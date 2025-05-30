Ali Yerlikaya duyurdu: 11 ülkenin aradığı 23 kişi Türkiye’de yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Hakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ali-yerlikaya-duyurdu-11-ulkenin-aradigi-23-kisi-turkiyede-yakalandi-1096643804.html
Ali Yerlikaya duyurdu: 11 ülkenin aradığı 23 kişi Türkiye’de yakalandı
Ali Yerlikaya duyurdu: 11 ülkenin aradığı 23 kişi Türkiye’de yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı, mavi bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 yabancı uyruklu kişinin Antalya, Aydın, İstanbul... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T09:15+0300
2025-05-30T09:15+0300
türki̇ye
kırmızı
kırmızı bülten
operasyon
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096644075_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e0d4f24869ff63a377e6f11028e99301.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 11 farklı ülke tarafından hakkında arama kararı bulunan kişilerin Türkiye’de 6 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti. Yerlikaya, “Interpol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile bildirilen 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalandığını” açıkladı.6 i̇lde eş zamanlı operasyonOperasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan tarafından aranan kişilere ulaşıldı.Suç dosyaları kabarmışYakalanan şüphelilerin, suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, titiz emniyet çalışmaları sonucu Türkiye’de bulunduklarının belirlendiği ve derhal operasyon düzenlendiği aktarıldı.Sınır dışı süreci başlatıldıYakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/ali-yerlikaya-duyurdu-ambulansa-yol-vermeyenlere-kesilen-cezalar-artiriliyor-yeni-duzenleme-yolda-1096312330.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096644075_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_0632d6f8a7b28ebe582b517b5368d339.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kırmızı, kırmızı bülten, operasyon, ali yerlikaya
kırmızı, kırmızı bülten, operasyon, ali yerlikaya

Ali Yerlikaya duyurdu: 11 ülkenin aradığı 23 kişi Türkiye’de yakalandı

09:15 30.05.2025
© FotoğrafKırmızı bülten yakalananlar
Kırmızı bülten yakalananlar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı, mavi bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 yabancı uyruklu kişinin Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandığını duyurdu. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 11 farklı ülke tarafından hakkında arama kararı bulunan kişilerin Türkiye’de 6 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti. Yerlikaya, “Interpol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile bildirilen 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalandığını” açıkladı.

6 i̇lde eş zamanlı operasyon

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan tarafından aranan kişilere ulaşıldı.

Suç dosyaları kabarmış

Yakalanan şüphelilerin, suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, titiz emniyet çalışmaları sonucu Türkiye’de bulunduklarının belirlendiği ve derhal operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Sınır dışı süreci başlatıldı

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:
"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."
Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundan 3 araca trafikten men cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
TÜRKİYE
Ali Yerlikaya duyurdu: Ambulansa yol vermeyenlere kesilen cezalar artırılıyor, yeni düzenleme yolda
18 Mayıs, 10:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала