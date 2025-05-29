https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/soygudan-merzin-kiev-icin-menzil-yasaginin-kaldirildigi-sozlerine-yanit-bizim-de-kaldirilacak-1096631013.html

Şoygu’dan, Merz'in Kiev için menzil yasağının kaldırıldığı sözlerine yanıt: Bizim de kaldırılacak yasaklarımız var

Şoygu’dan, Merz'in Kiev için menzil yasağının kaldırıldığı sözlerine yanıt: Bizim de kaldırılacak yasaklarımız var

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Almanya Başbakanı Merz'in Kiev için uzun menzilli silah yasağının kaldırıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin yorumunda... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T15:14+0300

2025-05-29T15:14+0300

2025-05-29T15:31+0300

dünya

rusya

rusya güvenlik konseyi

sergey şoygu

şoygu

almanya

friedrich merz

uzun menzilli füze

kısıtlama

yasak

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova'da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev için uzun menzilli silahları kullanma yasağının kaldırıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin yorumunda, Rusya'nın ‘bunun karşılığında kaldırılacak yasakları olduğunu’ ifade etti.Şoygu, "İnanın ki onların kaldırdıkları (yasaklar) karşılığında bizim de kaldıracaklarımız var" ifadelerini kullandı.Almanya Başbakanı Friedrich Merz Pazartesi günü WDR televizyonuna verdiği röportajda İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarikte menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini belirtmişti. Merz, yaptığı açıklamada Kiev'e tedarik edilen silahlar üzerindeki menzil kısıtlamalarının kaldırılması kararının aylar önce alındığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.Rus bakan, NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya silah sağlayarak 'ateşle oynadığını' vurgulamıştı. Kremlin ise, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada Moskova'nın Alman Taurus füzelerinin herhangi bir Rus tesisini vurmasını Berlin'in Kiev'in yanında çatışmalara katılması olarak değerlendireceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cinli-uzman-tauruslarin-ukraynaya-teslimi-almanyayi-catismanin-dogrudan-tarafi-haline-getirebilir-1096609162.html

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