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli scooterlara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Hükümet, elektrikli skooterlerda yaşanan kaza ve risklerin en aza indirilmesi için hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir düzenlemeye gidiyor.Hızları otomatik düşecekBakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, paylaşımlı elektrikli scooter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve bunların çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla konuyla ilgili yönetmeliğin 2021'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.Ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını kaydeden Uraloğlu, düzenlemenin elektrikli skuterlerin hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir konu yelpazesini kapsadığını aktardı.Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:Yasaklı bölgeye giremeyecekYönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, düzenleme sonrası elektrikli skooterlerin devrilme veya kazalarının işletmeci firmalarca kayıt altına alınacağının, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğinin altını çizdi.'Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak'Hizmette bulunan elektrikli skooterlerin en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağına işaret eden Uraloğlu, tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen elektrikli skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti.Uraloğlu, "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak." ifadesine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html

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