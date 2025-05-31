https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/macar-bakan-boka-ab-degerlerinden-uzaklasti-ve-atlantis-gibi-yok-olma-riskiyle-karsi-karsiya-1096675141.html

Macar Bakan Boka: AB değerlerinden uzaklaştı ve Atlantis gibi yok olma riskiyle karşı karşıya

Macar Bakan Boka: AB değerlerinden uzaklaştı ve Atlantis gibi yok olma riskiyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Macaristan AB İşleri Bakanı Janos Boka, Avrupa Birliği'nin sadece Hristiyan değerlerinden değil, aynı zamanda gerçek ifade özgürlüğü ve hoşgörüden de... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T00:34+0300

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dünya

macaristan

budapeşte

avrupa birliği

brüksel

atlantis

ab

muhafazakar siyasi eylem konferansı (cpac)

avrupa

avrupa komisyonu

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Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) konuşan Boka, Brüksel’in şu anda ifade özgürlüğünden uzaklaştığını ve hoşgörünün gerçek anlamını unutuğunu belirterek, şunları ifade etti:Boka, Avrupa'da şu anda egemen uluslardan ve Hıristiyan değerlerden oluşan bir Avrupa'yı savunan vatansever yönelim ile AB'de merkezileşmeyi güçlendirmeyi ve üye devletlerin bağımsızlığı pahasına Brüksel'in yetkilerini genişletmeyi hedefleyen federalist yönelim arasında bir mücadele yaşandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:Boka ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Macaristan hükümetinin Brüksel'deki yolsuzluk ve hukuk ihlallerine işaret etmesi nedeniyle, Budapeşte'ye karşı yolsuzluk ve hukukun üstünlüğünün ihlali suçlamalarıyla dava açtığını da sözlerine ekledi.

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macaristan, budapeşte, avrupa birliği, brüksel, atlantis, ab, muhafazakar siyasi eylem konferansı (cpac), avrupa, avrupa komisyonu