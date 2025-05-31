https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/marmarayda-cocuklarinin-yaninda-darbedilen-babaya-saldiran-supheli-tutuklandi-1096686516.html
Marmaray'da çocuklarıyla beraber seyahat eden babanın burnunu kıran şahıs tutuklandı
Marmaray'da çocuklarıyla beraber seyahat eden babanın burnunu kıran şahıs tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldırarak burnunu kıran şüpheli tutuklandı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T15:05+0300
2025-05-31T15:05+0300
2025-05-31T15:09+0300
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türkiye
marmaray
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Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan adam, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan babanın şikayeti üzerine haklarında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan iki şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli İ.A. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli E.D ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D'yi ayırdığı sırada, iki çocuğuyla seyahat eden babanın kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/marmarayda-kavga-cocuklarinin-yaninda-babaya-yumruk-atildi-1096676096.html
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türkiye, marmaray, i̇stanbul emniyet müdürlüğü
türkiye, marmaray, i̇stanbul emniyet müdürlüğü
Marmaray'da çocuklarıyla beraber seyahat eden babanın burnunu kıran şahıs tutuklandı
15:05 31.05.2025 (güncellendi: 15:09 31.05.2025)
İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldırarak burnunu kıran şüpheli tutuklandı.
Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan adam, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan babanın şikayeti üzerine haklarında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli İ.A. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli E.D ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.
Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D'yi ayırdığı sırada, iki çocuğuyla seyahat eden babanın kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.