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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/elektrikli-scooterlara-hiz-limiti-ve-yerli-uretim-sarti-geliyor-6-bin-923-lira-idari-para-cezasi-1092866081.html
Elektrikli scooterlara hız limiti ve yerli üretim şartı geliyor: 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek
Elektrikli scooterlara hız limiti ve yerli üretim şartı geliyor: 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skooter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını belirterek, "Kullanılan ürünlerin belirli bir... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T14:44+0300
2025-01-20T14:44+0300
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Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli scooterlara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Hükümet, elektrikli skooterlerda yaşanan kaza ve risklerin en aza indirilmesi için hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir düzenlemeye gidiyor.Hızları otomatik düşecekBakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, paylaşımlı elektrikli scooter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve bunların çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla konuyla ilgili yönetmeliğin 2021'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.Ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını kaydeden Uraloğlu, düzenlemenin elektrikli skuterlerin hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir konu yelpazesini kapsadığını aktardı.Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:Yasaklı bölgeye giremeyecekYönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, düzenleme sonrası elektrikli skooterlerin devrilme veya kazalarının işletmeci firmalarca kayıt altına alınacağının, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğinin altını çizdi.'Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak'Hizmette bulunan elektrikli skooterlerin en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağına işaret eden Uraloğlu, tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen elektrikli skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti.Uraloğlu, "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak." ifadesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyeye-haftada-uc-ucus-olacak--1092816574.html
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scooter, scooter, elektrikli scooter
scooter, scooter, elektrikli scooter

Elektrikli scooterlara hız limiti ve yerli üretim şartı geliyor: 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek

14:44 20.01.2025
© AAScooter
Scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skooter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını belirterek, "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek." ifadesini kullandı.
Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli scooterlara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Hükümet, elektrikli skooterlerda yaşanan kaza ve risklerin en aza indirilmesi için hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir düzenlemeye gidiyor.

Hızları otomatik düşecek

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, paylaşımlı elektrikli scooter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve bunların çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla konuyla ilgili yönetmeliğin 2021'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını kaydeden Uraloğlu, düzenlemenin elektrikli skuterlerin hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir konu yelpazesini kapsadığını aktardı.
Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen elektrikli skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız."

Yasaklı bölgeye giremeyecek

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Elektrikli skuterlerin yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren elektrikli skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren elektrikli skuterlerin hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek. Elektrikli skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleriyle ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak."
Uraloğlu, düzenleme sonrası elektrikli skooterlerin devrilme veya kazalarının işletmeci firmalarca kayıt altına alınacağının, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğinin altını çizdi.

'Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak'

Hizmette bulunan elektrikli skooterlerin en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağına işaret eden Uraloğlu, tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen elektrikli skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti.
Uraloğlu, "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak." ifadesine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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