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Bankalardan bayram öncesi düzenleme: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik
Bankalardan bayram öncesi düzenleme: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı öncesi artan nakit talebine karşılık olarak bankalar, ATM para çekme limitlerini yükseltti. Komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T15:24+0300
2025-05-14T15:35+0300
ekonomi̇
kurban bayramı
atm
para çekme
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Bankalar, Kurban Bayramı öncesinde artan nakit talebi nedeniyle ATM para çekme limitlerinde güncellemeye gitti. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi yapılan bu hamleyle, vatandaşların kurbanlık alışverişlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Özellikle komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken, QR kod ile işlem limitleri de yeniden düzenlendi.Limitler artırıldıMayıs ayı itibarıyla devreye alınan yeni uygulamaya göre ATM’lerden yapılacak para çekme limitleri banka bazında şu şekilde belirlendi:Sözcü'nün haberine göre, yeni nesil ATM’lerde QR kod ile para çekme ve para yatırma işlemleri de daha yüksek limitlerle yapılabilecek.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaygınlaşan yeni nesil ATM’ler, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotları çekme ünitesiyle entegre biçimde kullanabiliyor.
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kurban bayramı para çekme limiti, atm limitleri güncellendi, bayram öncesi bankalar, komisyonsuz para çekme, qr kod ile para çekme limiti, atm'den para çekme limiti ne kadar
kurban bayramı para çekme limiti, atm limitleri güncellendi, bayram öncesi bankalar, komisyonsuz para çekme, qr kod ile para çekme limiti, atm'den para çekme limiti ne kadar

Bankalardan bayram öncesi düzenleme: ATM'lerden para çekme limitinde değişiklik

15:24 14.05.2025 (güncellendi: 15:35 14.05.2025)
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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Kurban Bayramı öncesi artan nakit talebine karşılık olarak bankalar, ATM para çekme limitlerini yükseltti. Komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken, QR kod ile işlem limitleri de yeniden düzenlendi.
Bankalar, Kurban Bayramı öncesinde artan nakit talebi nedeniyle ATM para çekme limitlerinde güncellemeye gitti. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi yapılan bu hamleyle, vatandaşların kurbanlık alışverişlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Özellikle komisyonsuz para çekme limitleri yukarı çekilirken, QR kod ile işlem limitleri de yeniden düzenlendi.

Limitler artırıldı

Mayıs ayı itibarıyla devreye alınan yeni uygulamaya göre ATM’lerden yapılacak para çekme limitleri banka bazında şu şekilde belirlendi:
Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
Vakıfbank: 20 bin TL
Fibabanka: 15 bin TL
Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, ING Bank, Enpara: 10 bin TL
Sözcü'nün haberine göre, yeni nesil ATM’lerde QR kod ile para çekme ve para yatırma işlemleri de daha yüksek limitlerle yapılabilecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaygınlaşan yeni nesil ATM’ler, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotları çekme ünitesiyle entegre biçimde kullanabiliyor.
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