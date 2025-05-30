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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rus-vekil-slutskiy-almanya-ukraynaya-taurus-fuzeleri-tedarik-ederse-avrupa-korkunc-bir-savasla-1096671689.html
Rus vekil Slutskiy: Almanya Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik ederse Avrupa korkunç bir savaşla karşı karşıya kalır
Rus vekil Slutskiy: Almanya Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik ederse Avrupa korkunç bir savaşla karşı karşıya kalır
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutskiy, Almanya’nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etmesinin Avrupa’yı korkunç bir savaşla karşı karşıya bırakacağını belirtti. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Almanya’nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etmeye başlaması halinde Avrupa’nın korkunç ve tamamen anlamsız bir savaşla karşı karşıya kalacağını söyledi.Slutskiy, “Aklı başında Alman politikacılar, Almanya'nın Ukrayna'da korkunç ve tamamen anlamsız bir savaşa sürüklenmesini istemiyorlar. Almanya, Kiev rejimine Taurus tedarik etmeye başlarsa, Avrupa tam da böyle bir savaşla karşı karşıya kalacak” dedi.Rusya’nın Ukrayna topraklarından Taurus füzeleriyle yapılacak herhangi bir operasyonun yabancı uzmanların katılımı olmadan mümkün olmadığını ve bu operasyonların tedarikçi ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı anlamına geldiği gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Merz daha önce İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini, bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söylemişti. Daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Berlin'in Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatı konusundaki tutumunu değiştirmediğini dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Moskova'nın Alman Taurus füzeleriyle Rus hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıyı, Berlin'in Kiev tarafında savaşa katılması olarak değerlendireceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/soygudan-merzin-kiev-icin-menzil-yasaginin-kaldirildigi-sozlerine-yanit-bizim-de-kaldirilacak-1096631013.html
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leonid slutskiy, rusya devlet duması, almanya, taurus, ukrayna, kiev, avrupa, lars klingbeil, rossiya 24, friedrich merz, mariya zaharova
leonid slutskiy, rusya devlet duması, almanya, taurus, ukrayna, kiev, avrupa, lars klingbeil, rossiya 24, friedrich merz, mariya zaharova

Rus vekil Slutskiy: Almanya Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik ederse Avrupa korkunç bir savaşla karşı karşıya kalır

23:05 30.05.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus vekil Leonid Slutskiy, Almanya’nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etmesinin Avrupa’yı korkunç bir savaşla karşı karşıya bırakacağını belirtti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Almanya’nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etmeye başlaması halinde Avrupa’nın korkunç ve tamamen anlamsız bir savaşla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Slutskiy, “Aklı başında Alman politikacılar, Almanya'nın Ukrayna'da korkunç ve tamamen anlamsız bir savaşa sürüklenmesini istemiyorlar. Almanya, Kiev rejimine Taurus tedarik etmeye başlarsa, Avrupa tam da böyle bir savaşla karşı karşıya kalacak” dedi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarından Taurus füzeleriyle yapılacak herhangi bir operasyonun yabancı uzmanların katılımı olmadan mümkün olmadığını ve bu operasyonların tedarikçi ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı anlamına geldiği gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Merz, Zelenskiy'nin iktidarda kalması için büyük çaplıbir savaşa hazır mı? Burada Ukrayna için barış desteği falan yok, sadece Merz'i kendi vatandaşlarına bile umursamayacakkadar kör eden genetik Rus düşmanlığı var.

Merz daha önce İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini, bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söylemişti. Daha sonra Almanya Başbakan Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Berlin'in Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatı konusundaki tutumunu değiştirmediğini dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Moskova'nın Alman Taurus füzeleriyle Rus hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıyı, Berlin'in Kiev tarafında savaşa katılması olarak değerlendireceğini ifade etmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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