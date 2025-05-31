https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-11-kisi-tutuklandi-4-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1096675270.html
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest
Sputnik Türkiye
Papara'ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T00:54+0300
2025-05-31T00:54+0300
2025-05-31T00:54+0300
türki̇ye
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ahmet faruk karslı
murat arslan
cumhuriyet başsavcılığı
papara
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevkedilen 15 kişiden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin, Ziya Uçar tutuklandı.Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ile Gökhan Haznedaroğlu ise 'imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kayyum-atanan-paparadaki-hesaplar-ne-olacak-aciklama-geldi-1096585908.html
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türkiye, ahmet faruk karslı, murat arslan, cumhuriyet başsavcılığı, papara
türkiye, ahmet faruk karslı, murat arslan, cumhuriyet başsavcılığı, papara
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest
Papara'ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevkedilen 15 kişiden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin, Ziya Uçar tutuklandı.
Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ile Gökhan Haznedaroğlu ise 'imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.