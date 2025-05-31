https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/macar-bakan-boka-ab-degerlerinden-uzaklasti-ve-atlantis-gibi-yok-olma-riskiyle-karsi-karsiya-1096675141.html
Macar Bakan Boka: AB değerlerinden uzaklaştı ve Atlantis gibi yok olma riskiyle karşı karşıya
Macar Bakan Boka: AB değerlerinden uzaklaştı ve Atlantis gibi yok olma riskiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Macaristan AB İşleri Bakanı Janos Boka, Avrupa Birliği'nin sadece Hristiyan değerlerinden değil, aynı zamanda gerçek ifade özgürlüğü ve hoşgörüden de... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T00:34+0300
2025-05-31T00:34+0300
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dünya
macaristan
budapeşte
avrupa birliği
brüksel
atlantis
ab
muhafazakar siyasi eylem konferansı (cpac)
avrupa
avrupa komisyonu
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Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) konuşan Boka, Brüksel’in şu anda ifade özgürlüğünden uzaklaştığını ve hoşgörünün gerçek anlamını unutuğunu belirterek, şunları ifade etti:Boka, Avrupa'da şu anda egemen uluslardan ve Hıristiyan değerlerden oluşan bir Avrupa'yı savunan vatansever yönelim ile AB'de merkezileşmeyi güçlendirmeyi ve üye devletlerin bağımsızlığı pahasına Brüksel'in yetkilerini genişletmeyi hedefleyen federalist yönelim arasında bir mücadele yaşandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:Boka ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Macaristan hükümetinin Brüksel'deki yolsuzluk ve hukuk ihlallerine işaret etmesi nedeniyle, Budapeşte'ye karşı yolsuzluk ve hukukun üstünlüğünün ihlali suçlamalarıyla dava açtığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/eski-pentagon-danismani-nato-yuruyen-ceset-ab-dagiliyor-1096541045.html
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macaristan, budapeşte, avrupa birliği, brüksel, atlantis, ab, muhafazakar siyasi eylem konferansı (cpac), avrupa, avrupa komisyonu
macaristan, budapeşte, avrupa birliği, brüksel, atlantis, ab, muhafazakar siyasi eylem konferansı (cpac), avrupa, avrupa komisyonu
Macar Bakan Boka: AB değerlerinden uzaklaştı ve Atlantis gibi yok olma riskiyle karşı karşıya
Macaristan AB İşleri Bakanı Janos Boka, Avrupa Birliği'nin sadece Hristiyan değerlerinden değil, aynı zamanda gerçek ifade özgürlüğü ve hoşgörüden de uzaklaştığını ve Atlantis gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) konuşan Boka, Brüksel’in şu anda ifade özgürlüğünden uzaklaştığını ve hoşgörünün gerçek anlamını unutuğunu belirterek, şunları ifade etti:
Kaybedilen egemenlik, yok olan uluslar, terk edilen değerler geri gelmeyecek. O zaman torunlarımız, bir zamanlar var olan Avrupa hakkında hikayeler dinleyecekler, tıpkı bizim batık Atlantis hakkında hikayeler dinlediğimiz gibi.
Boka, Avrupa'da şu anda egemen uluslardan ve Hıristiyan değerlerden oluşan bir Avrupa'yı savunan vatansever yönelim ile AB'de merkezileşmeyi güçlendirmeyi ve üye devletlerin bağımsızlığı pahasına Brüksel'in yetkilerini genişletmeyi hedefleyen federalist yönelim arasında bir mücadele yaşandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:
Avrupa medeniyeti, Yahudi-Hristiyan ve hümanist köklerden gelen Avrupa değerleri üzerine inşa edildi. Brüksel aksini söylüyorsa, aslında Avrupa medeniyetini yok ediyor demektir. Bugün, vatanseverler ve federalistler Avrupa'nın ruhu için savaşıyorlar. Önümüzde bu iki yol var. Ortası yok, iyi bir uzlaşma yok. Egemenlikten biraz vazgeçme diye bir şey olamaz, ya vardır ya da yoktur.
Boka ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun Macaristan hükümetinin Brüksel'deki yolsuzluk ve hukuk ihlallerine işaret etmesi nedeniyle, Budapeşte'ye karşı yolsuzluk ve hukukun üstünlüğünün ihlali suçlamalarıyla dava açtığını da sözlerine ekledi.