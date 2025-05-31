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Kamu bankası duyurdu: Türkiye'nin yeni bankası kuruluyor
Kamu bankası duyurdu: Türkiye'nin yeni bankası kuruluyor
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Halkbank, daha önce aldığı dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçtiğini açıkladı. Banka, yapılan değerlendirmeler sonucunda, kurulacak katılım... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T00:27+0300
2025-05-31T00:27+0300
2025-05-31T00:27+0300
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Kamu bankası Halkbank, dijital yerine şubeli katılım bankası kurmak için BDDK’ya başvurdu.1938 yılında 'Halk Sandıkları' adıyla küçük esnaf ve zanaatkarlara kredi sağlamak amacıyla kurulan kamu bankası Halkbank, dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçtiğini belirterek yeni bir banka kurulması için BDDK'ya gerekli başvurunun yapıldığını duyurdu.BDDK başvurusu yapıldıYeni kurulacak katılım bankasının dijital değil, şubeli olarak hayata geçirilmesine karar veren Halkbank şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bankalardan-bayram-duzenlemesi-atmlerden-para-cekme-limitinde-degisiklik-1096223129.html
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Kamu bankası duyurdu: Türkiye'nin yeni bankası kuruluyor
Halkbank, daha önce aldığı dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçtiğini açıkladı. Banka, yapılan değerlendirmeler sonucunda, kurulacak katılım bankasının dijital değil, şubeli olarak hayata geçirilmesine karar verdi. Bu kapsamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gerekli başvuru gerçekleştirildi.
Kamu bankası Halkbank, dijital yerine şubeli katılım bankası kurmak için BDDK’ya başvurdu.
1938 yılında 'Halk Sandıkları' adıyla küçük esnaf ve zanaatkarlara kredi sağlamak amacıyla kurulan kamu bankası Halkbank, dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçtiğini belirterek yeni bir banka kurulması için BDDK'ya gerekli başvurunun yapıldığını duyurdu.
Yeni kurulacak katılım bankasının dijital değil, şubeli olarak hayata geçirilmesine karar veren Halkbank şu ifadeleri kullandı:
Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK'nın "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" kapsamında bağlı ortaklık olarak dijital katılım bankası kurulması kararı almış olmakla birlikte; yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, kurulacak katılım bankasının BDDK'nın "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik" kapsamında geleneksel katılım bankası (şubeli) olarak kurulmasına karar vermiştir. Alınan karar uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuru yapılmıştır.