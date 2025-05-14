https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bankalardan-bayram-duzenlemesi-atmlerden-para-cekme-limitinde-degisiklik-1096223129.html

Bankalardan bayram öncesi düzenleme: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik

Bankalardan bayram öncesi düzenleme: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı öncesi artan nakit talebine karşılık olarak bankalar, ATM para çekme limitlerini yükseltti. Komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T15:24+0300

2025-05-14T15:24+0300

2025-05-14T15:35+0300

ekonomi̇

kurban bayramı

atm

para çekme

qr kodu

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Bankalar, Kurban Bayramı öncesinde artan nakit talebi nedeniyle ATM para çekme limitlerinde güncellemeye gitti. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi yapılan bu hamleyle, vatandaşların kurbanlık alışverişlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Özellikle komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken, QR kod ile işlem limitleri de yeniden düzenlendi.Limitler artırıldıMayıs ayı itibarıyla devreye alınan yeni uygulamaya göre ATM’lerden yapılacak para çekme limitleri banka bazında şu şekilde belirlendi:Sözcü'nün haberine göre, yeni nesil ATM’lerde QR kod ile para çekme ve para yatırma işlemleri de daha yüksek limitlerle yapılabilecek.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaygınlaşan yeni nesil ATM’ler, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotları çekme ünitesiyle entegre biçimde kullanabiliyor.

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