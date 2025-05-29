https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/70-yillik-gida-sirketi-konkordato-ilan-etti-ekonomik-darbogazi-asamadi-1096621868.html
70 yıllık gıda şirketi konkordato ilan etti: Ekonomik darboğazı aşamadı
70 yıllık gıda şirketi konkordato ilan etti: Ekonomik darboğazı aşamadı
Sputnik Türkiye
Çanakkale merkezli Uslu Gıda Şirketi konkordato ilan etti. Mahkeme firmaya bir yıl süre verdi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T12:33+0300
2025-05-29T12:33+0300
2025-05-29T12:33+0300
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çanakkale
konkordato
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Çanakkale Çan ilçesinde 1955 yılında kurulan Uslu Gıda, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme konkordato talebini kabul ederken, firmaya darboğazdan çıkabilmesi için bir yıl süre verdi. Mali durumunu toparlaması için süre verildiÇanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Uslu Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini kabul ederek, şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme, bu kararla birlikte şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılması için yasal bir süreç başlatmış oldu. Kesin mühlet süresince, borçlular aleyhine yeni icra takipleri yapılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak.Süt ürünleri, zeytin ve türevlerinin üretimini yapıyor1955 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulan Uslu Gıda, 1994 yılında merkezini İstanbul'a taşısa da 2011 yılında Çanakkale'ye geri dönmüştü. Şirket 3 kuşaktır süt ürünleri, zeytin ve türevlerinin üretim ve satışını yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dev-sirket-konkordato-ilan-etti-vergi-rekortmeni-olmustu-1096452768.html
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çanakkale, konkordato, iflas
çanakkale, konkordato, iflas
70 yıllık gıda şirketi konkordato ilan etti: Ekonomik darboğazı aşamadı
Çanakkale merkezli Uslu Gıda Şirketi konkordato ilan etti. Mahkeme firmaya bir yıl süre verdi.
Çanakkale Çan ilçesinde 1955 yılında kurulan Uslu Gıda, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme konkordato talebini kabul ederken, firmaya darboğazdan çıkabilmesi için bir yıl süre verdi.
Mali durumunu toparlaması için süre verildi
Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Uslu Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini kabul ederek, şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme, bu kararla birlikte şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılması için yasal bir süreç başlatmış oldu. Kesin mühlet süresince, borçlular aleyhine yeni icra takipleri yapılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak.
Süt ürünleri, zeytin ve türevlerinin üretimini yapıyor
1955 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulan Uslu Gıda, 1994 yılında merkezini İstanbul'a taşısa da 2011 yılında Çanakkale'ye geri dönmüştü. Şirket 3 kuşaktır süt ürünleri, zeytin ve türevlerinin üretim ve satışını yapıyor.