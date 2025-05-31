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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı 31.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Başbakan Orban'ın doğum gününü de kutladı. İşbirlikleri ele alındıCumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/erdogan-yeni-anayasa-calismalarina-dair-isim-verdi-11-arkadas-gorevlendirdim-bayram-sonrasi-1096621739.html
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türkiye, macaristan, viktor orban, recep tayyip erdoğan
türkiye, macaristan, viktor orban, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

12:57 31.05.2025
© AFP 2023 / HANDOUTViktor Orban- Recep Tayyip Erdoğan
Viktor Orban- Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
© AFP 2023 / HANDOUT
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Başbakan Orban'ın doğum gününü de kutladı.

İşbirlikleri ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.
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