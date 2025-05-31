https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/paparaya-yasa-disi-bahis-operasyonu-11-kisi-tutuklandi-4-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1096675270.html

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Sputnik Türkiye

Papara'ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 11 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T00:54+0300

2025-05-31T00:54+0300

2025-05-31T00:54+0300

türki̇ye

türkiye

ahmet faruk karslı

murat arslan

cumhuriyet başsavcılığı

papara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088771067_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d6c8bc529f4d0f479acf10559f793db.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papara'ya düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevkedilen 15 kişiden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin, Ziya Uçar tutuklandı.Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ile Gökhan Haznedaroğlu ise 'imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kayyum-atanan-paparadaki-hesaplar-ne-olacak-aciklama-geldi-1096585908.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ahmet faruk karslı, murat arslan, cumhuriyet başsavcılığı, papara