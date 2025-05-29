https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/erdogan-yeni-anayasa-calismalarina-dair-isim-verdi-11-arkadas-gorevlendirdim-bayram-sonrasi-1096621739.html

Erdoğan yeni Anayasa çalışmalarına dair isim verdi: 11 arkadaş görevlendirdim, bayram sonrası başlatacaklar

Erdoğan yeni Anayasa çalışmalarına dair isim verdi: 11 arkadaş görevlendirdim, bayram sonrası başlatacaklar

Sputnik Türkiye

erdoğan uçak açıklamaları

2025-05-29T12:58+0300

2025-05-29T12:58+0300

2025-05-29T13:14+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

yeni anayasa

chp

dem parti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Anayasa konusundan, Bahçeli'nin kendisi hakkındaki değerlendirmelerine ve aile yılına dair birçok başlığı Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilere değerlendirdi. Yeni Anayasa: '11 arkadaşımızı görevlendirdim'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk olarak yeni Anayasa'da takvimin nasıl işleyeceği soruldu:'CHP'nin her zamanki “istemezük” yaklaşımı'Erdoğan yeni Anayasa sürecinde CHP'nin yaklaşımını yapıcı olmamakla eleştirdi ve "Biz iyi niyetliyiz ve karşımızda da hüsnüniyetli bir yaklaşım bekliyoruz. Diyoruz ki “gelin millete verdiğimiz sözü beraberce yerine getirelim.” Çünkü anayasa, bir partinin değil, milletin tamamını kapsayan bir toplumsal sözleşme niteliğindedir. Bu yüzden en geniş mutabakatı burada arıyoruz. Maalesef CHP'nin her zamanki “istemezük” yaklaşımı, bu işte de kendini gösterdi. Siyaset toplumun tümü etrafında şekillenir. Eğer CHP de burada uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyarsa biz onlarla niye çalışmayalım, çalışırız. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım söz konusu değil" dedi.Erdoğan'ın 'adaylık derdim yok açıklaması: Bu bir tuzakCumhurbaşkanı Erdoğan'a “benim adaylık gibi bir derdim yok” açıklaması da soruldu:Doğurganlık hızının düşmesi: Mutlu evliliklerin yolunu açacağızErdoğan'a aile yılı kapsamında 2024 yılında doğurganlık hızının düşmesi de soruldu. Erdoğan konuya dair hassasiyetini dile getirdi ve olasılıklardan bahsetti:Erdoğan doğurganlık hızını yükseltmek için nasıl bir yöntem deneyeceklerine dair de "Aile kurumunu güçlendirirken güçlü aileler kurmak için gençlerimizin önüne çıkan engelleri de kaldıracağız. Mutlu evliliklerin yolunu açacak, sağlıklı nüfus artışını sağlamak için teşvikleri artıracağız. Aile odaklı sosyal destekler, doğum teşvik paketleri, kreş ve eğitim altyapısı yatırımları, konut ve istihdam destekleri bu çerçevede uygulamaya konulan ana tedbirlerimiz. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak aileyi güçlendirmek, korumak ve yüceltmek zorundayız. Ekonomik ve sosyal destek projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. Azalan doğum oranlarının emek piyasasında daralma, sosyal güvenlik sistemine yük ve üretim kapasitesinde düşüş gibi zincirleme sorunlara neden olabileceğinin farkındayız. Bu riskleri bertaraf etmek için bugün alacağımız önlemler, geleceğin refah düzeyini belirleyecek. Bu politikalarla, orta vadede doğurganlık oranlarında gözle görülür bir artışı hedefliyoruz. Böylece sadece nüfus artışı değil, güçlü ve sağlıklı aile yapısının sürdürülebilirliği de teminat altına almış olacağız" dedi.'Avrupa Birliği ülkelerinin enerjide düştükleri durumu gördük, çok kötü'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs'ta Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini duyurmuştu. Erdoğan Avrupa örneğini verdi ve 'durumları kötü' dedi:'Enerji alanında yeni müjdelerimiz olacak'

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