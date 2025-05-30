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İstanbul'da 4.5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da 4.5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 4.5 milyar TL sahte döviz ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok miktarda sahte döviz ve... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini açıkladı. Parada sahtecilik yapan şebekeye yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında örgüt kurmak ve sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı.Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 5 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını belirtti. Zanlıların, sahte dövizleri piyasaya sürmeye hazırlandıkları sırada suçüstü yakalandıkları aktarıldı.Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.Suç örgütü kurma ve sahtecilik suçlamasıYakalanan şahısların, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından soruşturma altına alındığı bildirildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çok sayıda sahte döviz, sahte para üretiminde kullanılan materyaller ve 1 adet matbaa ele geçirildi.Bakan Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ali-yerlikaya-duyurdu-11-ulkenin-aradigi-23-kisi-turkiyede-yakalandi-1096643804.html
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ali yerlikaya, operasyon, döviz
ali yerlikaya, operasyon, döviz

İstanbul'da 4.5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

11:30 30.05.2025 (güncellendi: 11:39 30.05.2025)
© FotoğrafSahte döviz
Sahte döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Fotoğraf
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İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 4.5 milyar TL sahte döviz ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildiğini de duyurdu. 5 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini açıkladı. Parada sahtecilik yapan şebekeye yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Zanlılar hakkında örgüt kurmak ve sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı.
Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 5 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını belirtti. Zanlıların, sahte dövizleri piyasaya sürmeye hazırlandıkları sırada suçüstü yakalandıkları aktarıldı.
Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Suç örgütü kurma ve sahtecilik suçlaması

Yakalanan şahısların, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından soruşturma altına alındığı bildirildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çok sayıda sahte döviz, sahte para üretiminde kullanılan materyaller ve 1 adet matbaa ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”
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