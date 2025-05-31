https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-gorustu-1096682028.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı 31.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

macaristan

viktor orban

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Başbakan Orban'ın doğum gününü de kutladı. İşbirlikleri ele alındıCumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

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türki̇ye

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türkiye, macaristan, viktor orban, recep tayyip erdoğan