https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/kamu-bankasi-duyurdu-turkiyenin-yeni-bankasi-kuruluyor-1096674978.html

Kamu bankası duyurdu: Türkiye'nin yeni bankası kuruluyor

Kamu bankası duyurdu: Türkiye'nin yeni bankası kuruluyor

Sputnik Türkiye

Halkbank, daha önce aldığı dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçtiğini açıkladı. Banka, yapılan değerlendirmeler sonucunda, kurulacak katılım... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T00:27+0300

2025-05-31T00:27+0300

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Kamu bankası Halkbank, dijital yerine şubeli katılım bankası kurmak için BDDK’ya başvurdu.1938 yılında 'Halk Sandıkları' adıyla küçük esnaf ve zanaatkarlara kredi sağlamak amacıyla kurulan kamu bankası Halkbank, dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçtiğini belirterek yeni bir banka kurulması için BDDK'ya gerekli başvurunun yapıldığını duyurdu.BDDK başvurusu yapıldıYeni kurulacak katılım bankasının dijital değil, şubeli olarak hayata geçirilmesine karar veren Halkbank şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bankalardan-bayram-duzenlemesi-atmlerden-para-cekme-limitinde-degisiklik-1096223129.html

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