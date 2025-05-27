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Eski Pentagon Danışmanı: NATO yürüyen ceset, AB dağılıyor
Eski Pentagon Danışmanı: NATO yürüyen ceset, AB dağılıyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Avrupalıların “dağılmakta olan” Avrupa Birliği'nde (AB) iktidarı bir devrim olmadan... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X paylaşımında, NATO’yu ‘yürüyen ceset’ olarak nitelendirirken Avrupalıların Brüksel ve küreselciler tarafından yönetilmesini istemediğini kaydetti.Macgregor, sosyal medya paylaşımında NATO ve AB ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
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abd, douglas macgregor, nato, avrupa, ab
abd, douglas macgregor, nato, avrupa, ab

Eski Pentagon Danışmanı: NATO yürüyen ceset, AB dağılıyor

08:05 27.05.2025 (güncellendi: 08:13 27.05.2025)
© AP Photo / Carolyn KasterPentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Avrupalıların “dağılmakta olan” Avrupa Birliği'nde (AB) iktidarı bir devrim olmadan değiştirebileceklerine dair şüphelerini dile getirdi.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X paylaşımında, NATO’yu ‘yürüyen ceset’ olarak nitelendirirken Avrupalıların Brüksel ve küreselciler tarafından yönetilmesini istemediğini kaydetti.
Macgregor, sosyal medya paylaşımında NATO ve AB ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
NATO yürüyen bir ceset ve AB dağılıyor. Avrupalılar Brüksel ya da küreselciler tarafından yönetilmek istemiyor. Zor olan bu kişilerden kurtulmak. Devrim olmadan bu yapılabilir mi bilmiyorum.
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