https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ali-yerlikaya-duyurdu-11-ulkenin-aradigi-23-kisi-turkiyede-yakalandi-1096643804.html
Ali Yerlikaya duyurdu: 11 ülkenin aradığı 23 kişi Türkiye’de yakalandı
Ali Yerlikaya duyurdu: 11 ülkenin aradığı 23 kişi Türkiye’de yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı, mavi bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 yabancı uyruklu kişinin Antalya, Aydın, İstanbul... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T09:15+0300
2025-05-30T09:15+0300
2025-05-30T09:15+0300
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kırmızı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 11 farklı ülke tarafından hakkında arama kararı bulunan kişilerin Türkiye’de 6 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti. Yerlikaya, “Interpol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile bildirilen 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalandığını” açıkladı.6 i̇lde eş zamanlı operasyonOperasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan tarafından aranan kişilere ulaşıldı.Suç dosyaları kabarmışYakalanan şüphelilerin, suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, titiz emniyet çalışmaları sonucu Türkiye’de bulunduklarının belirlendiği ve derhal operasyon düzenlendiği aktarıldı.Sınır dışı süreci başlatıldıYakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/ali-yerlikaya-duyurdu-ambulansa-yol-vermeyenlere-kesilen-cezalar-artiriliyor-yeni-duzenleme-yolda-1096312330.html
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kırmızı, kırmızı bülten, operasyon, ali yerlikaya
kırmızı, kırmızı bülten, operasyon, ali yerlikaya
Ali Yerlikaya duyurdu: 11 ülkenin aradığı 23 kişi Türkiye’de yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı, mavi bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 23 yabancı uyruklu kişinin Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandığını duyurdu. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 11 farklı ülke tarafından hakkında arama kararı bulunan kişilerin Türkiye’de 6 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti. Yerlikaya, “Interpol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile bildirilen 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüphelinin yakalandığını” açıkladı.
6 i̇lde eş zamanlı operasyon
Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan tarafından aranan kişilere ulaşıldı.
Yakalanan şüphelilerin, suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, titiz emniyet çalışmaları sonucu Türkiye’de bulunduklarının belirlendiği ve derhal operasyon düzenlendiği aktarıldı.
Sınır dışı süreci başlatıldı
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlükleri’ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:
"Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız."